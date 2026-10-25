Ενεργειακή ακρίβεια: Συνεχίζουν το «ράλι» ανόδου πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Νέα αλματώδης αύξηση σημειώθηκε στη χρηματιστηριακή τιμή του πετρελαίου αγγίζοντας τα 112 δολάρια/βαρέλι και προσεγγίζοντας υψηλό 4ετίας, παρά το γεγονός ότι οι ροές από τον Περσικό Κόλπο φαίνεται πως έχουν σχεδόν αποκατασταθεί στα προπολεμικά επίπεδα, με 24 εκατ. βαρέλια την ημέρα.

Ωστόσο ο εξαιρετικός κίνδυνος λόγω των επιθέσεων και το υψηλό κόστος μεταφοράς έχουν εκτοξεύσει την τιμή.

Σύμφωνα με τον ναυτιλιακό αναλυτή, Γιώργο Ξηραδάκη, «το κόστος μεταφοράς του πετρελαίου ουσιαστικά έχει ανέβει κατά περίπου το 1/3, έχουμε τα ναύλα να έχουν φθάσει σε σημεία ρεκόρ 1.5 εκατ. την ημέρα, έχουμε υψηλά ασφάλιστρα και βεβαίως μεγάλο κόστος λειτουργίας του πλοίου, αρχής γενομένης από τα πληρώματα»

Το φυσικό αέριο ακολουθεί επίσης την πορεία του πετρελαίου, με νέα αύξηση υψώνεται στα 90 ευρώ/MWh και είναι η ψηλότερη τιμή που καταγράφει από το 2022 και τη ρωσο-ουκρανική κρίση, λόγω και της απειλής αμερικανο-ισραηλινής επίθεσης σε ιρανικές υποδομές, ακινητοποίηθηκαν τα πλοία που μεταφέρουν LNG και οι διελεύσεις έχουν μειωθεί κατά 80% κάτω σε σχέση με πέρυσι.

Αυτά τα δεδομένα δημιουργούν απαισιόδοξες προοπτικές και για τη διαμόρφωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα για καταναλωτές και επιχειρήσεις, καθώς το 35% της ηλεκτροπαραγωγής προέρχεται από φυσικό αέριο

Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αυτοκατανάλωση που ενθαρρύνει την παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά και την αποθήκευση της για ατομική κατανάλωση, χρειάζεται να επιταχυνθεί.

Μάλιστα σύμφωνα με τον σύμβουλο Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών, Στέλιο Ψωμά, «η αυτοακατανάλωση μπορεί να προσφέρει μακροχρόνιες λύσεις ξεκινώντας από σήμερα…. κυρίως στις επιχειρήσεις.. δεδομένου ότι μπορεί να πετύχει εξοικονόμηση ενέργειας 30%-50%».

dnews