Ζάκυνθος | Δείτε αναλυτικά τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος

ΔΕΥΤΕΡΑ 26/10/2026
08:00 ~15:00ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΟΥΓΚΑΡΕΪΚΑ
08:00 ~15:00ΣΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ,ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ LIDO
ΤΡΙΤΗ 27/10/2026
08:00 ~10:00ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Μ.ΒΟΛΙΜΕΣ – ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ
09:00 ~10:00ΣΤΟ ΤΡΑΓΑΚΙ – ΧΩΡΙΟ
10:00 ~12:30ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Μ.ΒΟΛΙΜΕΣ – ΡΕΝΕΣΗ
12:30 ~13:00ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Μ.ΒΟΛΙΜΕΣ – ΣΧΙΝΑΡΙΑ ΚΟΡΙΘΙ
13:30 ~15:00ΣΤΙΣ ΑΛΥΚΕΣ – ΒΑΛΤΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 29/10/2026
08:00 ~11:00ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ – ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΜΠΕΛΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΓΑΣΙ – ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
08:00 ~10:00ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΓΑΣΙ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΛΑΔΗ
10:00 ~13:00ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ – ΠΟΡΤΟ ΡΩΜΑ – ΔΑΦΝΗ
13:00 ~14:30ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ – ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/10/2026
08:00 ~13:30ΧΩΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΛΕΟΝΤΑ
13:30 ~15:00ΣΤΗΝ ΛΙΘΑΚΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΧΩΡΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 31/10/2026
08:00 ~13:00ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ
13:00 ~15:00ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ – ΞΗΡΟΚΑΣΤΕΛΟ – ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ !
Η ΕΠΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗ ΩΡΑ, ΣΥΝΕΠΩΣ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΟΤΙ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.
ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ Ή ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΑΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ.