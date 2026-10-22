Εκτακτη ενίσχυση στους Δήμους με 140 εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος Οκτωβρίου : Πώς κατανέμονται τα κονδύλια που ανακοινώθηκαν στην ΚΕΔΕ

22/10/2026, 13:44