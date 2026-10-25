Χωρίς την πίεση της μαζικής προσέλευσης οι κρατήσεις στα ορεινά για την 28η Οκτωβρίου

Η φετινή αργία της 28ης Οκτωβρίου «πέφτει» Τετάρτη και μιας και δεν συνδυάζεται με το Σαββατοκύριακο, δημιουργεί περιορισμένες προσδοκίες στους επαγγελματίες του τουρισμού της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Εκπρόσωποι των ξενοδόχων από τη Μεσσηνία και την Ευρυτανία μίλησαν στο ΕΡΤnews.gr, αποτυπώνοντας την εικόνα που καταγράφεται στην αγορά, τη συμπεριφορά των ταξιδιωτών της τελευταίας στιγμής, αλλά και τα σοβαρά λειτουργικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ορεινοί προορισμοί.

Μεσσηνία: Χαλαρή ζήτηση με το βλέμμα στραμμένο στον καιρό

Ο Δημήτρης Καραλής, Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μεσσηνίας, σημειώνει ότι η κίνηση τον Οκτώβριο δεν βασίζεται στους τουρίστες, αλλά κυρίως σε ντόπιους ταξιδιώτες από την Αθήνα που αναζητούν μια σύντομη απόδραση.

Το ενδιαφέρον για την 28η Οκτωβρίου χαρακτηρίζεται «χαλαρό», σε αντίθεση με την πρόσφατη επέτειο της Ναυμαχίας του Ναυαρίνου, όπου οι πληρότητες άγγιξαν το 90%. Η τελική απόφαση των ταξιδιωτών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις καιρικές συνθήκες, καθώς οι Έλληνες συνηθίζουν να προγραμματίζουν τις αποδράσεις τους την τελευταία στιγμή.

Η πόλη της Καλαμάτας παρουσιάζει καλύτερη εικόνα και αυξημένη κινητικότητα σε σύγκριση με τις περιφερειακές μονάδες εκτός πόλης, καθώς πολλοί επισκέπτες είναι Αθηναίοι με καταγωγή από την περιοχή, οι οποίοι οργανώνουν μονοήμερες ή διήμερες αποδράσεις.

Ευρυτανία: Διάσπαρτη κινητικότητα και το ακανθώδες ζήτημα της ενέργειας

Η Σοφία Φλέγκα, Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ευρυτανίας, επισημαίνει ότι η απουσία τριημέρου εμποδίζει τη διαμόρφωση υψηλών πληροτήτων, αν και καταγράφεται μια σχετική κινητικότητα λόγω της αργίας του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη.

Παρατηρείται κινητικότητα σε ένα διάστημα 5 ημερών (Σάββατο έως Τετάρτη), αλλά με διάσπαρτες διανυκτερεύσεις και σύντομες εξορμήσεις, χωρίς συμπαγή πληρότητα. Παρόμοια εικόνα μεταφέρουν και άλλοι ορεινοί προορισμοί, όπως τα Καλάβρυτα και τα Ιωάννινα.

Η κ. Φλέγκα υπογραμμίζει το βάρος που επωμίζονται οι επιχειρήσεις με το υψηλό κόστος θέρμανσης για τις 25 ξενοδοχειακές μονάδες, συνολικά περίπου 1.600 κλινών, ολόκληρης της περιοχής, οι οποίες λειτουργούν 365 ημέρες τον χρόνο. Με τις τιμές του πετρελαίου να παραμένουν υψηλές, η αύξηση των τιμών των δωματίων γίνεται μόνο για να καλύψει τα λειτουργικά έξοδα, χωρίς να επιβαρύνεται υπερβολικά ο Έλληνας καταναλωτής.

Παρά τη ζεστή και αυθεντική φιλοξενία που προσφέρουν οι μικρές οικογενειακές μονάδες, τονίζεται η ανάγκη για ουσιαστική στήριξη της περιφέρειας μέσω βελτίωσης των οδικών υποδομών, της πρόσβασης και της στοχευμένης τουριστικής προβολής.

dnews.gr