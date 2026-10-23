Συναυλία αφιερωμένη στον πιανίστα και μουσικολόγο Κωστή Γαϊτάνο

Συναυλία στη μνήμη του μεγάλου πιανίστα, παιδαγωγού και μουσικολόγου Κωστή Γαϊτάνου (1934-2025), ο οποίος είχε τιμηθεί με το Βραβείο Μουσικής της Ακαδημίας Αθηνών, διοργανώνει το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, η Λέσχη «Ο Ζάκυνθος».

Στην εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί στις 20:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Λέσχης θα παρουσιαστούν έργα των Beethoven, Brahms. Στο πιάνο θα είναι ο Δημήτρης Αναστόπουλος. Φιλική συμμετοχή θα έχει η σοπράνο Μαρίνα Κολυβά, ενώ την παρουσίαση και την αφήγηση θα αναλάβει η φιλόλογος Λιζέτα Ταραμάνη.

Η συναυλία αποτελεί έναν φόρο τιμής στην πορεία και την προσφορά του Κωστή Γαϊτάνου στη μουσική και την παιδεία. Όπως αναφέρει ο Δημήτρης Αναστόπουλος, πιανίστας και καθηγητής στο Μουσικό Σχολείο, περιγράφοντας το πνεύμα της εκδήλωσης, πρόκειται για «ένα συναισθηματικό ταξίδι στο χρόνο, έναν ελάχιστο φόρο τιμής σε μια μεγάλη μουσική προσωπικότητα. Αναμνήσεις των διδαχών και των απίθανων ιστοριών ενός σπουδαίου καλλιτέχνη διανθισμένες με την υπέροχη μουσική των συνθετών που εκείνος λάτρευε. Ο μαθητής τιμά τον Δάσκαλο και το κοινό ανακαλύπτει μια διακεκριμένη μορφή των τεχνών και των γραμμάτων».

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.