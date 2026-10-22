ΑΑΔΕ: Ειδοποιητήρια σε 55.000 συνταξιούχους για αδήλωτα αναδρομικά

Ειδοποιητήρια σε 55.000 συνταξιούχους που αμέλησαν να δηλώσουν τα αναδρομικά συντάξεων που έλαβαν το 2020, στέλνει αυτές τις ημέρες η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).Πρόκειται για συνταξιούχους που δεν έχουν δηλώσει αναδρομικές αποδοχές από συντάξεις στην ΑΑΔΕ και των οποίων οι υποθέσεις παραγράφονται στο τέλος του έτους.Από τους περίπου 878.000 φορολογούμενους που εισέπραξαν αναδρομικά ποσά το 2020, οι 761.000, δηλαδή το 87%, έχουν υποβάλει τις απαιτούμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

Για τους υπόλοιπους η ΑΑΔΕ προχώρησε σε διασταυρώσεις προκειμένου να εντοπίσει περιπτώσεις στις οποίες προκύπτει πρόσθετος φόρος και ανακάλυψε σχεδόν 55.000 φορολογούμενους με εκκρεμότητες.

Πώς δηλώνονται τα αναδρομικά συντάξεων

Η υποβολή των τροποιητικών δηλώσεων γίνεται ηλεκτρονικά, με ξεχωριστή δήλωση για κάθε έτος. Επίσης, τα αναδρομικά δηλώνονται με τροποποιητική δήλωση για το φορολογικό έτος στο οποίο αφορούν.Για εισοδήματα του 2020 επιλέγεται το φορολογικό έτος 2020, δηλαδή η δήλωση που υποβλήθηκε το 2021.

Για τα φορολογικά έτη από το 2015 και μετά, οι υπόχρεοι εισέρχονται στην εφαρμογή δηλώσεων εισοδήματος της ΑΑΔΕ, επιλέγουν «Τροποποιητική Δήλωση» και στη συνέχεια «Δήλωση Αναδρομικών Ε1».Τα αναδρομικά εμφανίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς της δήλωσης, χωρίς να παρέχεται δυνατότητα αλλαγής άλλων στοιχείων του αρχικού εντύπου μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας.Η υποχρέωση δήλωσης καλύπτει αναδρομικές αποδοχές που προκύπτουν από δικαστικές αποφάσεις, νομοθετικές ρυθμίσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, καθώς και καθυστερημένες καταβολές μισθών, συντάξεων ή επιδομάτων.

Εξόφληση σε δόσεις

Για όσους αδυνατούν να εξοφλήσουν εφάπαξ την οφειλή, προβλέπεται η δυνατότητα αποπληρωμής του φόρου σε έως 72 έντοκες μηνιαίες δόσεις.Η ελάχιστη μηνιαία δόση ανέρχεται σε 30 ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι για να αξιοποιήσει κάποιος τον μέγιστο αριθμό των 72 δόσεων θα πρέπει η συνολική οφειλή, μαζί με τους τόκους, να φτάνει τουλάχιστον τα 2.160 ευρώ. Για μικρότερες οφειλές, ο αριθμός των δόσεων περιορίζεται αναλόγως.