Στοιχεία – σοκ για τη λεπτοσπείρωση στη Ζάκυνθο | Νέα επιδημιολογική μελέτη παρουσιάστηκε στο Παν/μιο Πατρών (βίντεο)

• Η ερευνήτρια και νομοκτηνίατρος Χρ. Μπλερίνα Ακτύπη παρουσίασε τα ευρήματα για την περίοδο 2017-2025

• 7,5 φορές υψηλότερος ο κίνδυνος στα Ιόνια Νησιά, με τη Ζάκυνθο να καταγράφει ιδιαίτερα αυξημένη επιβάρυνση από τη λεπτοσπείρωση

Μια πανελλαδική επιδημιολογική μελέτη για τη λεπτοσπείρωση, με στοιχεία της ΗΔΥΚΑ για την περίοδο 2017-2025, φέρνει τη Ζάκυνθο και τα Ιόνια Νησιά στο επίκεντρο, καθώς καταγράφει ότι ο κίνδυνος εμφάνισης της νόσου είναι 7,5 φορές υψηλότερος στα Ιόνια Νησιά σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα.

Τη μελέτη πραγματοποίησε η ερευνήτρια και νομοκτηνίατρος Χριστίνα Μπλερίνα Ακτύπη και την παρουσίασε πριν από περίπου δέκα ημέρες στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Τα ευρήματα αναδεικνύουν τη σημαντική επιβάρυνση της περιοχής, την αυξημένη συχνότητα εμφάνισης της νόσου σε συγκεκριμένες περιόδους του χρόνου, αλλά και τη σύνδεσή της με τις πλημμύρες, την υγρασία και τον πληθυσμό των τρωκτικών. Η έρευνα δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία του 2026, χρονιά κατά την οποία καταγράφηκαν νέα κρούσματα στη Ζάκυνθο, ακόμη και θανατηφόρο περιστατικό. Το επόμενο βήμα είναι μια νέα μελέτη σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και τον Δήμο Ζακύνθου, με λήψη δειγμάτων από διαφορετικές περιοχές του νησιού, ώστε να εντοπιστούν τα σημεία αυξημένου κινδύνου και να διερευνηθούν οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που ευνοούν την εξάπλωση της νόσου.

Η κα Ακτύπη, δήλωσε στην ΗΜΕΡΑ: «Έχουμε αύξηση κρουσμάτων και αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Κυρίως είναι η αυξημένη υγρασία. Αυτό το βακτήριο «αγαπά» την υψηλή υγρασία. Πρέπει να μειωθεί ο πληθυσμός των τρωκτικών. Οι πλημμύρες, η υγρασία, τα στάσιμα νερά σε συνδυασμό με τον πληθυσμό των τρωκτικών προκαλούν προβλήματα».

Για τη μελέτη και τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, ανέφερε: «Έγινε η μελέτη για τη λεπτοσπείρωση με τη βάση δεδομένων που πήρα από την ΗΔΥΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης), που είναι η πιο έγκυρη και άμεση ενημέρωση. Η επιδημιολογική μελέτη έγινε από το 2017 έως το 2025 και παρατήρησα ότι η κορύφωση της λεπτοσπείρωσης ήταν το 2023 με πάρα πολλά κρούσματα. Η μελέτη έδειξε ότι οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 69,2% των κρουσμάτων, έναντι 28,8% των γυναικών. Τη μεγαλύτερη επιβάρυνση την έχουν οι ηλικίες από 45 μέχρι 64 ετών. Συχνότερη επίπτωση έχουν τα Ιόνια Νησιά, η Θεσσαλία και η Δυτική Ελλάδα. Επίσης παρατήρησα από τη μελέτη ότι έντονη εποχικότητα υπάρχει τον Αύγουστο και τον Οκτώβριο σε πανελλαδικό επίπεδο».

Παράλληλα, η κα Ακτύπη εξήγησε τους λόγους για τους οποίους μπορεί να υπάρξει έξαρση της νόσου. «Παρατηρήθηκε ότι υπάρχει σύνδεση των εξάρσεων με πλημμύρες και περιβαλλοντική έκθεση. Βρέθηκε ότι η υψηλή υγρασία, οι έντονες βροχοπτώσεις, οι πλημμύρες, η αυξημένη αγροτική δραστηριότητα, η κλιματική αλλαγή και κυρίως τα τρωκτικά, είναι οι κύριοι παράγοντες που ουσιαστικά συμβάλλουν για την λεπτοσπείρωση στην Ελλάδα. Εκτός από την Ελλάδα έκανα και σύγκριση της χώρας μας με την Ευρώπη και σε παγκόσμιο επίπεδο».

7,5 φορές υψηλότερος ο κίνδυνος στο Ιόνιο και στη Ζάκυνθο

Σημαντική είναι η αναφορά της σχετικά με το πόσο υψηλός είναι ο κίνδυνος στο Ιόνιο και στη Ζάκυνθο, σημειώνοντας ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφοροποίηση σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. «Στον ελλαδικό χώρο υπήρχαν έντονες γεωγραφικές διαφοροποιήσεις. 7,5 φορές είναι υψηλότερος ο κίνδυνος στα Ιόνια Νησιά και κυρίως ,στη Ζάκυνθο. Επίσης σε πολύ υψηλό επίπεδο είναι η Θεσσαλία και Δυτική Ελλάδα. Η Ευρώπη έχει χαμηλή ως μέτρια επίπτωση και εδώ υπάρχει η εποχικότητα και η υπεροχή αντρών. Δηλαδή το ανδρικό φύλο υπερισχύει σε σχέση με τις γυναίκες. Οι μεσογειακές χώρες και στο παγκόσμιο επίπεδο έχουν σχεδόν τα ίδια στοιχεία που έχει και η Ελλάδα. Απλά στο παγκόσμιο επίπεδο σημαντικό ρόλο παίζουν οι πλημμύρες και η ανεπαρκής υγιεινή, κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες».

