Δ. Ακτύπης: “Περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ σε έργα στη Ζάκυνθο την τελευταία επταετία”

Σε ποιο στάδιο βρίσκονται τα μεγάλα έργα του νησιού

Έναν εκτενή απολογισμό των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, εκείνων που έχουν ολοκληρωθεί, αλλά και όσων αναμένεται να ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα στη Ζάκυνθο, παρουσίασε ο Βουλευτής του νησιού Διονύσιος Ακτύπης, αναφερόμενος σε χρηματοδοτήσεις που, όπως υποστήριξε, έχουν ξεπεράσει συνολικά τα 100 εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία επτά χρόνια.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, αρκετά έργα έχουν ήδη περάσει στη φάση της υλοποίησης, ενώ άλλα βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας, της δημοπράτησης ή της ολοκλήρωσης των απαιτούμενων διαδικασιών. Παράλληλα, σημαντικές παρεμβάσεις προγραμματίζονται για το 2027, με επίκεντρο τις υποδομές, την ύδρευση και την αποχέτευση, την υγεία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.

Αναλυτικότερα, ο κ. Ακτύπης, ξεκινώντας τον απολογισμό του από την ανάπλαση της παραλίας του Αργασίου, που αποτελεί μια συνολική παρέμβαση ύψους 5,35 εκατομμυρίων ευρώ, ανέφερε πως αναμένεται οι εργασίες να ξεκινήσουν από μέρα σε μέρα.

Παρεμβάσεις εξωραϊσμού στο Εργατικό Κέντρο

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εξωραϊσμού στο κτίριο του Εργατικού Κέντρου Ζακύνθου, οι οποίες, σύμφωνα με τον κ. Ακτύπη, ανέρχονται στα 1,25 εκατομμύρια ευρώ. «Αποκαταστήσαμε την σκεπή πριν από τρία χρόνια περίπου. Έγινε μελέτη από το Πολυτεχνείο για την στατικότητα του κτιρίου και εκείνο το οποίο μας ανέφεραν, όταν ήρθαν να δουν το κτίριο, είναι ότι αφέθηκε να διαλυθεί, ενώ δεν είχε κανένα πρόβλημα. Τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν προέκυψαν από την εισροή υδάτων που δημιούργησε η κατεστραμμένη στέγη από την αχρηστία του κτιρίου τόσα χρόνια. Υπάρχουν ευθύνες στο πως αφέθηκε το κτίριο και κατέληξε να μην λειτουργεί με το πρόσχημα ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Από τότε που ήμουν Δήμαρχος, ο Καθηγητής Διονύσιος Ζήβας φώναζε ότι το κτίριο δεν έχει πρόβλημα και αποδείχθηκε τώρα, με την μελέτη του Πολυτεχνείου. Επί τριάντα χρόνια, το κτίριο παρέμενε φάντασμα. Ήρθαμε εμείς για να το ξεκινήσουμε πλέον. Έχει γίνει η μελέτη για τη στατικότητα από το Πολυτεχνείο και η μελέτη για τον εξωραϊσμό του κτιρίου. Υπήρξαν διαδικαστικά ζητήματα, διότι βρέθηκαν ιδιοκτήτες μέσα στο Εργατικό Κέντρο. Έπρεπε να γίνουν γενικές συνελεύσεις και σε αυτό οφειλόταν η καθυστέρηση, διότι δεν μπορούσε να δικαιολογήσει το ελληνικό δημόσιο δαπάνη για περιουσιακό στοιχείο ιδιωτών. Έπρεπε να βρεθεί νομική φόρμουλα και καθυστερήσαμε. Διαφορετικά, θα το είχαμε τελειώσει το ζήτημα πριν από τρία χρόνια», σημείωσε.

Υγεία: Ολοκληρώθηκε το Κέντρο Υγείας Καλλιθέας – Ακολουθεί η ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου

Στον τομέα της υγείας, ο Βουλευτής ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των εργασιών στο Κέντρο Υγείας Καλλιθέας και την προσεχή ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου. «Ήδη ολοκληρώθηκε το Κέντρο Υγείας της Καλλιθέας, με παρέμβαση ύψους 555.000 ευρώ, και πλέον έγινε η παράδοση. Θα ακολουθήσουν και τα εγκαίνια του συγκεκριμένου κτιρίου. Εντός του Νοεμβρίου θα ξεκινήσει και η ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείο, που είναι ένα έργο 1,2 εκατομμύρια ευρώ».

