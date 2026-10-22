Νέα στάση εργασίας για την επόμενη εβδομάδα από την Α.Δ.Ε.Δ.Υ

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ, κήρυξε 4ωρη Στάση Εργασίας την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, για τους εργαζόμενους των νομών Αττικής, Αχαΐας και Θεσπρωτίας, προκειμένου οι δημόσιοι υπάλληλοι να στηρίξουν με τη συμμετοχή της, την απεργιακή κινητοποίηση των λιμενεργατών που θα γίνει την συγκεκριμένη μέρα. Ο απεργιακός ξεσηκωμός θα φτάσει σε πάνω από 100 λιμάνια, στην Ελλάδα, την Γαλλία, την Τουρκία, την Ιταλία, την Ινδία, τη Δανία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Κροατία, την Κύπρο, το Μαρόκο, το Μαυροβούνιο, την Πορτογαλία, το Μεξικό, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία, την Σουηδία, τις ΗΠΑ.

«Ο αγώνας των λιμενεργατών, είναι αγώνας όλων των εργαζομένων. Με τους εργαζόμενους άλλων χωρών, μάς ενώνουν τα ίδια συμφέροντα. Απεργούμε μαζί, την ώρα που οι κυβερνήσεις, μάς θέλουν αντίπαλους. Οι ιμπεριαλιστές δεν είναι παντοδύναμοι, οι λαοί έχουν τη δύναμη να νικήσουν», σημειώνει στην ανακοίνωση της, η ΑΔΕΔΥ.

Παράλληλα απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στην στάση εργασίας και τις κατά τόπους συγκεντρώσεις :

Για την Αττική: Στάση Εργασίας από ώρα 8:00πμ έως 12:00 και συγκέντρωση στον Πειραιά, ώρα 10:00πμ στην πλατεία του Δημοτικού θεάτρου Πειραιά.Για την Αχαΐα : Στάση Εργασίας από ώρα 8:00πμ έως 12:00 και συγκέντρωση στο λιμάνι της Πάτρας, ώρα 10:00πμ.

Για τη Θεσπρωτία: Στάση Εργασίας από ώρα 11:00πμ έως τη λήξη της βάρδιας και συγκέντρωση στις 11:30πμ στην είσοδο του λιμανιού εξωτερικού της Ηγουμενίτσας.

ΠΗΓΗ:aftodioikisi.gr