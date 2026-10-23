Ξεκίνησε ο χριστουγεννιάτικος στολισμός | Στόχος να είναι έτοιμο το νησί αρχές Δεκεμβρίου

Από νωρίς ξεκίνησε και φέτος ο χριστουγεννιάτικος στολισμός της Ζακύνθου, με τα πρώτα στολίδια να έχουν ήδη τοποθετηθεί σε αρκετά σημεία της πόλης, δίνοντας σταδιακά εορταστικό χρώμα στην καθημερινότητα των κατοίκων και των επισκεπτών.

Τα συνεργεία του Δήμου εργάζονται εντατικά τις τελευταίες ημέρες, προκειμένου να ολοκληρωθεί αρχικά ο στολισμός της πόλης και στη συνέχεια οι εργασίες να επεκταθούν στις κοινότητες του νησιού.

Στόχος της δημοτικής αρχής είναι μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου να έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος του στολισμού, ώστε η Ζάκυνθος να είναι έτοιμη να υποδεχθεί την εορταστική περίοδο. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη διοργάνωση των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, με τον Δήμο να προετοιμάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους.

Ξεχωριστή θέση στο φετινό εορταστικό πρόγραμμα αναμένεται να έχει η εκδήλωση για το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου, για την οποία σχεδιάζεται μια μεγάλη γιορτή με τη συμμετοχή καλλιτέχνη, με στόχο να προσφέρει μια όμορφη εμπειρία στο κοινό. Άλλωστε, η περσινή εκδήλωση, με καλεσμένο τον τραγουδιστή Κώστα Μαρτάκη, είχε σημειώσει μεγάλη επιτυχία, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή του κόσμου.

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιοι βρίσκονται ήδη σε διαδικασία σχεδιασμού και προγραμματισμού των φετινών εορταστικών δράσεων, επιδιώκοντας να δημιουργήσουν ένα γιορτινό κλίμα σε ολόκληρο το νησί και να προσφέρουν στιγμές χαράς και ψυχαγωγίας σε κατοίκους και επισκέπτες κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Τάκης Βρυώνης, ο χριστουγεννιάτικος στολισμός της Ζακύνθου ξεκίνησε και φέτος νωρίς, με στόχο να είναι όλα έτοιμα ενόψει των εορτών: «Έχει αρχίσει η Ζάκυνθος και στολίζεται. Θα κάνουμε το καλύτερο και ό,τι μπορούμε για ακόμα μια χρονιά. Όσο μπορούμε πιο πολύ θα στολίσουμε. Έχουμε δώσει πράγματα στολισμού από την περσινή χρονιά στα χωριά. Σε αρκετά σημεία της πόλης έχουν μπει τα πρώτα φωτεινά στολίδια των Χριστουγέννων».

Αναφορικά με τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις και το φετινό εορταστικό πρόγραμμα, ο κ. Βρυώνης προανήγγειλε μια σειρά από δράσεις και εκπλήξεις για κατοίκους και επισκέπτες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη γιορτή για το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου: «Ο κόσμος φέτος να περιμένει πολλά. Θα κάνουμε γιορτή στο άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου και προγραμματίζουμε να φέρουμε τραγουδιστή όπως πέρσι που ήρθε ο Κώστας Μαρτάκης. Ήδη κουβεντιάζουμε για πολλά πράγματα που θα κάνουμε. Πέρσι είχε τεράστια απήχηση η συναυλία και φέτος θα τα κάνουμε όλα πολύ καλύτερα».

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Καθημερινότητας και Πρασίνου, κ. Αγαπητός Βίτσος, εξήγησε ότι ο χριστουγεννιάτικος στολισμός του νησιού ξεκίνησε νωρίς, ώστε να ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών πριν από τις κακοκαιρίες του Νοεμβρίου. Όπως ανέφερε, στόχος είναι στις αρχές Δεκεμβρίου η Ζάκυνθος να είναι στολισμένη σε ποσοστό 95%, τόσο στην πόλη όσο και στις κοινότητες: «Μαζί με τον συνάδελφο κ.Βρυώνη και τον Δήμαρχο αποφασίσαμε ότι όπως και πέρυσι έτσι και φέτος ο χριστουγεννιάτικος στολισμός πρέπει να ξεκινήσει από νωρίς. Τα συνεργεία μαζί με τους ηλεκτρολόγους μας έχουν ήδη ξεκινήσει από την πόλη και μόλις ολοκληρωθεί θα πάμε στις κοινότητές μας. Η διαδικασία του στολισμού δεν είναι κάτι πολύ εύκολο. Για να προλάβουμε τις κακοκαιρίες και τις βροχές και ίσως κάποιες άδειες που θέλει το προσωπικό, χρονικά για να είμαστε έτοιμοι έπρεπε να ξεκινήσουμε από τώρα, έτσι ώστε αρχές Δεκέμβρη το νησί να είναι 95% στολισμένο. Αλλά φυσικά να αλλάξουμε και την ψυχολογία των Ζακυνθινών να έχουμε ευχάριστα πράγματα».

Ο κ. Βίτσος αναφέρθηκε και στις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του χριστουγεννιάτικου στολισμού, οι οποίες ξεκίνησαν ήδη από τον Αύγουστο, προκειμένου τα στολίδια να είναι έτοιμα για τις φετινές γιορτές, εξηγώντας ότι καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια από τα συνεργεία του Δήμου, σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Τάκη Βρυώνη, για την επισκευή και την επαναχρησιμοποίηση στολιδιών που είχαν υποστεί σημαντικές φθορές: «Ήδη από τον Αύγουστο είχαμε τους ηλεκτρολόγους στις αποθήκες του Δημοτικού Θεάτρου ώστε να ελέγξουν τα χριστουγεννιάτικα στολίδια και να επισκευάσουν ό,τι είχε χαλάσει. Εδώ να πούμε ότι μόλις ανέλαβε η νέα δημοτική αρχή βρήκε πάρα πολλά κατεστραμμένα στολίδια τα οποία ήταν πεταμένα. Δυσκολευτήκαμε πολύ με τα συνεργεία μας και τον κ.Βρυώνη ώστε να τα φτιάξουμε και να τους δώσουμε πάλι ζωή»

Κυριακή Βυθούλκα