Σε κρίσιμο σταυροδρόμι οι ελαιοπαραγωγοί |Π. Βισβάρδης: «Υπολογίζουμε ότι η μείωση θα αγγίξει το 30 με 40%»

Η φετινή ελαιοκομική περίοδος ξεκινά με δυσμενείς προοπτικές για τους παραγωγούς της Ζακύνθου, καθώς η μειωμένη παραγωγή, οι χαμηλές αποδόσεις σε λάδι και οι χαμηλές τιμές διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον.

Την ίδια στιγμή, το αυξημένο κόστος καλλιέργειας, η ανάγκη ουσιαστικής στήριξης του αγροτικού τομέα και οι εκκρεμότητες στις επιδοτήσεις εντείνουν την αβεβαιότητα των παραγωγών.

«Οι οιωνοί για την ελαιοπαραγωγή είναι αρνητικοί από πολλές πλευρές. Το βασικότερο είναι η ίδια η παραγωγή. Είχαμε εξ αρχής την υποψία, αλλά πλέον είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι η παραγωγή θα είναι αρκετά μειωμένη. Υπολογίζουμε ότι η μείωση θα αγγίξει το 30 με 40%. Επίσης, θα έχουμε μικρή απόδοση σε λάδι, με δεδομένο ότι δεν έβρεξε έγκαιρα. Από ό,τι μας δείχνουν τα πρώτα στοιχεία από τις ελιές που έχουν μαζέψει κάποιοι παραγωγοί, οι αποδόσεις είναι πολύ χαμηλές. Το τρίτο αρνητικό – και κατά την εκτίμησή μου το χειρότερο – είναι οι τιμές που μένουν συμπιεσμένες και δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον. Οι εκτιμήσεις από την πλευρά της Ισπανίας είναι ότι έχει μια υψηλή παραγωγή, που είναι αρκετά υψηλότερη από τον μέσο όρο της τελευταίας τριετίας. Αυτή η εκτίμηση, που πλέον γίνεται βεβαιότητα, κρατάει τις τιμές σε πολύ χαμηλά επίπεδα», αναφέρει ο Διευθυντής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών κ. Πέτρος Βισβάρδης.

Στα ύψη το κόστος της παραγωγής

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο, η έκρηξη στο κόστος παραγωγής έχει οδηγήσει σε κινητοποιήσεις παραγωγών και φορέων του κλάδου σε Ιταλία και Ισπανία. Στην Ελλάδα το κόστος παραγωγής, στο οποίο σημαντικό ρόλο παίζουν και τα εργατικά έξοδα, επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τους καλλιεργητές.

«Το μόνο θετικό, που δεν αφορά την δική μας παραγωγή, αλλά συνολικότερα την υπόθεση του λαδιού, είναι ότι πλέον αρχίζουν να κινητοποιούνται οι παραγωγοί κυρίως στην Ιταλία και στην Ισπανία. Κινητοποιούνται με ένα τρόπο αρκετά πιεστικό με την έννοια ότι έχουν φύγει πάρα πολλά έγγραφα προς την Κομισιόν, όπου παίρνονται οι κεντρικές αποφάσεις, με τα οποία ζητούν να αποζημιωθούν οι παραγωγοί για φέτος, γιατί η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Εκεί έχουν κάνει κοστολόγιο για το κόστος παραγωγής τους και λένε ότι μια μέση τιμή κάτω από τα πέντε ευρώ δεν συμφέρει τον παραγωγό να συνεχίσει να παράγει. Μέχρι τώρα, δεν έχουν γίνει αντίστοιχες ενέργειες στην Ελλάδα. Εκτιμώ, όμως, ότι θα γίνουν γιατί και εδώ δεν αντέχουν οι παραγωγοί να συνεχίσουν να παράγουν, αν η τιμή του λαδιού μείνει στα τρία ευρώ που είναι σήμερα. Το κόστος παραγωγής στην Ελλάδα είναι ακόμα μεγαλύτερο από ό,τι είναι στην Ιταλία και στην Ισπανία, γιατί ο κλήρος είναι πολύ μικρότερος, είναι άλλη η μορφολογία του εδάφους και δεν έχουμε τους μεγάλους ελαιώνες που έχουν εκεί και γίνεται το μάζεμα της ελιάς με μηχανικό τρόπο. Εδώ είναι χειρότερα τα πράγματα και εκτιμώ ότι αυτό θα μεταφερθεί. Στο κόστος παραγωγής που ήδη γνωρίζουμε και αφορά τα λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα, που έχουν ανέβει τόσο πολύ, έχει προστεθεί και το εργατικό κόστος που πλέον είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα. Επομένως, συνολικά, έχουμε αρνητικές προϋποθέσεις», εξηγεί ο κ. Βισβάρδης.

