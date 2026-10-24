Τι συμβαίνει με την τιμή στο λάδι – Στα «κάγκελα» οι αγρότες με τη ραγδαία πτώση

Στην πανελλαδική σύσκεψη των ελαιοπαραγωγών, που πραγματοποιήθηκε στη Στυλίδα, το Σάββατο (17/10/2026), στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων (ΠΕΜ), τις Ομοσπονδίες και τους Αγροτικούς Συλλόγους των ελαιοπαραγωγικών περιοχών, αποφασίστηκε να ξεκινήσουν άμεσες αγωνιστικές παρεμβάσεις.

Η ραγδαία πτώση στην τιμή του ελαιολάδου, η οποία κινείται κοντά στα 4 ευρώ για την φετινή εσοδεία, έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία και θύελλα αντιδράσεων στους ελαιοπαραγωγούς όλης της χώρας μας. Στις τιμές του ελαιόλαδου αναφέρθηκε ο παραγωγός και πρόεδρος της Ομάδας Παραγωγών Νηλέας, Γιώργος Κόκκινος, μιλώντας στο Open από τη Δυτική Μεσσηνία. Ο κός Κόκκινος έδωσε μια εικόνα για τη φετινή σοδειά, τονίζοντας πως τα «πράγματα στο ελαιοκομικό τομέα τα τελευταία χρόνια ακολουθούν μια ραγδαία επιδείνωση. Το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευθεί. Τα καύσιμα, αυτή τη στιγγμή, είναι 30% παραπάνω από ότ, τι ήταν πέρυσι. Το χειρότερο είναι ότι έχουμε και μια πολύ μεγάλη προπώληση των τιμών».

Συνεχίζοντας είπε τα εξής: «Η τιμή του ελαιολάδου έχει κατρακυλήσει. Αυτή τη στιγμή, η τιμή πώλησης, είναι λίγο πάνω από τα 3 ευρώ, τη στιγμή που το κόστος παραγωγής είναι 4 ευρώ έως 4.5 ευρώ. Το χειροτερο όλων είναι ότι μάλλλον έτσι θα είναι η κατάσταση από εδώ και πέρα».

Πόσο θα το αγοράσει ο καταναλωτής στα σούπερ μάρκετ το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ; Σύμφωνα με όσα είπε ο κος Κόκκινος τόνισε ότι: «Από εμάς φεύγει 3 ευρώ, εσείς θα το πάρετε κανονικά 6 με 7 ευρώ».

«Τη μερίδα του λέοντος, για το ελαιόλαδο, την παίρνουν τα σούπερ μάρκετ» είπε ακόμα ο κος Κόκκινος.

Πόσο θα πληρώσουμε το νέο λάδι

Την εκτίμηση για τιμές στα 6–7 ευρώ το λίτρο διατύπωσε ο πρόεδρος της Ομάδας Παραγωγών Νηλέας, Γιώργος Κόκκινος, μιλώντας στο OPEN.

Ο ίδιος περιέγραψε την πίεση που δέχονται οι παραγωγοί, αναφέροντας ότι η τιμή πώλησης κινείται λίγο πάνω από τα 3 ευρώ το κιλό, ενώ το κόστος παραγωγής φτάνει, κατά την εκτίμησή του, τα 4–4,50 ευρώ.

Η τελική τιμή εξαρτάται από την ποιότητα και την κατηγορία του ελαιολάδου, τη συσκευασία, το δίκτυο διανομής και την εμπορική πολιτική κάθε επιχείρησης.

Οι παραγωγοί μετρούν τα έξοδα της συγκομιδής

Οι χαμηλότερες τιμές συνοδεύονται από αυξημένες καλλιεργητικές δαπάνες και δυσκολία στην εξεύρεση εργατών. Ρεπορτάζ που δημοσιεύει σήμερα η «Ύπαιθρος Χώρα», επικαλούμενη την ΕΡΤ, καταγράφει ημερομίσθια άνω των 60 ευρώ, μαζί με παροχή φαγητού, ενώ στο κόστος προστίθενται λιπάσματα, φυτοφάρμακα και άλλες εργασίες.

Έτσι, ακόμη και η προοπτική μιας μεγαλύτερης συγκομιδής δεν εξασφαλίζει καλύτερο εισόδημα. Για τους παραγωγούς, το κρίσιμο είναι η τιμή πώλησης να καλύπτει τα έξοδα. Για τους καταναλωτές, να φτάσει η αποκλιμάκωση μέχρι το καλάθι των αγορών τους.

Είχαν προηγηθεί οι τιμές στις επιτραπέζιες ελιές Χαλκιδικής, που φέτος κυμάνθηκαν κάτω από το κόστος παραγωγής.

