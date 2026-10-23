Γιώργος Παράμερος: Η αγάπη για το λαϊκό τραγούδι και το νέο χειμερινό ραντεβού στον Ποπολάρο

Οι βραδιές στον «Ποπολάρο» που λειτουργεί από το 1992, έχουν συνδεθεί με το καλό φαγητό, τη ζεστή φιλοξενία και τις όμορφες παρεΐστικες στιγμές. Με μακρόχρονη παρουσία στην τοπική διασκέδαση, ο Ποπολάρος αποτελεί σημείο συνάντησης για όσους αναζητούν αυθεντικές γεύσεις, φιλική ατμόσφαιρα και μουσικές βραδιές.

Το μουσικό εστιατόριο από τις 6 Νοεμβρίου θα βρίσκεται κοντά μας , για όλα τα σαββατοκύριακα του χειμώνα προσκαλώντας το κοινό σε νέες γευστικές και μουσικές συγκινήσεις. Το μουσικό σχήμα ανανεώνεται, με τον καταξιωμένο και έμπειρο τραγουδιστή Γιώργο Παράμερο να ηγείται.

Ο Γιώργος Παράμερος, είναι ένας αυθεντικός λαϊκός τραγουδιστής με μακρά πορεία στο ελληνικό τραγούδι και ιδιαίτερη αγάπη τόσο για το λαϊκό όσο και για το έντεχνο ρεπερτόριο.

Έχει κάνει σημαντικές συνεργασίες με γνωστούς καλλιτέχνες, έχει μια ξεχωριστή σχέση με την κιθάρα του και βαθιά πίστη στη δύναμη της μουσικής σύμφωνα με τον οποίο ενώνει τους ανθρώπους.

Ο Γιώργος Παράμερος υπόσχεται δυνατές εμφανίσεις , φέτος στον Ποπολάρο που θα προσφέρουν συγκίνηση, κέφι και τραγούδια που αγαπήθηκαν και παραμένουν διαχρονικά. Για τον ίδιο, άλλωστε, κάθε μουσική βραδιά είναι μια ευκαιρία για ουσιαστική επικοινωνία με το κοινό, όπου η καλή παρέα και το τραγούδι μπορούν να μετατρέψουν ακόμη και το πιο απλό βράδυ σε γιορτή.Μαζί του θα βρίσκονται η Ναταλία Τσελεπάκη (τραγούδι), ο Βασίλης Παπαγιαννόπουλος (μπουζούκι) , η Μαριάννα Σεμιτεκόλου (κιθάρα, τραγούδι) ο Στάθης Μπάστας ( πλήκτρα) και ο Νίκος Τράνακας ( ντραμς).

Με αφορμή τις εμφανίσεις του στον Ποπολάρο, ο Γιώργος Παράμερος μιλά στην «ΗΜΕΡΑ» για τη μακρά διαδρομή του στο ελληνικό τραγούδι, τις αλλαγές στη σχέση του καλλιτέχνη με το κοινό, τις εμπειρίες που αποκόμισε από τη συνεργασία του με τον σπουδαίο Γιάννη Πουλόπουλο, αλλά και την αγάπη του για την κιθάρα, τις μουσικές επιρροές και τα επόμενα καλλιτεχνικά του σχέδια.

ΕΡ : Τι να περιμένει το κοινό της Ζακύνθου από την εμφάνισή σας στον Ποπολάρο;

ΑΠ :Το κοινό δεν έρχεται μόνο για να δει έναν καλλιτέχνη, έρχεται για να νιώσει, να τραγουδήσει, να χαμογελάσει και να γίνει μέρος της βραδιάς. Κι εγώ αυτό θέλω να προσφέρω. Μουσική με ψυχή, αληθινή επικοινωνία και στιγμές που θα μας μείνουν αξέχαστες. Γιατί όταν η μουσική συναντά την καλή παρέα, ακόμα και το πιο απλό βράδυ γίνεται γιορτή. Και στη Ζάκυνθο στον Ποπολάρο, θα φροντίσουμε να έχει τη δική του ξεχωριστή μαγεία!

ΕΡ: Έχετε διαγράψει μια μακρά πορεία στο ελληνικό τραγούδι, έχοντας ζήσει διαφορετικές εποχές της νυχτερινής διασκέδασης. Τι θεωρείτε ότι έχει αλλάξει περισσότερο στη σχέση του καλλιτέχνη με το κοινό όλα αυτά τα χρόνια;

ΑΠ: Αυτό που έχει αλλάξει περισσότερο είναι η τεχνολογία και η επικοινωνία του καλλιτέχνη με το κοινό. Σήμερα, μέσω του διαδικτύου , η μουσική είναι πιο εύκολα προσβάσιμη. Ωστόσο, η ανάγκη των ανθρώπων για διασκέδαση και συγκίνηση μέσα από το τραγούδι παραμένει ίδια.

