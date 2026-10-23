ΕΟΠΥΥ: Το νέο σχέδιο για τους ελέγχους στις ιδιωτικές κλινικές – Τι σχεδιάζεται

Ένα νέο σχέδιο προκειμένου να ελέγξει τις ιδιωτικές κλινικές με τις οποίες έχει συνάψει συμφωνία επιχειρεί να καταρτίσει ο ΕΟΠΥΥ.

Γράφει η Δήμητρα Ευθυμιάδου στο Healthreport.gr

Ο Οργανισμός με πάνω από 8,5 δις ευρώ διαθέσιμες δαπάνες για τους ασφαλισμένους του, διατηρεί συμβάσεις με εκατοντάδες κλινικές σε όλη τη χώρα όπου μπορούν οι ασφαλισμένοι να νοσηλεύονται πληρώνοντας όμως ένα ποσοστό συμμετοχής.

Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις καταγράφονται υπερχρεώσεις ιδιαίτερα από μεγάλες ιδιωτικές κλινικές σε βάρος των πολιτών, αφού αξιοποιούνται διάφορα τρικ για να επιβαρύνουν τον λογαριασμό.

Η πρόσφατη υπόθεση με την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη η οποία είχε σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ και με βάση τις πρώτες πληροφορίες φέρεται να πραγματοποιούσε ακόμα και χημειοθεραπείες σε ασθενείς που δεν αντιμετώπιζαν καρκίνο, η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ επιχειρεί να αναδιοργανώσει τα τμήματά της και τις υπηρεσίες της ώστε να ξεκινήσει να ελέγχει μία προς μία όλες τις ιδιωτικές κλινικές.

Οι ανύπαρκτοι έλεγχοι από τον ΕΟΠΥΥ

Τα τελευταία χρόνια άλλωστε ο ΕΟΠΥΥ πραγματοποιούσε ελάχιστους ελέγχους στον ιδιωτικό τομέα, καθώς από το 2022 είχε καταργηθεί ουσιαστικά η ανεξάρτητη υπηρεσία που διέθετε, η ΥΠΕΔΥΦΚΑ και η οποία σάρωνε την αγορά προκειμένου να εντοπίσει τυχόν παρανομίες στον ιδιωτικό τομέα.

Για άγνωστος μέχρι και σήμερα λόγους, η κυβέρνηση αποφάσισε να καταργήσει την ΥΠΕΔΥΦΚΑ. Γι΄αυτό και τα τελευταία 4 χρόνια ο Οργανισμός που διαθέτει πλέον ένα τμήμα ολιγομελές με περίπου 15 ελεγκτές , αδυνατεί να ερευνήσει όλον τον ιδιωτικό τομέα.

Έγκυρες πληροφορίες του HealthReport.gr αναφέρουν ότι η νέα Διοίκηση προτίθεται να αιτηθεί στην ηγεσία του υπουργείου υγείας να αναδιοργανώσει το τμήμα των ελέγχων, ώστε και με τη βοήθεια των ψηφιακών εργαλείων, να ελέγχονται πλήρως όλες οι ιδιωτικές κλινικές που έχουν σύμβαση με τον Οργανισμό.

Υπό το πρίσμα αυτό αναμένεται να μετακινηθούν στελέχη του ΕΟΠΥΥ στη Διεύθυνση ελέγχων, ενώ οι νέες προσλήψεις θα κατευθυνθούν στον συγκεκριμένο τομέα.

Όλα αυτά βέβαια θα εξαρτηθούν από το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών, καθώς στην περίπτωση αλλαγής κυβέρνησης, θεωρείται σφόδρα πιθανό να προκηρυχθεί μέσω ΑΣΕΠ η θέση του Διοικητή του ΕΟΠΥΥ και να υπάρξουν άλλοι σχεδιασμοί.Ειδήσεις Υγείας χωρίς δεσμεύσεις με στόχο την ενημέρωση και την παρουσίαση όλων των πλευρών του τομέα της Υγείας από έγκριτους επιστήμονες και δημοσιογράφους.

Πηγή: healthreport.gr