Από 1η Νοεμβρίου η έκπτωση στο πετρέλαιο κίνησης για τους αγρότες

Σημειώνεται ότι από την 1η Νοεμβρίου οι δικαιούχοι αγρότες θα μπορούν μέσω ψηφιακού κουπονιού με QR code να προμηθεύονται πετρέλαιο με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) απευθείας στην αντλία, με τη νέα διαδικασία να πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής myDiesel της ΑΑΔΕ. Η συνολική φορολογική ελάφρυνση ανέρχεται σε 50,84 λεπτά ανά λίτρο, εκ των οποίων τα 41 λεπτά αντιστοιχούν στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τα 9,84 λεπτά στον αναλογούντα ΦΠΑ επί του ΕΦΚ. Την ίδια στιγμή, αυξάνεται στο 200%, από 150% που ίσχυε προηγουμένως, το όριο της επιλέξιμης ποσότητας πετρελαίου, επιτρέποντας στους παραγωγούς να προμηθεύονται μεγαλύτερες ποσότητες με φορολογική απαλλαγή.

Στρατηγική για τον αγροτικό τομέα, όχι αποσπασματικά μέτρα

Αναφερόμενος στα μέτρα στήριξης του αγροτικού τομέα, ο κ. Βισβάρδης υποστηρίζει ότι οι αποσπασματικές παρεμβάσεις δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα διαρθρωτικά προβλήματα του κλάδου. Όπως επισημαίνει, απαιτείται κεντρικός σχεδιασμός για τον αγροτικό τομέα, με σαφείς στόχους και μακροπρόθεσμη στρατηγική.

«Όσο τα μέτρα είναι αποσπασματικά, δεν θα έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Αν δεν υπάρχει μια κεντρική πολιτική στον αγροτικό τομέα, δεν θα έχουν αποτέλεσμα τα μέτρα και συνέχεια θα είμαστε σε μια κατάσταση μέσω της οποίας οι αγρότες από τη μία θα διεκδικούν και από την άλλη, η κυβέρνηση θα λέει ότι έδωσε. Στην ουσία δεν δίνει τίποτα. Θέλουμε αγροτικό τομέα στην Ελλάδα; Αυτό είναι το ερώτημα. Αν θέλουμε, πρέπει να υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός», υπογραμμίζει.

Αντίστοιχη στρατηγική, όπως τονίζει ο ίδιος, χρειάζεται και σε τοπικό επίπεδο, με την Περιφέρεια και τον Δήμο να θέτουν συγκεκριμένους στόχους για τα επόμενα χρόνια, συμπεριλαμβανομένου του παραγωγικού προσανατολισμού της Ζακύνθου.

«Αντίστοιχα, πρέπει να υπάρξει σχεδιασμός και για την Περιφέρεια και τον Δήμο. Κάνουμε διάφορες συναντήσεις και συζητάμε πράγματα αποσπασματικά χωρίς ποτέ να θέτουμε ένα σχέδιο που πρέπει να έχουμε μπροστά μας για την πενταετία και την δεκαετία. Να βγουν να μας πουν τι θέλουν για την επόμενη δεκαετία για τη Ζάκυνθο…Μέτρα μπορεί να παίρνουν. Όσο όμως τα μέτρα είναι αποσπασματικά, είναι οι ασπιρίνες για τον πονοκέφαλο. Την αρρώστια πώς θα την αντιμετωπίσουμε;», σημειώνει.

Στις 30 Οκτωβρίου λήγει η προθεσμία για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης

Όσον αφορά την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για το ΟΣΔΕ, ως καταληκτική προθεσμία έχει τεθεί η 30η Οκτωβρίου. Ωστόσο, όπως εξηγεί εν συνεχεία ο κ. Βισβάρδης, η εν λόγω προθεσμία δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών. Για τον λόγο αυτό, ζητείται παράταση, ώστε να μη μείνουν παραγωγοί εκτός πληρωμών.

«Λήγει η προθεσμία στις 30 Οκτωβρίου αλλά δεν θα έχει τελειώσει. Πρέπει να δοθεί παράταση. Για να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας, αυτά που ζητούνται φέτος καλώς ζητούνται. Εμείς θέλουμε να γίνεται σωστή δουλειά. Όμως, αυτό χρειάζεται χρόνο. Δεν μπορεί, μετά από είκοσι χρόνια που γινόταν δουλειά στο πόδι, ξαφνικά στον ένα χρόνο – που ξεκίνησε η διαδικασία τον Αύγουστο, όταν παλαιότερα ξεκινούσε τον Απρίλη και τον Μάιο- να θέλουν να τελειώσει, να είναι σωστή και να αποδοθούν τα χρήματα στους παραγωγούς. Χρειάζεται χρόνος. Έτσι και αλλιώς, έχει ανακοινώσει η ΑΑΔΕ ότι οι πληρωμές θα γίνουν αποσπασματικά. Όσοι φτιάξανε τα χαρτιά τους μέχρι τον Σεπτέμβρη, θα πληρωθούν την προκαταβολή στο τέλος Οκτώβρη και όσοι τα φτιάξουν τον Οκτώβρη θα πληρωθούν τον Νοέμβριο. Ας δώσουν, λοιπόν, ένα περιθώριο μέχρι τον Νοέμβρη και ας πληρωθούν τον Δεκέμβριο αυτοί οι παραγωγοί. Αλλά, να μην μείνουν παραγωγοί απέξω», καταλήγει ο Διευθυντής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ζακύνθου.

Σοφία Βαρδακαστάνη