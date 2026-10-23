Δημοτικό Συμβούλιο: Ένταση για τα απορριμματοφόρα και τις δαπάνες στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού

•Αντιπαράθεση για το κόστος της αποκομιδής, τα ανταλλακτικά των οχημάτων και τις περικοπές στον εξοπλισμό της καθαριότητας

•Τι απάντησε ο Δήμαρχος και γιατί καταψήφισε η αντιπολίτευση

Με αντιπαραθέσεις για τις δαπάνες της καθαριότητας, τις ανάγκες συντήρησης των απορριμματοφόρων και τις οικονομικές επιλογές της δημοτικής αρχής συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο η πέμπτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις αυξήσεις των πιστώσεων για τη συντήρηση των οχημάτων και τις υπηρεσίες αποκομιδής, αλλά και στη μείωση του ποσού για την προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού της καθαριότητας.

Ο Δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος υπεραμύνθηκε των επιλογών της δημοτικής αρχής, υποστηρίζοντας ότι ο δημοτικός στόλος εξακολουθεί να χρησιμοποιείται και να χρειάζεται συντήρηση, ενώ η αντιπολίτευση εξέφρασε διαφωνίες τόσο για επιμέρους κωδικούς όσο και για τη συνολική κατεύθυνση του προϋπολογισμού.

Ερωτήματα για τα κολωνάκια του Open Mall και την παραλία Αργασίου

Κατά τη συζήτηση επιμέρους κωδικών, ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης “Δύναμη Ελπίδας” Ανδρέας Ξένος έθεσε ερωτήματα για τις πιστώσεις που αφορούν την κατασκευή και την τοποθέτηση ηλεκτροσύνδεσης και σταθερών κολωνακίων, στο πλαίσιο του Open Mall, αναφέροντας ότι είχε μπροστά του ένταλμα πληρωμής ύψους 83.000 ευρώ. Από την πλευρά της δημοτικής αρχής διευκρινίστηκε ότι η προμήθεια και η κατασκευή αποτελούν διαφορετικές δαπάνες και ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που δόθηκε, η κατασκευή καλύπτεται από ίδιους πόρους του Δήμου. Στη συζήτηση διατυπώθηκαν ερωτήματα για το ύψος των ποσών που έχουν ήδη δεσμευτεί και για τις πρόσθετες πιστώσεις που προβλέπονται. Ο κ. Ξένος έθεσε, παράλληλα, το ζήτημα της μηδενικής εγγραφής στον κωδικό που αφορά την παραλία Αργασίου. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναφέρθηκε σε σχετική διάταξη του νέου νόμου, σύμφωνα με την οποία ορισμένες χρηματοδοτήσεις προγραμμάτων εγγράφονται στον προϋπολογισμό με εντολή δημάρχου, έπειτα από αίτημα του Δήμου, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη αναμόρφωση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Στο επίκεντρο οι δαπάνες για την καθαριότητα

Η μεγαλύτερη ένταση καταγράφηκε όταν ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης “Δύναμη Ελπίδας” Κ. Πέττας έθεσε το ζήτημα της αύξησης των πιστώσεων για τις υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων, την ίδια ώρα που μειώνεται κατά περίπου 60.000 ευρώ η πίστωση για την προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού της καθαριότητας. Ο ίδιος ζήτησε να διευκρινιστεί το σκεπτικό αυτών των αλλαγών, εκφράζοντας την ανησυχία του για το ενδεχόμενο υποβάθμισης των δημοτικών υπηρεσιών και του εξοπλισμού τους.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης “Με Αρετή και Τόλμη” Στ. Κακολύρης αναφέρθηκε σε προηγούμενη αναμόρφωση, κατά την οποία είχαν προβλεφθεί πιστώσεις για ανταλλακτικά απορριμματοφόρων, και διερωτήθηκε γιατί απαιτείται νέα αύξηση, από τη στιγμή που η αποκομιδή έχει ανατεθεί σε ιδιώτη. Έθεσε, επίσης, ερωτήματα για το κόστος που καταβάλλεται στον περιφερειακό φορέα διαχείρισης απορριμμάτων, το οποίο, όπως ανέφερε, έχει φτάσει τα 2.820.500 ευρώ.

