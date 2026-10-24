Eurostat: Κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η Ελλάδα στην ανακύκλωση πλαστικών συσκευασιών

Η Ελλάδα υπολείπεται κατά 8,9 ποσοστιαίες μονάδες του ευρωπαϊκού μέσου όρου στην ανακύκλωση πλαστικών συσκευασιών, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2023.

Σημαντική υστέρηση στην ανακύκλωση πλαστικών αποβλήτων συσκευασίας καταγράφει η Ελλάδα, με το ποσοστό να διαμορφώνεται στο 32,7% το 2023, έναντι 41,6% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Την ίδια ώρα, η παραγωγή απορριμμάτων συσκευασίας συνεχίζει να αυξάνεται στην ΕΕ, φτάνοντας το 2024 τα 181 κιλά ανά κάτοικο, ενώ λιγότερες από τις μισές πλαστικές συσκευασίες ανακυκλώνονται.

Η Ελλάδα υπολείπεται κατά 8,9 ποσοστιαίες μονάδες του ευρωπαϊκού μέσου όρου στην ανακύκλωση πλαστικών συσκευασιών, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2023, γεγονός που αναδεικνύει τις προκλήσεις στη διαχείριση των συγκεκριμένων αποβλήτων. Η ελληνική επίδοση βρίσκεται αισθητά χαμηλότερα από χώρες όπως το Βέλγιο, όπου το ποσοστό ανακύκλωσης ανέρχεται στο 58,2%, η Σλοβακία με 54,1%, η Σλοβενία με 51,5% και η Γερμανία με 51,3%. Αντίθετα, χαμηλότερες επιδόσεις καταγράφουν η Γαλλία με 25,7%, η Αυστρία με 26,9%, η Σουηδία με 28,6% και η Φινλανδία με 29,3%. Τα στοιχεία δείχνουν ότι περίπου τα δύο τρίτα των πλαστικών αποβλήτων συσκευασίας στην Ελλάδα δεν ανακυκλώνονται, επισημαίνοντας την ανάγκη ενίσχυσης της συλλογής, της διαλογής και της αξιοποίησης των ανακυκλώσιμων υλικών.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat στις 22 Οκτωβρίου 2026, το 2024 παρήχθησαν συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση 81,5 εκατομμύρια τόνοι απορριμμάτων συσκευασίας, ποσότητα που αντιστοιχεί σε 181 κιλά ανά κάτοικο. Η παραγωγή αυξήθηκε κατά 3,2 κιλά σε σύγκριση με το 2023 και κατά 19,6 κιλά σε σχέση με το 2014. Το μεγαλύτερο μέρος των αποβλήτων προέρχεται από χαρτί και χαρτόνι, με ποσοστό 40,8%, ενώ ακολουθούν το πλαστικό με 19,9%, το γυαλί με 18,1%, το ξύλο με 16,2% και τα μέταλλα με 4,8%. Ειδικά για τις πλαστικές συσκευασίες, κάθε Ευρωπαίος παρήγαγε κατά μέσο όρο 35,9 κιλά αποβλήτων το 2024, από τα οποία ανακυκλώθηκαν μόλις 15,3 κιλά.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το ποσοστό ανακύκλωσης πλαστικών συσκευασιών αυξήθηκε στο 42,4% το 2024, από 41,6% το 2023. Την υψηλότερη επίδοση κατέγραψε η Λετονία με 71%, ακολουθούμενη από το Βέλγιο με 58,2%, την Πολωνία με 56% και την Τσεχία με 53,7%. Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στη Δανία με 22,5%, τη Φινλανδία με 26,9% και τη Γαλλία με 27,4%. Παρά τη βελτίωση της ανακύκλωσης, η αύξηση των παραγόμενων αποβλήτων εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πρόκληση για την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική.

dnews