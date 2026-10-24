Το “τουρκολιβυκό μνημόνιο” | Γράφει ο Διονύσης Ιθακήσιος

Διονύσης Ιθακήσιος Συντάκτης άρθρου

Δεν μπορώ να γνωρίζω αν αιφνιδιάστηκαν στο Υπουργείο Εξωτερικών από την κύρωση του “μνημονίου ” από το κοινοβούλιο της Λιβύης που εδρεύει στη Βεγγάζη και όχι στην Τρίπολη.

Σίγουρα είναι μια εξέλιξη δυσάρεστη και μια ενίσχυση του αφηγήματος της Άγκυρας περί “γαλάζιας πατρίδας”. Επίσης θα πρέπει να ήταν αναμενόμενο ότι η Τουρκία, διαθέτοντας στρατιωτική ισχύ και χρήμα στη Λιβύη, θα πετύχαινε τους στόχους της, απλά εμείς εκμεταλλευόμενοι τη διαμάχη Βεγγάζης Τρίπολης απλά καθυστερούσαμε τις εξελίξεις. Τώρα έφυγαν οι ψευδαισθήσεις, απελευθερώθηκαν και μπορούμε να δράσουμε όπως νομίζουμε. Ήδη ξεκινήσανε τις συζητήσεις με την Αίγυπτο για περαιτέρω οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών στα ανατολικά της Ρόδου και του Καστελόριζου.

Έχουμε στη φαρέτρα μας την επέκταση των 12 ναυτικών μιλίων στα δυτικά της Κρήτης και τη Sevron έτοιμη να αρχίσει γεωτρήσεις. Τώρα και η πόδιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Κρήτης και Κύπρου θα προχωρήσει έστω και με ρίσκο αναταράξεων, δεν μπορεί να κάνει κανείς πλέον πίσω. Η περίοδος της αναμονής και της αποφυγής εντάσεων έληξε. Ο καθένας διάλεξε στρατόπεδο ανάλογα με τα συμφέροντά του. Τώρα γιατί πρέπει κάποιοι στην αντιπολίτευση να χαίρονται και να διατυμπανίζουν το θέμα ως Εθνική ήττα, είναι μια παλιά παθογένεια του συστήματος στη χώρα μας, να χαιρόμαστε όταν συμβαίνουν γεγονότα που μπορεί να μας πληγώνουν εθνικά, αλλά συγχρόνως βλάπτουν το πολιτικό μας αντίπαλο. Ας χάσει η χώρα, μετράει που θα χάσει πόντους η κυβέρνηση Μητσοτάκη και θα μπορούμε να την χτυπάμε. Άβυσσος η εθνική ψυχή. Στο διαταύτα είχαμε φραστικές υποστηρίξεις από την Ευρώπη και μη αναμενόμενη αυστηρή ουδετερότητα από τις ΗΠΑ. Μην περιμένουμε κάτι περισσότερο.

Τα συμφέροντα όλων με την Τουρκία είναι μεγάλα και καθορίζουν τη στάση τους . Εμείς ας κοιτάξουμε να πετύχουμε στις διαπραγματεύσεις με τη Αίγυπτο. Θα είναι δύσκολες, χρονοβόρες και αβέβαιες, όμως τα συμφέροντα και της Αιγύπτου θίγονται από τη διείσδυση της Τουρκίας στη Λιβύη και αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Δεν είναι τίποτα εύκολο και δεδομένο, ούτε τα θέματα αυτά τελειώνουν ποτέ. Άλλωστε οι σχέσεις μας με την Τουρκία,έτσι βάδιζαν και θα βαδίζουν, πότε με “ήρεμα νερά” και πότε με εντάσεις. Το κακό είναι ότι δεν έχουμε πετύχει μια Εθνική στρατηγική την οποία θα πρέπει σε γενικές γραμμές να ακολουθεί η εκάστοτε κυβέρνηση, όποια και να είναι. Αυτό λείπει και το πληρώνουμε κάθε φορά που δεν εξελίσσονται τα θέματα ομαλά και όπως θα θέλαμε. Το “τουρκολιβυκό μνημόνιο” δεν μας βγήκε, όμως ούτε ισχύ έχει ούτε τετελεσμένα δημιουργεί. Απλά ανοίγει ένα κεφάλαιο πιθανών εντάσεων αλλά και ευκαιριών για νέες προσεγγίσεις των ζωτικών μας χώρων στη θάλασσα.