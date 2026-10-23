Σήμερα το TEDxZakynthos 2026 με θέμα «SYNDESIS» | 8 ομιλητές και ποικίλες δράσεις αφιερωμένες στη δύναμη της σύνδεσης

Σήμερα, Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026, θα πραγματοποιηθεί στο Κλειστό Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου το TEDxZakynthos, με κεντρικό θέμα τη «SYNDESIS».

Η φετινή θεματική γεννήθηκε μέσα από την ίδια τη διαδρομή της ομάδας που δημιούργησε και ανέπτυξε το TEDx στο νησί. Η «SYNDESIS» εκφράζει τη δύναμη της συλλογικής προσπάθειας και τη σημασία των ανθρώπινων σχέσεων στη διαμόρφωση κοινών οραμάτων.

Το πρόγραμμα της διοργάνωσης περιλαμβάνει οκτώ ομιλητές από ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων, όπως η τεχνολογία, η εκπαίδευση, η επιχειρηματικότητα, η νευροεπιστήμη, η ψυχολογία και η τέχνη. Μέσα από διαφορετικές εμπειρίες και προσεγγίσεις, οι ομιλητές θα αναδείξουν τις πολλαπλές διαστάσεις της σύνδεσης και τον ρόλο της στην ανθρώπινη επικοινωνία, τη συνεργασία και την εξέλιξη.

Πέρα από την κεντρική σκηνή, η εναλλακτική σκηνή του TEDxZakynthos θα φιλοξενήσει δράσεις που διευρύνουν τη θεματική της σύνδεσης και προσφέρουν στο κοινό ευκαιρίες συμμετοχής και διαλόγου.

Κεντρικός στόχος του TEDxZakynthos είναι οι συμμετέχοντες να αποχωρήσουν από την εκδήλωση με νέες ιδέες, διαφορετικές οπτικές και διάθεση να προσεγγίσουν τον κόσμο μέσα από μια ευρύτερη προοπτική.

Με τη «SYNDESIS» ως σημείο αναφοράς, το TEDxZakynthos 2026 φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ζωντανό χώρο συνάντησης, όπου οι ιδέες συναντούν τους ανθρώπους, οι διαφορετικές εμπειρίες δημιουργούν γόνιμο διάλογο και η συνεργασία ανοίγει δρόμους για νέες προοπτικές.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της διοργάνωσης

Εναλλακτική σκηνή

•12:00–13:00 | Ηλιακή παρατήρηση με το Αστεροσκοπείο YRIA

Υπεύθυνος δράσης: Χρήστος Δαλαμάγκας, φυσικός.

•13:00–13:10 | Γυναικείο φωνητικό σύνολο «Μπόνες Νότες»

•15:10–15:30 | «Είσαι σίγουρα ασφαλής στο διαδίκτυο;»

Τι συμβαίνει όταν κάποιος χρησιμοποιεί την εικόνα, τη φωνή ή το όνομά μας χωρίς τη συγκατάθεσή μας; Παρουσίαση από τους Δημήτρη Δρανδάκη και Νίκο Βρυώνη (nostosonline.com).

•15:35–16:05 | «Whole Child: Το παιδί ως σύνολο»

Πάνελ συζήτησης για την ολιστική υποστήριξη του παιδιού και τη συνδυαστική φροντίδα των εκπαιδευτικών, συναισθηματικών, κοινωνικών και σωματικών αναγκών του.

Συντονίστρια: Mary-Louise Taselos, εκπαιδευτικός, οικογενειακή σύμβουλος και ιδιοκτήτρια του ιδιωτικού σχολείου PolarisLearning Centre στο Τορόντο του Καναδά.

Συμμετέχουν: Αγαθονίκη Κοντονή, ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια, και Γιώργος Δημητρίου, παιδίατρος.

•16:10–16:50 | «Η αναπνοή ως πράξη σύνδεσης»

Διαδραστικό εργαστήριο με βιωματικές ασκήσεις και πρακτικές αναπνοής για την αποφόρτιση της καθημερινής έντασης και την ενίσχυση της σύνδεσης με τον εαυτό μας και τον κόσμο.

Εισηγήτρια: Στάθια Ζουγανέλη, εκπαιδεύτρια στη Σχολή Inner Resources Breathwork.

Κεντρική σκηνή (Main Stage)

12:00 | Υποδοχή

13:00 | Εναρκτήρια τελετή

SESSION 1

•13:10 – Γιάννης Γιαννακόπουλος

•13:30 – Αντιγόνη Μερτίκα

•13:50 – Αρετή Λεοπούλου

•14:10 – Ιωάννης Μικρογιαννάκης

•14:30 – Μεσημεριανό γεύμα

•15:15–16:45 – Δράσεις εναλλακτικής σκηνής

SESSION 2

•17:00 – Μαρία Καριωτάκη

•17:20 – Ισίδωρος Σιδερίδης

•17:40 – Νικόλαος Δημητριάδης

•18:00 – Δημήτρης Δημητριάδης

•18:20 – Τελετή λήξης

•18:30 – Aperitif

Το TEDxZakynthos προσκαλεί το κοινό να συμμετάσχει σε μια ημέρα αφιερωμένη στις ιδέες, στη γνώση και στην ανθρώπινη σύνδεση, αναδεικνύοντας τη σημασία της επικοινωνίας και της συλλογικής δημιουργίας.

Σοφία Βαρδακαστάνη