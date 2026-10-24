Αγροτικός τομέας: Οι διαπιστώσεις περισσεύουν, ο σχεδιασμός απουσιάζει

Σε μια εποχή που οι παραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με την κλιματική κρίση, το αυξημένο κόστος, οι χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων και οι γενικότερες οικονομικές πιέσεις αποτελούν πρόσθετες απειλές για τον πρωτογενή τομέα.

Οι διαπιστώσεις έχουν γίνει, τα προβλήματα είναι γνωστά και οι ανάγκες, στο μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας, προφανείς.

Αυτό που εξακολουθεί να απουσιάζει είναι ένας σταθερός, μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, προσαρμοσμένος στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγής. Όταν τα πράγματα φτάνουν στο αδιέξοδο, ως λύση προβάλλονται τα αποσπασματικά μέτρα και οι έκτακτες ενισχύσεις. Δεν αρκεί, όμως, να στηρίζουμε τον αγρότη όταν φτάνει σε αδιέξοδο. Χρειάζεται να δημιουργήσουμε -τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο -τις προϋποθέσεις εκείνες ώστε να μπορεί να προγραμματίζει, να επενδύει και να συνεχίζει να παράγει με προοπτική.

Για περιοχές όπως η Ζάκυνθος, όπου η αγροτική παραγωγή αποτελεί (ακόμα…) μέρος της ταυτότητας του τόπου, το ζήτημα αφορά συνολικά το μέλλον της υπαίθρου. Επί σειρά ετών γινόμαστε μάρτυρες συζητήσεων και συσκέψεων που κάθε φορά έχουν έναν κοινό παρονομαστή: την αναγνώριση των προβλημάτων. Τι κάνουμε, όμως, για την επίλυσή τους; Ποια συλλογική – και ουσιαστική- απόφαση έχουμε λάβει τα τελευταία χρόνια για την στήριξη και την ενίσχυση του κλάδου;

Οι διαπιστώσεις είναι μεν χρήσιμες, αλλά δεν αρκούν. Απαιτούνται συγκεκριμένοι στόχοι, χρονοδιαγράμματα και συνέπεια στην εφαρμογή. Κοντολογίς, χρειάζεται ένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός που θα θωρακίσει τον πρωτογενή τομέα, θα αποτρέψει την εγκατάλειψη του κλάδου και θα διασφαλίσει ουσιαστικές προοπτικές για τους ανθρώπους που επιλέγουν να παραμείνουν και να παράγουν στον τόπο τους.

Σοφία Βαρδακαστάνη