Ναυάγιο: Αναμένεται η κατοχύρωση στον ανάδοχο

Σημαντική αναφορά έγινε και στην περιοχή του Ναυαγίου, όπου, σύμφωνα με τον Βουλευτή, έχει προχωρήσει η διαδικασία για την ανάθεση του έργου. «Ήδη έχουμε εργολάβο για την επέκταση της παραλίας του Ναυαγίου. Υπήρχαν δύο ενδιαφερόμενοι. Αναμένουμε μέρα με την ημέρα ότι θα υπάρχει η κατοχύρωση στον ανάδοχο, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να προχωρήσει πλέον στην μελέτη – κατασκευή του συγκεκριμένου έργου. Θα γίνει τριμερής προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, του Δήμου Ζακύνθου και του Πολυτεχνείου. Η παρακολούθηση του έργου θα γίνει από το Πολυτεχνείο».

Ύδρευση και αποχέτευση: χρηματοδοτήσεις για Καταστάρι, Πλάνο, Αμπελόκηπους

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Βουλευτής στα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, τα οποία συνδέονται άμεσα με την καθημερινότητα των κατοίκων και τις αυξημένες ανάγκες του νησιού κατά τη θερινή περίοδο. «Αναμένουμε να ξεκινήσει το έργο των 2 εκατομμυρίων ευρώ για την αντικατάσταση του δικτύου του πρώην Δήμου Αλυκών από αμιαντοσωλήνες, που θα γίνει από την ΔΕΥΑΖ. Ταυτόχρονα, ήδη έχουν εξασφαλιστεί 2,6 εκατομμύρια ευρώ για το αποχετευτικό του Πλάνου, το οποίο είχε τεράστια προβλήματα και ήδη έχουμε εξασφαλίσει 2 εκατομμύρια ευρώ για την επεξεργασία του νερού σε περιοχή των Αμπελοκήπων, τα οποία θα πρέπει να εκτελέσει η ΔΕΥΑΖ».

Εργασίες αναβάθμισης βιολογικού

Αναφερόμενος στις ενέργειες για την αναβάθμιση του βιολογικού, ο κ. Ακτύπης σημείωσε: «γίνεται η αναβάθμιση του Βιολογικού με 3,25 εκατ. ευρώ. Επίσης, εξασφαλίσαμε και 2,3 εκατ. ευρώ από τα υπόλοιπα του προγράμματος Τρίτσης και το Υπουργείο Εσωτερικών για να γίνει η τριτοβάθμια επεξεργασία του βιολογικού».

Εντός του Νοεμβρίου οι εργασίες βυθοκόρησης στο λιμάνι

Στο λιμάνι της Ζακύνθου, σύμφωνα με τον Βουλευτή, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες που αφορούσαν τους περιβαλλοντικούς όρους για την βυθοκόρηση. Όπως ανέφερε, υπάρχει ανάδοχος εταιρεία και η έναρξη των εργασιών είχε προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο του 2026. «Καθορίστηκαν τα θέματα που αφορούσαν τους περιβαλλοντικούς όρους για την απόθεση των βυθοκορημάτων. Υπάρχει ανάδοχος εταιρεία που αναμένεται και αυτή εντός του Νοεμβρίου να ξεκινήσει τις εργασίες. Πρόκειται για ένα έργο 1,8 εκατομμυρίων ευρώ».

Αποκατάσταση Σκοπού: Έργο 8 εκατομμυρίων ευρώ

Ένα ακόμη έργο που βρίσκεται στη φάση προετοιμασίας είναι η αποκατάσταση της περιοχής του Σκοπού, με προϋπολογισμό 8 εκατομμυρίων ευρώ. «Ήδη έχουν ξεκινήσει τις προετοιμασίες στο Σκοπό. Είναι ένα έργο 8 εκατομμυρίων ευρώ. Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες που αφορούσαν κάποια διαδικαστικά θέματα και ξεκινάει η αποκατάσταση του Σκοπού. Υπάρχει η ανάδοχος εταιρία, θα έρθουν τα μηχανήματα που χρειάζονται και όλα αυτά τα οποία προβλέπονται για την αποκατάσταση της περιοχής και για να αποφύγουμε και το πρόστιμο που μας είχαν επιβάλει».

