Νέες προσλήψεις στον Δήμο Ζακύνθου: Αναλυτικά οι 81 θέσεις μέσω ΑΣΕΠ

Συνολικά 81 θέσεις εργασίας στον Δήμο Ζακύνθου περιλαμβάνονται στην προκήρυξη 7Κ/2026 του ΑΣΕΠ, που αφορά την πρόσληψη προσωπικού σε ειδικότητες γενικών καθηκόντων και καθαριότητας. Οι θέσεις κατανέμονται σε τέσσερις κατηγορίες, ενώ η προκήρυξη προβλέπει και κριτήριο εντοπιότητας, όπου αυτό εφαρμόζεται. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 30 Οκτωβρίου έως τις 16 Νοεμβρίου 2026.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου Ζακύνθου:

Σημαντικές δυνατότητες απασχόλησης για τους πολίτες της Ζακύνθου προβλέπει η προκήρυξη 7Κ/2026 του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), καθώς στον πίνακα κατανομής περιλαμβάνονται 81 θέσεις προσωπικού που αφορούν τον Δήμο Ζακύνθου.

Πρόκειται για θέσεις που ενισχύουν υπηρεσίες άμεσα συνδεδεμένες με την καθημερινότητα των πολιτών, την καθαριότητα και την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, δημιουργώντας παράλληλα νέες δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης στην τοπική κοινωνία.

Αναλυτικά οι θέσεις στον Δήμο Ζακύνθου

9 θέσεις ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

26 θέσεις ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων

40 θέσεις ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων

6 θέσεις ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων

Σύνολο: 81 θέσεις εργασίας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει για τον Δήμο Ζακύνθου η πρόβλεψη του κριτηρίου της εντοπιότητας, ένα ζήτημα για το οποίο η Δημοτική Αρχή έχει αναδείξει τη σημασία του και έχει διατυπώσει σχετικό αίτημα προς τα αρμόδια Υπουργεία.

Η ανταπόκριση των αρμόδιων Υπουργείων στο αίτημα αυτό αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τη Ζάκυνθο, καθώς η εντοπιότητα συνδέεται με τη δυνατότητα των τοπικών κοινωνιών να διεκδικούν ουσιαστικό ρόλο στην κάλυψη των αναγκών τους σε ανθρώπινο δυναμικό.

Για τον Δήμο Ζακύνθου, η ενίσχυση των υπηρεσιών του με προσωπικό που έχει δεσμούς με τον τόπο αποτελεί ζήτημα ιδιαίτερης βαρύτητας. Στόχος είναι αφενός η αποτελεσματικότερη στελέχωση των δημοτικών υπηρεσιών και αφετέρου η ενίσχυση των ευκαιριών απασχόλησης για τους πολίτες της Ζακύνθου.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, στις 08:00, και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026, στις 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά την προκήρυξη, να ελέγξουν τους κωδικούς των θέσεων που τους ενδιαφέρουν, τα απαιτούμενα προσόντα, τα κριτήρια κατάταξης και τις ειδικές προβλέψεις για την εντοπιότητα, όπου αυτές εφαρμόζονται, και να υποβάλουν την αίτησή τους εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Ο Δήμος Ζακύνθου θα συνεχίσει να ενημερώνει υπεύθυνα τους πολίτες για τις διαθέσιμες δυνατότητες απασχόλησης και τις διαδικασίες συμμετοχής. Η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, σε συνδυασμό με τη διεκδίκηση ρυθμίσεων που λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://info.asep.gr/node/80194