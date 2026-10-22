Πάτρα: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι τέσσερις ανήλικοι για την επίθεση σε 15χρονο

Ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκαν οι τέσσερις ανήλικοι που συνελήφθησαν για την επίθεση σε βάρος 15χρονου, το βράδυ της Κυριακής, στην οδό Κανελλοπούλου, στην περιοχή της Αγυιάς, στην Πάτρα.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών, προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση, η οποία αφορά περιστατικό βίας με θύμα τον 15χρονο. Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης είχαν συλληφθεί και τέσσερις γονείς, σε βάρος των οποίων αποδίδεται η κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

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Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο 15χρονος, δέχθηκε αναίτια επίθεση από ομάδα ανηλίκων. Όπως ανέφερε, κατάφερε να ξεφύγει από τους φερόμενους ως δράστες και να ενημερώσει την Ελληνική Αστυνομία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι τέσσερις ανήλικοι φέρονται να άσκησαν σωματική βία σε βάρος του, χτυπώντας τον στο κεφάλι και σε διάφορα σημεία του σώματός του. Παράλληλα, φέρονται να του αφαίρεσαν το κινητό του τηλέφωνο.

Ο τραυματισμένος 15χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο», όπου, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί κάταγμα στον καρπό, μερική ρήξη τυμπάνου και τραυματισμό στο μάτι. Η υπόθεση έχει προκαλέσει προβληματισμό, καθώς αφορά περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, ενώ η δικαστική διαδικασία συνεχίζεται για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.