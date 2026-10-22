Άγονος ξανά ο διαγωνισμός για το Λιμάνι των Βολιμών | Για τρίτη φορά επαναπροκηρύσσεται το έργο

Για τρίτη κατά σειρά φορά επαναπροκηρύσσεται το μεγάλο έργο του λιμανιού στον Άγιο Νικόλαο Βολιμών, όπως ενημέρωσε επισήμως και ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου, κ. Κωνσταντίνος Καποδίστριας.

Ο κ. Καποδίστριας δήλωσε ότι οι δύο προηγούμενοι διαγωνισμοί απέβησαν άγονοι, ωστόσο υπάρχει η βάσιμη ελπίδα ότι την τρίτη φορά θα υπάρξει θετικό αποτέλεσμα και θα βρεθεί επιτέλους ανάδοχος.

«Επαναπροκήρυχθηκε το έργο. Πέρασε από Περιφερειακή Επιτροπή την προηγούμενη εβδομάδα, οπότε τις επόμενες μέρες βγαίνει ξανά στον «αέρα» και στα ευρωπαϊκά δίκτυα -γιατί είναι μεγάλο έργο- για τις επόμενες 45 μέρες. Έχει προχωρήσει η επαναπροκήρυξη, είναι θέμα ημερών να συνεχίσει. Η πρώτη διαδικασία έγινε πριν από πέντε μήνες. Αυτή είναι η τρίτη προκήρυξη που γίνεται. Οι δυο προηγούμενες ήταν άγονες. Ελπίζουμε να βρεθεί ανάδοχος. Αυτή την περίοδο οι μεγάλες εταιρίες έχουν πολλές δουλειές και δεν ασχολούνται ιδιαίτερα. Είναι 9.995.000€ και είναι και δύσκολο έργο».

Θυμίζουμε ότι πρόκειται για ένα έργο ύψους 9,9 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Οι προβλεπόμενες εργασίες είναι εκτεταμένες και περιλαμβάνουν:

•Την κατασκευή σύγχρονων έργων αντικυματικής προστασίας.

•Τη βελτίωση και αποκατάσταση των εσωτερικών λιμενικών υποδομών, όπως η επέκταση του υφιστάμενου μώλου του αλιευτικού λιμενίσκου στο εσωτερικό του όρμου.

•Την κατασκευή κεκλιμένου επιπέδου (ράμπας) για την ανάσυρση και καθέλκυση σκαφών.

•Τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για τη μελλοντική διαμόρφωση καταφυγίου τουριστικών σκαφών στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, με πρόβλεψη για την εγκατάσταση πλωτών προβλητών.

•Την επισκευή και αποκατάσταση των ζημιών που έχουν υποστεί οι υφιστάμενες δομές από τη μέχρι σήμερα έλλειψη αντικυματικής προστασίας.

•Παρεμβάσεις αναβάθμισης της λειτουργικότητας του λιμένα εντός της χερσαίας ζώνης, όπως η τοποθέτηση περίφραξης, η δημιουργία περιφερειακού πεζοδρόμου και η πλήρης ασφαλτόστρωση του καταστρώματος της αποβάθρας, η οποία παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές.

•Την εγκατάσταση των αναγκαίων ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) δικτύων (σύγχρονος φωτισμός, συστήματα πυρόσβεσης, κανάλια και αγωγοί διέλευσης μελλοντικών παροχών προς τα ελλιμενιζόμενα σκάφη).

•Την τοποθέτηση δεξαμενής νερού χωρητικότητας 100 κ.μ., ως προληπτικό μέτρο άμεσης επέμβασης για την έγκαιρη κατάσβεση πυρκαγιών, τόσο εντός του λιμένα όσο και στην ευρύτερη –εκτός αυτού– περιοχή.

Υπογράφεται η σύμβαση με τον ανάδοχο για τα αντιπλημμυρικά έργα σε Ρομίρι και Βάλτα Αγγερικού

Ο κ. Καποδίστριας, παράλληλα, αναφέρθηκε στις κρίσιμες αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, σημειώνοντας ότι υπογράφεται την επόμενη εβδομάδα η σύμβαση με τον ανάδοχο για το έργο των 2 εκατ. ευρώ, όσον αφορά τα αντιπλημμυρικά σε Ρομίρι και Βάλτα Αγγερικού: «Το βασικό είναι ότι υπογράφεται την επόμενη εβδομάδα η σύμβαση με τον άνοδο για τα 2 εκ. ευρώ που θα γίνουν τα αντιπλημμυρικά έργα. Οπότε μπορεί να ξεκινήσει τον επόμενο μήνα. Είναι οι παρεμβάσεις σε Ρομίρι και Βάλτα Αγγερικου». Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις υπόλοιπες παρεμβάσεις, ανέφερε τα εξής: «Αυτή τη στιγμή προχωράμε στην περιοχή του αεροδρομίου, στα ποτάμια που ξεχειλίζουν. Και το επόμενο διάστημα θα πάμε στο Γαϊτάνι στη γέφυρα του Στρουμπάκου. Και τις επόμενες μέρες θα πάμε Παλιοκαμάρα και γέφυρα του Λάγιου».

Σε ό,τι αφορά ειδικά την περιοχή του Ρομιρίου και τις ανησυχίες που εκφράζονται συνεχώς από την τοπική κοινωνία, επισήμανε: «Ο κόσμος μπορεί να ανησυχεί και πάντα ανησυχεί και κακώς που ανησυχούσε τα τελευταία 20 χρόνια και το είπαν τώρα. Έχουμε επαφή με τον κ. Δρόσο και άνοιξε στην περιοχή του «Μαλατάντα» θα σκαφτεί εκεί για να φεύγουν τα νερά και επίσης η δουλειά που έγινε πέρσι ακόμα κρατάει. Δεν έχουμε παράπονα».

Διονύσης Μπινιώρης