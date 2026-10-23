Αθ. Μάρκου: «Να αρχίσουμε τους εμβολιασμούς» |Την προσοχή των πολιτών για τις ιώσεις ζητούν οι ειδικοί επιστήμονες

«Είναι η περίοδος που αναμένεται να έχουμε έξαρση των εποχικών ιώσεων, της γρίπης βασικά συμπεριλαμβανομένης, αλλά δεν έχουμε κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα να αντιμετωπίζουμε αυξημένη ροή περιστατικών με τέτοια ύποπτη προς τούτο συμπτωματολογία. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε -και είναι η περίοδος από τα μέσα Οκτωβρίου περίπου -είναι να αρχίσουμε να εμβολιαζόμαστε έναντι των ιώσεων κυρίως της γρίπης και του COVID μηδέ εξαιρουμένου. Για τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς, λόγω ηλικίας ή λόγω υποκείμενων νοσημάτων συνιστάται και ο εμβολιασμός έναντι του πνευμονιοκόκου ενδεχομένως και του RSV».

Ο κ. Μάρκου τόνισε, επιπρόσθετα, ότι αυτή την περίοδο οι συμπολίτες μας πρέπει να είναι αρκετά προσεκτικοί και, όσο σταδιακά πέφτουν οι θερμοκρασίες, να λαμβάνουν αυστηρά τα βασικά μέτρα ατομικής υγιεινής: «Είναι η περίοδος που πρέπει να προσέχουμε ούτως ή άλλως. Δεν έχουμε κάποια αυξημένη ροή περιστατικών. Ίσως είναι και λίγο νωρίς ακόμα. Ο καιρός είναι ακόμα σχεδόν καλοκαιρινός, δεν έχουν αρχίσει οι πιο χαμηλές θερμοκρασίες».

Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Ιό του Δυτικού Νείλου, στη Ζάκυνθο δεν υπάρχει απολύτως καμία ανησυχία, σε αντίθεση με άλλα μέρη της χώρας, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μάρκου. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι πάντα όλες οι ιογενείς λοιμώξεις παρακολουθούνται πάρα πολύ στενά από τις Αρχές.

«Δεν είχαμε άλλο περιστατικό λεπτοσπείρωσης από το Πάσχα»

Τέλος, σε ό,τι έχει να κάνει ειδικά με τη λεπτοσπείρωση και την αυξημένη –κατά το παρελθόν– παρουσία της στη Ζάκυνθο, ο κ. Μάρκου επισήμανε ότι ευτυχώς δεν υπήρξε κανένα άλλο περιστατικό μετά το Πάσχα. Ωστόσο, ζήτησε για ακόμα μία φορά την αμέριστη προσοχή των συμπολιτών μας, καθώς ο κίνδυνος παραμένει ζωντανός, λόγω της διαρκούς παρουσίας τρωκτικών στο νησί: «Η Ζάκυνθος είναι λίγο πιο ψηλά σε σχέση με τα Ιόνια Νησιά. Εκτός από το κρούσμα το Πάσχα δεν είχαμε άλλο περιστατικό. Πρόβλεψη δεν μπορείς να κάνεις ποτέ σε τέτοια πράγματα, όσο εξακολουθούν να κυκλοφορούν τρωκτικά και η προσοχή των ανθρώπων δεν είναι η πρέπουσα και οι κλιματικές συνθήκες λόγω υγρασίας κυρίως που ευνοούν τα παραπάνω μπορεί να έχουμε κι άλλου είδους εξελίξεις. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο ούτε μπορείς να το προβλέψεις 100% ούτε να το αποφύγεις 100%. Χρειάζεται πάντα αυξημένη προσοχή. Απλώς όταν δεν είναι σε έξαρση το φαινόμενο, έχω την εντύπωση ότι και εμείς οι ίδιοι ατονούμε ως προς τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνουμε ούτως ή άλλως».

Διονύσης Μπινιώρης