Στην πανελλαδική σύσκεψη των ελαιοπαραγωγών, που πραγματοποιήθηκε στη Στυλίδα, το Σάββατο (17/10/2026), στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων (ΠΕΜ), τις Ομοσπονδίες και τους Αγροτικούς Συλλόγους των ελαιοπαραγωγικών περιοχών, αποφασίστηκε να ξεκινήσουν άμεσες αγωνιστικές παρεμβάσεις.

Το πλαίσιο των διεκδικήσεών τους περιλαμβάνει:

Κατώτερες εγγυημένες τιμές για τις επιτραπέζιες ελιές και το λάδι, που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να εξασφαλίζουν βιώσιμο εισόδημα.

Μείωση του κόστους παραγωγής (αφορολόγητο πετρέλαιο, πλαφόν στο αγροτικό ρεύμα, επιδότηση σε εφόδια και ζωοτροφές).

Ολόπλευρη στήριξη της δακοκτονίας με αποκλειστική ευθύνη και χρηματοδότηση από το κράτος.

Υλοποίηση απαραίτητων αρδευτικών έργων στις ελαιοκομικές ζώνες για την άμεση αντιμετώπιση της λειψυδρίας και της κλιματικής κρίσης.

Ανακοίνωση ΠΕΜ

Η σχετική ανακοίνωση κάλεσμα για τις κινητοποιήσεις πανελλαδικού χαρακτήρα αναφέρει τα εξής:

Στη συνέλευση αποφασίσαμε να διεκδικήσουμε κατώτερες εγγυημένες τιμές σε βρώσιμες ελιές και λάδι, αναπλήρωση εισοδήματος λόγω εξευτελιστικών τιμών κάτω του κόστους παραγωγής, ολοκληρωμένο πρόγραμμα δακοπροστασίας που να υποστηρίζεται ολόπλευρα από το κράτος και επέκταση της αντιχαλαζικής προστασίας της ελαιοκαλλιέργειας, κατασκευή αρδευτικών έργων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας.

Οι αγωνιστικές διεκδικήσεις είναι μονόδρομος για όλους μας, για αυτό όλες οι Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων και οι κατά τόπους Αγροτικοί Σύλλογοι σε όλη την Ελλάδα οργανώνουμε πολύμορφες κινητοποιήσεις στις 22 και 23 του Οκτώβρη.

Οι χαμηλές τιμές και το δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής, που σε συνδυασμό με την Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ και των ελληνικών κυβερνήσεων οδηγούν στο ξεκλήρισμα τους βιοπαλαιστές ελαιοπαραγωγούς.

Επιπλέον, μέσα σε ένα κλίμα πολεμικής προετοιμασίας και άμεσης εμπλοκής της χώρας μας καλούνται και οι ελαιοπαραγωγοί και όλοι οι αγρότες συνολικά να πληρώσουμε έναν πόλεμο που μόνο καταστροφή θα φέρει.

Με αποφασιστικότητα να διεκδικήσουμε αγωνιστικά την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, ώστε να μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε και την επόμενη χρονιά, να ζήσουν τις οικογένειές μας και να παραμείνουμε στα χωράφια μας και στα χωριά μας.

Στην παρούσα φάση δεν χωρά απογοήτευση. Η κυβέρνηση και τα συμφέροντα που εκπροσωπεί φοβούνται τον οργανωμένο και συνεπή αγώνα που αποτελεί όπλο του εργαζόμενου λαού.

Για να εξασφαλίσουμε οι αγρότες βιώσιμο εισόδημα θα πρέπει να χάσουν οι έμποροι και οι βιομήχανοι που εκμεταλλεύονται τον ιδρώτας μας.

Αγωνιστικές πρωτοβουλίες παίρνουν οι βιοπαλαιστές ελαιοπαραγωγοί, όπως αποφάσισαν στην πανελλαδική σύσκεψη που έγινε στη Στυλίδα, με πρωτοβουλία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, Ομοσπονδιών και Αγροτικών Συλλόγων των ελαιοπαραγωγικών περιοχών.

Συγκεκριμένα, σήμερα Παρασκευή 23 Οκτώβρη έγιναν κινητοποιήσεις:

Στη Λαμία, στις 11 π.μ. στην πλατεία Ελευθερίας από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Φθιώτιδας.

Στην Τρίπολη, στις 10.30 π.μ., στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου από τις Ομοσπονδίες Αργολίδας «Νίκος Αγγέλου» και Μεσσηνίας, από κοινού με Αγροτικούς Συλλόγους της Λακωνίας (προσυγκέντρωση έχει οριστεί στις 10 π.μ. στον ΟΣΕ Τρίπολης).

Στον Πύργο, στις 11 π.μ. στον κόμβο Αγίου Γεωργίου από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ηλείας.

Στο Αγρίνιο, στις 11 π.μ. στο Δημαρχείο από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας.

Στη Λάρισα, στη 1 μ.μ. στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Στο Ηράκλειο, στις 12 μ. στην Περιφέρεια Κρήτης από αγρότες Ηρακλείου και Χανίων.

dnews