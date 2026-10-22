Το Πολυδύναμο Κέντρο Βασιλικού αναγεννιέται με δωρεά άνω των 150.000 ευρώ

Με δωρεά που ξεπερνά τις 150 χιλιάδες ευρώ ανασταίνεται το Πολυδύναμο στο Βασιλικό.

Το κτίριο θεμελιώθηκε πριν από 20 περίπου χρόνια, εξοπλίστηκε, αλλά στην ουσία δεν λειτούργησε ποτέ. «Το κτίριο ξεκίνησε το 2007 – 2008, όταν ήταν Δήμαρχος ο κ. Ακτύπης. Είχε βγει με χρηματοδότηση του κ. Τσαγκαρόπουλου, αλλά με τα προβλήματα στο Δήμο, η απόφαση είχε ανακληθεί. Τότε, μαζί με τον κ. Ακτύπη, διεκδικήσαμε πάλι χρηματοδότηση και το κτίριο θεμελιώθηκε, αλλά δεν εγκαινιάστηκε ποτέ. Υπάρχει εξοπλισμός μέσα, αλλά το κτίριο δεν τελείωσε όσον αφορά τον προαύλιο χώρο, τον εξοπλισμό τους και κάποια άλλα θέματα. Από εκεί και πέρα, όσες δημοτικές αρχές πέρασαν δεν κατάφεραν να το ολοκληρώσουν», υπενθυμίζει ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Βασιλικού κ. Πέτρος Γιαννούλης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εργασίες έχουν ξεκινήσει και την ολοκλήρωσή τους αναμένεται να ακολουθήσει η τελετή των εγκαινίων. «Ύστερα από δωρεά, που ξεπερνά τις 150 χιλιάδες ευρώ, έχει ξεκινήσει το κτίριο και ολοκληρώνεται. Επειδή γνωρίζω από την πολυετή μου θητεία ως πρόεδρος ότι πάντα στο Δήμο οι ανάγκες είναι πολλές , ζήτησα αυτή τη δωρεά για να μπορέσει να τελειώσει. Από τη στιγμή που υπήρχε αυτή η δωρεά και η διάθεση, δεν ήθελα να επιβαρύνω το Δήμο με τα χρήματα αυτά. Ο Δήμος αποδέχτηκε την εισήγηση που έκανα και την δωρεά και, έτσι, το κτίριο αυτό θα ολοκληρωθεί. Γίνονται εργασίες στην σκεπή, βάψιμο, αλλαγή στα ηλεκτρικά, στα πλακάκια, στην αποχέτευση, στις πόρτες. Οτιδήποτε ήταν φθαρμένο θα αποκατασταθεί. Όταν ολοκληρωθεί και μας το παραδώσει ο εργολάβος, θα κάνουμε και τα ανάλογα εγκαίνια για να δοθεί προς χρήση στην κοινωνία», εξηγεί ο κ. Γιαννούλης.

Στόχος είναι το κτίριο να λειτουργήσει ως συνεδριακό κέντρο και ως χώρος εκδηλώσεων για τον Βασιλικό και τη Ζάκυνθο. Ο κ. Γιαννούλης εκφράζει την προσδοκία να αξιοποιηθεί ενεργά και από τη νεότερη γενιά, ενώ, παράλληλα, αναφέρει πως προβλέπεται ειδικός χώρος για τη στέγαση κλιμακίου της Πυροσβεστικής.

«Επιδιώκουμε να γίνει συνεδριακό κέντρο. Για τον Βασιλικό, αλλά και για τη Ζάκυνθο θα είναι πολύ καλό αυτό. Θέλω να πιστεύω ότι θα χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε συνεστίαση ή εκδήλωση κάνουμε στο Βασιλικό. Ελπίζουμε να ενεργοποιηθεί η νεότερη γενιά, ώστε να μην μείνει αναξιοποίητο. Επίσης έχει ειδικό δωμάτιο για κλιμάκιο της Πυροσβεστικής», καταλήγει ο πρόεδρος του Βασιλικού.

Σοφία Βαρδακαστάνη