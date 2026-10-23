Με ψηφιακό κουπόνι η αγορά αγροτικού πετρελαίου με έκπτωση στον ΕΦΚ | Γράφει ο Νίκος Τσουκάλας

Νίκος Τσουκάλας Λογιστής Α’ τάξης, Πρόεδρος Ένωσης Λογιστών Φοροτεχνικών Ελ. Επαγγελματιών Ν. Ζακύνθου

Νέο πλαίσιο για την αγορά πετρελαίου κίνησης με έκπτωση στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) προβλέπεται για τους επαγγελματίες αγρότες, με στόχο την απλοποίηση των συναλλαγών και τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των ποσοτήτων που δικαιούται κάθε παραγωγός. Κεντρικό ρόλο στο σύστημα θα έχει ειδική ψηφιακή εφαρμογή της ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας θα εκδίδονται ηλεκτρονικά κουπόνια για την αγορά καυσίμων.

Ποιοι αγρότες δικαιούνται την έκπτωση

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) είτε για το τρέχον είτε για το προηγούμενο έτος, είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) για το τρέχον έτος και διαθέτουν την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη ή του νεοεισερχόμενου επαγγελματία αγρότη. Η έκπτωση αφορά αποκλειστικά πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιείται για γεωργικές δραστηριότητες. Η μέγιστη ετήσια ποσότητα καθορίζεται ανάλογα με τις καλλιέργειες, τις ομάδες καλλιεργειών και το ζωικό κεφάλαιο, βάσει των στοιχείων της ΕΑΕ και των προβλεπόμενων δεικτών μηχανικής απασχόλησης.

Πώς θα γίνεται η αγορά

Ο δικαιούχος θα εισέρχεται στην ψηφιακή εφαρμογή της ΑΑΔΕ και θα δηλώνει την ποσότητα πετρελαίου που επιθυμεί να αγοράσει. Στη συνέχεια, θα εκδίδεται ψηφιακό κουπόνι με μοναδικό αριθμό και κωδικό QR, το οποίο θα εξαργυρώνεται στο πρατήριο καυσίμων. Μετά την έκδοση του φορολογικού παραστατικού και την επαλήθευσή του από τα πληροφοριακά συστήματα, η αγορασθείσα ποσότητα θα αφαιρείται αυτόματα από το ετήσιο δικαίωμα του αγρότη. Τα πρατήρια που θα συμμετέχουν στο σύστημα θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στην εφαρμογή. Για έκτακτα τεχνικά προβλήματα προβλέπεται εφεδρική λειτουργία εκτός σύνδεσης, με έως 50 λίτρα ανά κουπόνι και ανώτατο όριο πέντε κουπονιών ανά δικαιούχο ετησίως.

Έλεγχοι και επιστροφή φόρου

Η εφαρμογή θα διασταυρώνει στοιχεία από το ΜΑΑΕ, τις δηλώσεις ΕΑΕ και τα φορολογικά παραστατικά που διαβιβάζονται μέσω myDATA ή Esend, αποτρέποντας την υπέρβαση των δικαιούμενων ποσοτήτων. Η επιστροφή του ΕΦΚ στα πρατήρια θα υπολογίζεται με συντελεστή 0,41 ευρώ ανά λίτρο και θα πραγματοποιείται, μετά τους απαραίτητους ελέγχους, τουλάχιστον κάθε Δευτέρα και Πέμπτη. Για το 2026 προβλέπεται μεταβατική διαδικασία υπολογισμού των διαθέσιμων ποσοτήτων, αφαιρουμένων των καυσίμων που έχουν ήδη διατεθεί. Σε περίπτωση παράβασης ή υπέρβασης του δικαιώματος, τα ποσά που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως θα αναζητούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.