Παρεμβάσεις στον πολιτισμό

Σημαντικές παρεμβάσεις καταγράφονται, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Βουλευτή, και στον τομέα του πολιτισμού και της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. «Σήμερα θα γίνει η παράδοση- παραλαβή του Πολιτιστικού Κέντρου Αγαλά, ύψους 260 χιλιάδων ευρώ. Το έργο στο Καστρομονάστηρο στα Στροφάδια είναι σε πολύ καλό δρόμο. Όσο και να επιμένουν κάποιοι, την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ έγινε απλή καταγραφή του συγκεκριμένου έργου. Τα χρήματα μπήκαν από την παρούσα κυβέρνηση και από το Υπουργείο Πολιτισμού επί Λίνας Μενδώνη. Έχει ολοκληρωθεί η ανάδειξη των κτιρίων του Κάστρου, ύψους 1,1 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Ταυτόχρονα, έχουμε πολύ καλή εξέλιξη στο καμπαναριό στο Σκουλικάδο, έχουμε ολοκληρώσει την αναστήλωση του καμπαναριού στο Μελινάδο στον Άγιο Δημήτρη, αναστηλώσαμε το καμπαναριό στην Υπαπαντή. Θα εκπονηθεί, ταυτόχρονα, μελέτη, γιατί είναι σε κίνδυνο η εκκλησία της Υπαπαντής. Ολοκληρώσαμε την αποκατάσταση της στέγης στον Άγιο Χαραλάμπη και ήδη ξεκινήσαμε την αποκατάσταση της στέγης στον Άγιο Λάζαρο. Εξασφαλίσαμε 80 χιλιάδες ευρώ, που πρέπει να τα δουλέψει ο Δήμος για να γίνει η τοποθέτηση των παραθύρων στην Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη και 40 χιλιάδες ευρώ για να γίνει το θησαυροφυλάκειο στο οποίο θα πάνε τα σπάνε βιβλία, για να φυλαχθούν. Όσον αφορά το Μουσείο, μεταφέραμε την υπηρεσία στο κτίριο της παλιάς στρατολογίας και έγινε ολοκληρωμένη μελέτη, στην οποία, αυτή την ώρα, γίνονται κάποιες τροποποιήσεις. Ολοκληρώνεται μετά από 17 χρόνια, με βοήθεια δωρητή και μετά από παρέμβαση δική μου και του προέδρου της κοινότητας, του κ. Γιαννούλη, το Πολυδύναμο του Βασιλικού».

Παράλληλα, ο Βουλευτής υπενθύμισε την ολοκλήρωση του έργου στον δρόμο Λαγανά–Καλαμακίου, ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ, σημειώνοντας ότι εκκρεμούσε από το 2009 και έκανε ειδική μνεία στο Κλειστό Γυμναστήριο. «Προκηρύσσεται αυτή την εβδομάδα το Κλειστό Γυμναστήριο. Τα χρήματα, 4,25 εκατομμύρια ευρώ, έχουν έρθει στα Ταμεία του Δήμου από τον Μάιο. Τα χρήματα είναι εδώ, έχουν μπει στον κωδικό του Δήμου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας τον απολογισμό του, ο Βουλευτής υποστήριξε ότι αρκετά έργα υλοποιήθηκαν, άλλα ξεκινούν μέσα στο 2026 και επιπλέον παρεμβάσεις αναμένεται να προχωρήσουν το 2027. Όπως ανέφερε, πολλά από τα έργα απαιτούν χρόνο, καθώς κατά την ανάληψη των σχετικών πρωτοβουλιών δεν υπήρχαν, σε αρκετές περιπτώσεις, οι απαραίτητες μελέτες. «Πολλά πράγματα υλοποιήθηκαν, πολλά ξεκινάνε μέσα στο 2026 και πολλά θα ξεκινήσουν μέσα στο 2027. Είναι έργα μεγάλα, αρκετών εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία δεν γίνονται από τη μία στιγμή στην άλλη. Όταν αναλάβαμε, δεν βρήκαμε ούτε μελέτη. Αν προσθέσουμε το λιμάνι των Βολιμών – που γίνεται από την Περιφέρεια και θα πρέπει να γίνει αύξηση του προϋπολογισμού του συγκεκριμένου έργου, γιατί, από ό,τι φαίνεται, δεν είναι επιλέξιμο από τους εργολάβους – σας πληροφορώ ότι στη Ζάκυνθο αυτά τα επτά χρόνια έχουμε ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια ευρώ», καταλήγει ο κ. Ακτύπης.

Σοφία Βαρδακαστάνη