ΕΡ: Έχετε συνεργαστεί με σημαντικά ονόματα του ελληνικού τραγουδιού, ενώ έχετε αναφερθεί ιδιαίτερα στη συνεργασία σας με τον Γιάννη Πουλόπουλο. Ποια εμπειρία ή συμβουλή από αυτή τη συνεργασία κρατάτε μέχρι σήμερα;

ΑΠ: Αυτό που κρατώ μέχρι σήμερα είναι πως, όσο μεγάλος κι αν είναι ένας καλλιτέχνης, αυτό που πραγματικά τον ξεχωρίζει είναι η απλότητά του, ο σεβασμός του προς το τραγούδι και η αλήθεια με την οποία ερμηνεύει. Γιατί ο κόσμος μπορεί να θαυμάσει μια φωνή, αλλά αυτό που μένει τελικά είναι το συναίσθημα που του αφήνεις.

ΕΡ: Η κιθάρα αποτελεί σημαντικό κομμάτι της καλλιτεχνικής σας ταυτότητας. Τι ξεχωρίζετε περισσότερο σε αυτήν που δεν μπορεί να αντικατασταθεί;

ΑΠ: Για εμένα η κιθάρα έχει κάτι πολύ προσωπικό και ανθρώπινο. Κάθε άγγιγμα στις χορδές, κάθε μικρή λεπτομέρεια, μπορεί να μεταφέρει ένα διαφορετικό συναίσθημα. Και αυτό που δεν αντικαθίσταται είναι η σχέση που χτίζεις με το όργανο μέσα στα χρόνια, μια σχέση που αποκτά τη δική του ταυτότητα, τις εμπειρίες σου και τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι τη μουσική.

ΕΡ: Ποια είναι τα επόμενα καλλιτεχνικά σας σχέδια; Ετοιμάζετε νέα τραγούδια, συνεργασίες ή άλλες δημιουργικές προτάσεις που θα θέλατε να παρουσιάσετε στο κοινό το επόμενο διάστημα;

ΑΠ: Αυτό το διάστημα με ενδιαφέρει να συνεχίσω να δημιουργώ με ειλικρίνεια και ουσία, να αναζητώ νέα τραγούδια και συνεργασίες που έχουν κάτι αληθινό να πουν και να παρουσιάζω προτάσεις που με εκφράζουν καλλιτεχνικά. Για εμένα μια συνεργασία έχει αξία όταν υπάρχει κοινή αισθητική, αλληλοσεβασμός και διάθεση να γεννηθεί κάτι όμορφο. Οι ζωντανές εμφανίσεις έχουν πάντα ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου.

ΕΡ: Πώς μπήκε η μουσική στη ζωή σας και πώς κάνατε τα πρώτα σας βήματα στον χώρο του τραγουδιού;

ΑΠ: Η μουσική μπήκε στη ζωή μου μέσα από μια βαθιά αγάπη για τους ήχους, τις μελωδίες και την κιθάρα. Από νωρίς κατάλαβα πως ήταν ένας τρόπος να εκφράζομαι και να επικοινωνώ με τους ανθρώπους. Τα πρώτα μου βήματα στον χώρο του τραγουδιού έγιναν με πολλή αγάπη, μεράκι και διάθεση για μάθηση. Στην πορεία, κάθε συνεργασία με βοήθησε να εξελιχθώ και να διαμορφώσω τη δική μου καλλιτεχνική ταυτότητα.

ΕΡ: Υπήρχαν μουσικά πρότυπα με τα οποία μεγαλώσατε και τα οποία επηρέασαν τη μετέπειτα καλλιτεχνική σας πορεία;

ΑΠ: Βεβαίως, μεγαλώνοντας άκουγα σπουδαίους Έλληνες δημιουργούς και ερμηνευτές, που με επηρέασαν τόσο με τη φωνή τους όσο και με την ευαισθησία και την αλήθεια τους. Πάντα θαύμαζα τους καλλιτέχνες που μπορούσαν να κάνουν ένα τραγούδι να αγγίζει πραγματικά την ψυχή του ακροατή. Αυτές οι επιρροές με βοήθησαν να διαμορφώσω τη δική μουσική ταυτότητα, χωρίς ποτέ να χάσω την ανάγκη να εκφράζομαι με τον δικό μου τρόπο.

ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