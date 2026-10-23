Επιστροφή ενοικίου και επίδομα 400 ευρώ: Τι ισχύει με την μεγάλη πληρωμή και τους δικαιούχους

Δύο από τις παροχές της κυβέρνησης, οι οποίες και ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ αναμένεται να πληρωθούν στο τέλος του επόμενου μήνα.

Επιστροφή ενοικίου και επίδομα 400 ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους αναμένεται να πληρωθούν στο τέλος Νοεμβρίου. Όσον αφορά την επιστροφή ενοικίου, η ΑΑΔΕ θα πραγματοποιεί ηλεκτρονικές διασταυρώσεις μεταξύ του τόπου υπηρεσίας και της μισθωμένης κατοικίας, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα φορολογικά στοιχεία.

Από την άλλη πλευρά, το επίδομα 400 ευρώ έχει διευρυμένα κριτήρια έτσι ώστε να το λάβουν πάνω από 2 εκατ. συνταξιούχοι.

Επιστροφή ενοικίου

Η επιστροφή ενοικίου αναμένεται να πληρωθεί στο τέλος του Νοέμβρη σε χιλιάδες δικαούχους. Τι γίνεται όμως γι’ αυτούς που δεν έχουν ηλεκτρονικό μισθωτήριο; Βασική προϋπόθεση για να λάβει κάποιος την επιστροφή ενοικίου είναι το ηλεκτρονικό μισθωτήριο.

Όταν ο εκμισθωτής εξαιρείται από την υποχρέωση ηλεκτρονικής δήλωσης, ο μισθωτής μπορεί μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE να υποβάλει αντίγραφο της χειρόγραφης σύμβασης που ήταν ενεργή το προηγούμενο έτος, μαζί με αποδεικτικά καταβολής του ενοικίου.

Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται όταν ο εκμισθωτής υποβάλλει χειρόγραφα τη δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης, όπως μπορεί να συμβεί σε περίπτωση ανήλικου εκμισθωτή. Διορθώσεις μπορούν να γίνουν και όταν ο δικαιούχος αποκλείεται επειδή τα στοιχεία για την Περιφερειακή Ενότητα όπου υπηρετούσε είναι ελλιπή ή λανθασμένα. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να προσκομίσει τη σύμβαση μίσθωσης, αποδεικτικά πληρωμής και βεβαίωση της υπηρεσίας του για τον τόπο εργασίας.

Για να πραγματοποιηθεί η πληρωμή αυτών των περιπτώσεων έως το τέλος Νοεμβρίου, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν υποβληθεί έως τις 20 Οκτωβρίου. Υπάρχει, πάντως, τελικό περιθώριο υποβολής έως τις 31 Δεκεμβρίου του έτους καταβολής.

Οι διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ

Η ΑΑΔΕ θα πραγματοποιεί ηλεκτρονικές διασταυρώσεις μεταξύ του τόπου υπηρεσίας και της μισθωμένης κατοικίας, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα φορολογικά στοιχεία. Στους ελέγχους περιλαμβάνονται τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια, τα έντυπα Ε1 και Ε2 μισθωτών και ιδιοκτητών, στοιχεία υπεκμισθώσεων, δηλώσεις ανείσπρακτων ενοικίων και άλλα δεδομένα που διαθέτει η φορολογική διοίκηση.

Για τον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ του συμφωνημένου ενοικίου στο ενεργό ηλεκτρονικό μισθωτήριο και του ποσού που έχει δηλώσει ο ιδιοκτήτης στο Ε2. Εάν έχουν δηλωθεί ανείσπρακτα ενοίκια, ο υπολογισμός γίνεται αποκλειστικά με βάση το ποσό του Ε2.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, ενώ δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς την εφορία, το Δημόσιο, τους δήμους ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταβολή έγινε αχρεωστήτως λόγω ανακριβών στοιχείων στη φορολογική δήλωση, το ποσό καταλογίζεται με τόκους από την ημερομηνία πληρωμής. Παράλληλα, ο δικαιούχος αποκλείεται για τα επόμενα τρία χρόνια από τη γενική επιστροφή ενοικίου.

dnews