Παράλληλα, η κα Ακτύπη αναφέρθηκε στα τρωκτικά, τα οποία αποτελούν τον Νο 1 κίνδυνο όσον αφορά τη λεπτοσπείρωση, και τόνισε ποιες χρονικές περίοδοι είναι οι πιο επίφοβες: «Ανέλυσα, σχετικά με τις «δεξαμενές» της λοίμωξης, που είναι τα τρωκτικά, ότι ειδικά τον Αύγουστο υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος γιατί τα τρωκτικά είναι σε πολύ μεγάλο αριθμό -επειδή είναι οι μήνες που πολλαπλασιάζονται και αφήνουν βλενογόνα και ούρα, με αποτέλεσμα να έρχονται σε επαφή οι άνθρωποι με αυτά. Τον Οκτώβρη είναι αυξημένη η υγρασία. Ακόμα η θερμοκρασία είναι υψηλή, οι βροχοπτώσεις αρχίζουν, με αποτέλεσμα το βακτήριο της λεπτοσπείρωσης να πολλαπλασιάζεται».

Οι ομάδες υψηλού κινδύνου και η αυξημένη επιβάρυνση στο νησί

Για τις ομάδες υψηλού κινδύνου και την υψηλή επιβάρυνση που έχει η Ζάκυνθος, ανέφερε στην ΗΜΕΡΑ: «Ομάδες υψηλού κινδύνου είναι οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι εργαζόμενοι στην ύπαιθρο και στην καθαριότητα. Την υψηλότερη επιβάρυνση την έχουν τα Ιόνια Νησιά και κυρίως η Ζάκυνθος. Εδώ δεν συμπεριλαμβανόντουσαν τα στοιχεία για το 2026 που είχαμε πάρα πολλά κρούσματα, είχαμε και θανατηφόρο περιστατικό. Επίσης βρέθηκε ότι και στη Θεσσαλία και στη Δυτική Ελλάδα είχε υψηλή επίπτωση. Οι πλημμύρες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα αύξησαν τον κίνδυνο. Είναι αναγκαία η εφαρμογή της προσέγγισης One Health για την ολοκληρωμένη πρόληψη».

Για να ελεγχθεί πιο αποτελεσματικά η λεπτοσπείρωση στη Ζάκυνθο, υπογράμμισε ότι: «Πρέπει να γίνει επιτήρηση στο περιβάλλον, να γίνει έλεγχος των τρωκτικών, δηλαδή να γίνει σωστή διαχείριση του πληθυσμού με μυοκτονίες και πρέπει να γίνει σωστή διαχείριση απόβλητων και παρακολούθηση υδάτων. Πρέπει να γίνει ανάλυση των κλιματικών δεδομένων, παρακολούθηση βροχοπτώσεων, πλημμύρων και θερμοκρασιών. Όσον αφορά τη δημόσια υγεία πρέπει να γίνει ενημέρωση του πληθυσμού , ειδικά στις ομάδες που είναι πιο ευάλωτες, τους κτηνοτρόφους, τους εργαζόμενους στην ύπαιθρο και στα απορρίμματα κ.α. και πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία της ΗΔΥΚΑ με τον ΕΟΔΥ για να γίνεται έγκαιρη προειδοποίηση σε περίπτωση κρουσμάτων λεπτοσπείρωσης».

Σε επικοινωνία με τον Δήμο για αναλυτική μελέτη στη Ζάκυνθο

Για τη νέα μελέτη που θα προχωρήσει σε συνεργασία με τον Δήμο Ζακύνθου, όπου θα ληφθούν δείγματα από κάθε περιοχή του νησιού, προκειμένου να υπάρξουν σαφή συμπεράσματα για την εξάπλωση της λεπτοσπείρωσης, τόνισε: «Από την μελέτη που έκανα και τα κρούσματα που μελέτησα σχετικά με τη Ζάκυνθο, βρέθηκε ότι κάποιες περιοχές έχουν αυξημένο κίνδυνο. Για αυτό το λόγο, έχουμε αποφασίσει με το Πανεπιστήμιο Πατρών να κάνουμε μία μελέτη με πρωτογενή δεδομένα. Έχουμε έρθει σε συνεννόηση με τον Δήμο και ο κ. Στασινόπουλος είναι πρόθυμος, γιατί είναι στις τελευταίες λεπτομέρειες αυτή η μελέτη και θα βλέπουμε τι γίνεται με το έδαφος. Θα πάρουμε δείγματα από κάθε περιοχή της Ζακύνθου και θα ξεκινήσουμε από περιοχές που υπάρχουν πιο πολλά κρούσματα, να δούμε τα πρωτογενή δεδομένα που θα μας δείξουν που είναι αυξημένος ο κίνδυνος και πιθανώς να κάνουμε και εξετάσεις. Συζήτησα με τον καθηγητή κ. Βανταράκη, γιατί υποψιάζομαι και από τη μελέτη που έκανα, ότι ένας παράγοντας μπορεί να είναι και το ph που αναπτύσσεται το βακτήριο. Το υποψιάζομαι και πρέπει να πάρουμε δείγματα για να διαπιστωθεί αυτό».

Διονύσης Μπινιώρης