Απαντώντας, ο Δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος υποστήριξε ότι ο δημοτικός στόλος εξακολουθεί να έχει σημαντικό ρόλο, καθώς τα οχήματα χρησιμοποιούνται και για την ανακύκλωση. Όπως είπε, τα απορριμματοφόρα δεν έχουν αποσυρθεί, αλλά συνεχίζουν να κυκλοφορούν, με αποτέλεσμα να απαιτούνται συντηρήσεις και ανταλλακτικά. «Τα απορριμματοφόρα δεν τα έχουμε σε βιτρίνα, αλλά τα έχουμε στον δρόμο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι τα οχήματα είναι παλιά και υφίστανται φθορές από τη χρήση. Ο Δήμαρχος σημείωσε ακόμη ότι στόχος της δημοτικής αρχής είναι η ανασυγκρότηση της αποκομιδής των ανακυκλώσιμων υλικών και προανήγγειλε παρουσίαση των δράσεων που έχουν γίνει στον συγκεκριμένο τομέα, σε συνεργασία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Νίκο Γιακουμέλο. Όπως πρόσθεσε, έχουν ήδη γίνει συζητήσεις με τον πρόεδρο του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου για την ανάπτυξη νέων δράσεων σχετικά με την ανακύκλωση και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η αντιπαράθεση για τα 80.000 ευρώ

Η συζήτηση για τη συντήρηση των οχημάτων συνεχίστηκε σε υψηλούς τόνους, όταν τέθηκε το ερώτημα γιατί αυξάνεται εκ νέου ο σχετικός κωδικός, με τον Στ. Κακολύρη να επιμένει ότι πρόκειται για δεύτερη αύξηση μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Από την πλευρά της δημοτικής αρχής, ο δημοτικός σύμβουλος (υπεύθυνος δημοτικών οχημάτω) Π. Μαλούχος υποστήριξε ότι τα 80.000 ευρώ δεν αφορούν μόνο τα απορριμματοφόρα, αλλά το σύνολο του μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου. Όπως ανέφερε, ο στόλος περιλαμβάνει 19 απορριμματοφόρα και το κόστος ανταλλακτικών και επισκευών είναι υψηλό. «Θεωρώ ότι είναι λίγα», ανέφερε χαρακτηριστικά για τα 80.000 ευρώ, υποστηρίζοντας ότι οι ανάγκες συντήρησης είναι μεγάλες. Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε, με τους συμβούλους να διακόπτουν ο ένας τον άλλον και να ανταλλάσσουν αιχμές για τη γνώση και την αξιολόγηση των αναγκών του δημοτικού στόλου.

Ανδρέας Ξένος: «Ο προϋπολογισμός δεν είναι αριθμοί σε ένα χαρτί»

Ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Δύναμη Ελπίδας» Ανδρέας Ξένος, αιτιολογώντας την αρνητική του ψήφο, υποστήριξε ότι οι συνεχείς αναμορφώσεις δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται μόνο ως τεχνικές ή λογιστικές διορθώσεις, καθώς πίσω από τους αριθμούς αποτυπώνονται οι πολιτικές επιλογές της δημοτικής αρχής. Εξέφρασε, επίσης, προβληματισμό για το γεγονός ότι βρισκόμαστε ήδη στα τέλη Οκτωβρίου και, όπως εκτίμησε, η ψήφιση του νέου προϋπολογισμού ενδέχεται να καθυστερήσει έως τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο. «Ο προϋπολογισμός δεν είναι νούμερα αραγμένα και καταγραμμένα σε ένα χαρτί. Πίσω από αυτά τα νούμερα και τους αριθμούς πρέπει να κρύβεται η πολιτική και η κριτική να γίνεται επί της πολιτικής», ανέφερε. Ο ίδιος χαρακτήρισε πολλές τις αναμορφώσεις που έχουν γίνει, σημειώνοντας ότι η συγκεκριμένη είναι η πέμπτη και εκτιμώντας ότι ο αριθμός τους θα αυξηθεί μέχρι το τέλος του έτους. Για τους λόγους αυτούς, ανακοίνωσε ότι θα καταψηφίσει την αναμόρφωση, όπως είχε καταψηφίσει και τον αρχικό προϋπολογισμό.

