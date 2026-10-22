Πάτρα: Απάτη με λεία 20.000 ευρώ – Παρίστανε τον βοηθό λογιστή και άρπαξε 18 χρυσές λίρες

Νέο περιστατικό εξαπάτησης στην αχαϊκή πρωτεύουσα – Άγνωστος κατάφερε να αποσπάσει χρυσές λίρες και κοσμήματα μεγάλης αξίας, επικαλούμενος την ιδιότητα του βοηθού λογιστή.

Θύμα απάτης έπεσε ένας άνδρας στην Πάτρα, ο οποίος είδε να κάνουν «φτερά» 18 χρυσές λίρες και πολύτιμα κοσμήματα, συνολικής αξίας 20.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, άγνωστος φέρεται να προσποιήθηκε τον βοηθό λογιστή και, χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη ιδιότητα ως πρόσχημα, κατάφερε να αποσπάσει από το θύμα αντικείμενα μεγάλης χρηματικής αξίας.

Πώς έδρασε ο επιτήδειος

Ο φερόμενος δράστης εμφανίστηκε ως βοηθός λογιστή, επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο να κερδίσει την εμπιστοσύνη του άνδρα.

Η μέθοδος αποδείχθηκε αποτελεσματική, καθώς, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, απέσπασε 18 χρυσές λίρες και διάφορα χρυσαφικά, η αξία των οποίων υπολογίζεται συνολικά στις 20.000 ευρώ.

Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο προσέγγισης του θύματος, ούτε έχει διευκρινιστεί εάν προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία ή προσωπική συνάντηση.

Έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη

Η υπόθεση βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αστυνομικών αρχών, οι οποίες εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η απάτη, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του δράστη.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των απατών με προσποίηση επαγγελματικής ιδιότητας, κατά τις οποίες επιτήδειοι εμφανίζονται ως πρόσωπα εμπιστοσύνης προκειμένου να αποσπάσουν χρήματα ή πολύτιμα αντικείμενα.

Προσοχή στις απάτες με πρόσχημα επαγγελματικές ιδιότητες

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν άγνωστα πρόσωπα επικαλούνται συνεργασία με λογιστές ή άλλους επαγγελματίες και ζητούν χρήματα, κοσμήματα ή αντικείμενα αξίας.

Η επιβεβαίωση της ταυτότητας και της ιδιότητας οποιουδήποτε εμφανίζεται ως συνεργάτης γνωστού επαγγελματία αποτελεί βασικό μέτρο προστασίας απέναντι σε τέτοιες πρακτικές.

Οι έρευνες της Αστυνομίας για τη συγκεκριμένη υπόθεση συνεχίζονται, με στόχο να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της εξαπάτησης και να εντοπιστεί ο υπεύθυνος.