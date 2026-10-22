Νέα στάση εργασίας για την επόμενη εβδομάδα από την Α.Δ.Ε.Δ.Υ

«Ο αγώνας των λιμενεργατών, είναι αγώνας όλων των εργαζομένων. Με τους εργαζόμενους άλλων χωρών, μάς ενώνουν τα ίδια συμφέροντα. Απεργούμε μαζί, την ώρα που οι κυβερνήσεις, μάς θέλουν αντίπαλους. Οι ιμπεριαλιστές δεν είναι παντοδύναμοι, οι λαοί έχουν τη δύναμη να νικήσουν», σημειώνει στην ανακοίνωση της, η ΑΔΕΔΥ.
Παράλληλα απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στην στάση εργασίας και τις κατά τόπους συγκεντρώσεις :
Για την Αττική: Στάση Εργασίας από ώρα 8:00πμ έως 12:00 και συγκέντρωση στον Πειραιά, ώρα 10:00πμ στην πλατεία του Δημοτικού θεάτρου Πειραιά.Για την Αχαΐα : Στάση Εργασίας από ώρα 8:00πμ έως 12:00 και συγκέντρωση στο λιμάνι της Πάτρας, ώρα 10:00πμ.
Για τη Θεσπρωτία: Στάση Εργασίας από ώρα 11:00πμ έως τη λήξη της βάρδιας και συγκέντρωση στις 11:30πμ στην είσοδο του λιμανιού εξωτερικού της Ηγουμενίτσας.