Αρνητική ήταν και η στάση του δημοτικού συμβούλου της παράταξης «Με Αρετή και Τόλμη» Σταύρου Κακολύρη, ο οποίος συνέδεσε τις δαπάνες για τη διαχείριση των απορριμμάτων, την ανάθεση υπηρεσιών σε ιδιώτη, τα καύσιμα και τη συντήρηση των οχημάτων με το συνολικό κόστος που επιβαρύνει τον Δήμο. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η οικονομική πίεση ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση των δημοτικών τελών.

Γ. Κωνσταντίνου: Διαφωνία για τις προτεραιότητες της δημοτικής αρχής

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο δημοτικός σύμβουλος της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Γ. Κωνσταντίνου υποστήριξε ότι ο προϋπολογισμός αποτελεί πολιτικό κείμενο, καθώς αποτυπώνει τις προτεραιότητες της δημοτικής αρχής και τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών. Αναφέρθηκε στα προβλήματα των αθλητικών εγκαταστάσεων, στις ελλείψεις σε υποδομές, στην αποκομιδή των απορριμμάτων, στην ύδρευση και την αποχέτευση, αλλά και στα ζητήματα που αφορούν τα σχολεία και τη στέγαση εργαζομένων και γιατρών. «Δεν συμφωνούμε με την πολιτική που χαράζει η δημοτική αρχή. Διαφωνούμε κάθετα και φυσικά θα το καταψηφίσουμε», ανέφερε, εξηγώντας τη στάση της παράταξής του.

Η απάντηση του Δημάρχου και οι αναφορές στον αθλητισμό

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο Δήμαρχος υποστήριξε ότι η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί αναγκαία διαδικασία, προκειμένου να προσαρμόζονται τα οικονομικά δεδομένα του Δήμου στις πραγματικές ανάγκες και να διασφαλίζεται η ορθή διαχείριση των διαθέσιμων πόρων. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να κλείσει η χρονιά χωρίς οικονομικά κενά και αποκλίσεις, ώστε ο προϋπολογισμός να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις και στις ανάγκες του Δήμου.

Παράλληλα, απάντησε στις επικρίσεις για τις αθλητικές υποδομές, αναφέροντας ότι μέσω χρηματοδότησης από το Υπουργείο Αθλητισμού προβλέπονται περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ για τη Ζάκυνθο. Πρόσθεσε, επίσης, ότι η δημοτική αρχή διαθέτει από ίδιους πόρους ποσά που ξεπερνούν τις 700.000 έως 800.000 ευρώ για τη βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων, ενώ σημείωσε ότι το έργο για το κλειστό γυμναστήριο βρίσκεται στη διαδικασία προκήρυξης του διαγωνισμού.

Ο Δήμαρχος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να υπερψηφίσει την αναμόρφωση, προκειμένου να προχωρήσει η υλοποίηση των προγραμματισμένων ενεργειών.

Η αναμόρφωση εγκρίθηκε με τις ψήφους της πλειοψηφίας, ενώ οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης που τοποθετήθηκαν αρνητικά καταψήφισαν, εκφράζοντας διαφωνίες τόσο για επιμέρους οικονομικές επιλογές όσο και για τις γενικότερες προτεραιότητες της δημοτικής αρχής.

Γεωργία Καλαμαρά