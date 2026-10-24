Χειμερινή ώρα: Ήρθε η ώρα για να πάμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω

Τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου αλλάζει η ώρα, με τα ρολόγια να γυρίζουν μία ώρα πίσω και τη χώρα να περνά στη χειμερινή ώρα. Δείτε πότε θα γίνει η αλλαγή και πώς καθιερώθηκε η συγκεκριμένη πρακτική στην Ελλάδα.

Στη χειμερινή ώρα περνά η Ελλάδα την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, με τους δείκτες των ρολογιών να γυρίζουν μία ώρα πίσω, σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Η αλλαγή ώρας θα πραγματοποιηθεί τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου, όταν τα ρολόγια θα μετακινηθούν από τις 04:00 στις 03:00, σηματοδοτώντας την επιστροφή στη χειμερινή ώρα.

Η θερινή ώρα θα επανέλθει την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου.

Πώς καθιερώθηκε η αλλαγή ώρας

Η ιδέα για την αλλαγή της ώρας είχε διατυπωθεί ήδη από το 1784, όταν ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε υποστηρίξει ότι η καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός θα μπορούσε να συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Ωστόσο, η πρακτική εφαρμόστηκε για πρώτη φορά σε ευρεία κλίμακα αρκετά χρόνια αργότερα. Οι αυξημένες ενεργειακές ανάγκες που προέκυψαν κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο έδωσαν νέα ώθηση στην ιδέα, με τη Γερμανία να γίνεται το 1916 η πρώτη χώρα που μετέφερε τους δείκτες των ρολογιών μία ώρα μπροστά.

Στη συνέχεια, το ίδιο μέτρο υιοθέτησαν, μεταξύ άλλων, η Αγγλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Μετά το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, η εφαρμογή της θερινής ώρας σταμάτησε σε αρκετές χώρες, καθώς δεν θεωρήθηκε πλέον αναγκαία. Η πρακτική επανήλθε κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, λόγω των νέων ενεργειακών αναγκών που είχαν δημιουργηθεί.

Πότε καθιερώθηκε στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, η πρώτη απόπειρα εφαρμογής της θερινής ώρας έγινε το 1932, χωρίς όμως να έχει μόνιμο χαρακτήρα.

Η οριστική καθιέρωσή της στη χώρα μας πραγματοποιήθηκε το 1975, όταν η Ελλάδα εντάχθηκε στην πρακτική που είχε αρχίσει να υιοθετείται και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Έκτοτε, η αλλαγή μεταξύ θερινής και χειμερινής ώρας πραγματοποιείται δύο φορές τον χρόνο, με τα ρολόγια να πηγαίνουν μία ώρα μπροστά την άνοιξη και μία ώρα πίσω το φθινόπωρο.

dnews