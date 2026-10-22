Επιχειρήσεις σε πίεση, υποδομές σε κρίση | Τι ειπώθηκε στη συνάντηση εργασίας του Επιμελητηρίου για τον απολογισμό της σεζόν

Zητούν λύσεις πριν από τον δύσκολο χειμώνα

Με βασικό αντικείμενο τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, πραγματοποίησε το Επιμελητήριο Ζακύνθου ευρεία συνάντηση εργασίας στην αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείου «Palatino».

Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν να γίνει μια πρώτη, διαλογική συζήτηση για τα καθημερινά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες, και να δοθεί η ευκαιρία να εκφράσουν ελεύθερα όλα τα θέματα που τους απασχολούν.

Στη συζήτηση, στην οποία συμμετείχαν αρκετοί εκπρόσωποι επιχειρηματιών, όπως ο Εμπορικός Σύλλογος και άλλοι παραγωγικοί φορείς, αρχικά τοποθετήθηκε ο κ. Γιώργος Μάργαρης, Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου. Στη συνέχεια, τον λόγο έλαβε η Πρόεδρος, κ. Νίκη Μαλαφούρη, η οποία ανέλυσε ένα προς ένα τα προβλήματα που υπάρχουν, εστιάζοντας –μεταξύ άλλων– στο θέμα του ΦΠΑ, στην ποιότητα του νερού, στη γενικευμένη ακρίβεια, στο κυκλοφοριακό χάος και σε πολλά άλλα μείζονα ζητήματα.

Μιλώντας στην εφημερίδα μας, η κ. Μαλαφούρη, αναφερόμενη στη συνάντηση εργασίας, τόνισε: «Ξεκινάμε από τα πολύ σοβαρά, τα οικονομικά, υποδομές, προβλήματα της απροσπέλαστης και της αφιλόξενης πόλης, υπερφορολόγηση, νερό πολύ ακριβό χωρίς παροχή. Πολλαπλές απαιτήσεις. ΦΠΑ πολύ μεγάλο. Καμία σχέση με τη νησιωτικότητα. Αυτή την περίοδο πρέπει να δούμε τι θα διεκδικήσουμε, πριν ακόμα κλείσουν τα μαγαζιά εντελώς, πριν αρχίσουν τις ελιές, πριν ξεκινήσουν τις διακοπές τους, να κάνουμε μία αποτύπωση, να συνεχίσουμε να το επεξεργαζόμαστε το χειμώνα, ώστε να μπορούμε πριν ακόμα ξεκινήσει η προετοιμασία της επόμενης σεζόν να είμαστε έτοιμοι για ότι έρχεται. Βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο τα τυπικά, είναι και οι εξωγενείς παράγοντες. Καίγεται όλη η Ευρώπη. Σήμερα ακούσαμε ότι υπάρχει 20 – 30% αύξηση των ναύλων στα αεροπορικά εισιτήρια».

Η κ. Μαλαφούρη αναφέρθηκε εκτενώς και στα επιμέρους προβλήματα των τοπικών επιχειρήσεων, σημειώνοντας ότι η πόλη κατέστη αφιλόξενη, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στο ακανθώδες θέμα της ύδρευσης: «Τα μεγαλύτερα ζητήματα βεβαίως είναι οι υποδομές της Ζακύνθου διότι σε μία τέτοια εκτίναξη των τελευταίων χρόνων του τουρισμού μας αδυνατεί να δεχτεί τους επισκέπτες μας αλλά κυρίως και εμάς τους ίδιους τους πολίτες. Δεν έχουμε νερό και το πληρώνουμε 2 εκατομμύρια το χρόνο. Η πόλη είναι αφιλόξενη το καλοκαίρι και πολύ σκοτεινή και ερημική το χειμώνα».

Ο κ. Γιώργος Μάργαρης, Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου, επισήμανε και αυτός από την πλευρά του ότι έγινε ανοιχτό κάλεσμα στους εκπροσώπους των επαγγελματιών, ώστε να γίνει ένας πρώτος απολογισμός και καταγραφή των απόψεών τους για την κατάσταση που επικρατεί. Παράλληλα, τόνισε ότι στόχος είναι ο φορέας να μεταφέρει τις ανησυχίες τους σε τοπικό, αλλά και σε πανελλαδικό, επίπεδο: «Θέλαμε να ακούσουμε σε πρώτη φάση μικρούς και μεγάλους επιχειρηματίες, τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν είτε σε τοπικό επίπεδο είτε με την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα, να ακούσουμε προτάσεις, να καταγράψουμε, και από κει και πέρα εμείς σαν φορέας να διεκδικήσουμε και να μεταφέρουμε τις ανησυχίες εκεί που εμείς έχουμε πρόσβαση και μπορούν να μας ακούσουν. Οι επιχειρήσεις πραγματικά αντιμετωπίζουν προβλήματα και επιμέρους τοπικά αλλά και γενικότερα. Όμως όλα λύνονται ή όλα βελτιώνονται. Εμείς θέλουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση, να μπορέσουν στους δύσκολους μήνες που έχουμε μπροστά μας να ανταποκριθούν και να επιβιώσουν, να γίνουν βιώσιμοι. Θεωρούμε ότι έρχονται δύσκολες μέρες, δύσκολες καταστάσεις».

Αρνητικό το πρόσημο του καλοκαιριού – Έντονος προβληματισμός ενόψει χειμώνα

Στα προβλήματα που βιώνουν καθημερινά στάθηκαν οι ίδιοι οι επιχειρηματίες. Ο κ. Ανδρέας Κοτσώνης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων Ζακύνθου, επισήμανε ότι πρέπει να υπάρξει στενή συνεργασία με το Επιμελητήριο, προκειμένου να βρεθούν άμεσες λύσεις στα προβλήματα: «Θα δούμε τα συν και τα πλην, να δούμε τι μένει τελικά στον κάθε επιχειρηματία και πώς μπορεί να επέμβει το Επιμελητήριο σε κάποια ζητήματα, όπως είναι οι αυξήσεις που έρχονται καθημερινά».

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Επιχειρηματιών Βασιλικού, κ. Νίκος Βαρδακαστάνης, σημείωσε: «Το 2026 ήταν μια δύσκολη χρονιά. Τα οικονομικά προβλήματα ήταν πολλά και των επισκεπτών μας και γενικά και των Ελλήνων αλλά και των Ευρωπαίων. Ήταν ένα καλοκαίρι με κόσμο, αλλά με δύσκολα οικονομικά. Θεωρώ ότι πρέπει οι φορείς της Ζακύνθου να καταγράψουν τα πάντα».

Τέλος, από τη μεριά του, ο κ. Σωτήρης Παπαδόγκονας, επιχειρηματίας και μέλος του Εμπορικού Συλλόγου, επισήμανε ότι καταγράφηκε σημαντική μείωση τζίρου σε αρκετά καταστήματα, γεγονός που εγείρει έντονη ανησυχία για το πώς θα κυλήσουν από εδώ και πέρα τα πράγματα στην αγορά: «Γενικότερα ναι μεν είχαμε περισσότερες αφίξεις, αλλά τουλάχιστον στον δικό μας κλάδο τα περισσότερα δείγματα που παίρνουμε είναι ότι υπάρχει μείωση. Υπάρχει έντονη δυσκολία στο χώρο και αυτό νομίζω ότι οφείλεται στην έλλειψη των υποδομών. Όλοι μας το επισημαίνουν αυτό».