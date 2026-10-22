Βροχές και καταιγίδες κυρίως στα βορειοανατολικά της χώρας την Παρασκευή 23/10 – Μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα βορειοανατολικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Οι άνεμοι στρέφονται σε βορειοδυτικούς και καθαρίζουν την ατμόσφαιρα από την αφρικανική σκόνη αναφέρει το meteo.gr

Πιο αναλυτικά, προβλέπονται νεφώσεις κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και κατά τόπους θα σχηματιστούν ομίχλες. Περιορίζονται οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί: στη Δυτική Μακεδονία από 8 έως 22 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 12 έως 23 βαθμούς, στην Ήπειρο από 13 έως 24, στη Θεσσαλία από 13 έως 24 βαθμούς, στη Στερεά από 12 έως 25 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 14 έως 26 βαθμούς, στα Επτάνησα από 15 έως 25 βαθμούς, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 15 έως 23 βαθμούς, στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 18 έως 24 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς και στην Κρήτη από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, στα νότια πελάγη από δυτικές 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις πιο πυκνές από το μεσημέρι με ασθενείς βροχές μέχρι το απόγευμα. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα ενδέχεται να είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες, με βελτίωση από το μεσημέρι. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.