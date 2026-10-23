Παπαδόπουλος: Μέχρι το τέλος του έτους περιμένουμε άλλους 2-3 σεισμούς άνω των 7 Ρίχτερ

Μία θέση που είχε εκφράσει και τον περασμένο Αύγουστο αμέσως μετά τους διαδοχικούς ισχυρούς σεισμούς σε Βενεζουέλα, Κολομβία και Ινδονησία, εξέφρασε εκ νέου ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, εκτιμώντας ότι μέχρι το τέλος του έτους περιμένουμε ακόμα δύο με τρεις σεισμούς άνω των 7 Ρίχτερ.

«Αναμένονται και άλλοι σεισμοί στην υδρόγειο με μέγεθος 7 και μεγαλύτερο εντός του 2026. Αυτό έγραψα προ ημερών μετά το σεισμό μεγέθους Μ=7.7 στον Παναμά.

Αυτή η εκτίμηση επαληθεύτηκε χθες με το σεισμό Μ=7.0 στο Θιβέτ. Και επειδή η παγκόσμια στατιστική των σεισμών είναι αμείλικτη, αναμένονται με υψηλή πιθανότητα και 2-3 ακόμη μέχρι το τέλος του έτους», ανέφερε ο σεισμολόγος σε ανάρτησή του.

Στις 16 Αυγούστου είχε κάνει ανάλογη τοποθέτηση μιλώντας στον ΑΝΤ1 και λέγοντας ότι σε ετήσια βάση καταγράφονται παγκοσμίως κατά μέσο όρο 15 έως 18 σεισμικές δονήσεις μεγέθους άνω των 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Πηγή: ethnos.gr