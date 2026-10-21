Μήνυση Ν. Γιακουμέλου και δημόσια συγνώμη από Γ. Τσουρουνάκη | Ο αντιδήμαρχος ζητά αποζημίωση 100.000 ευρώ από «Δύναμη Ελπίδας» και «Αρετή και Τόλμη»

•Στα άκρα η κόντρα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τα οκγώδη

•Ο αντιδήμαρχος ζητά αποζημίωση 100.000 ευρώ από τις παρατάξεις «Δύναμη Ελπίδας» και «Αρετή και Τόλμη»

•Δημόσια συγνώμη από τον Γ. Τσουρουνάκη, ο οποίος επαναφέρει τα ερωτήματα για τη διαδικασία ελέγχου των εργασιών

Μήνυση κατά των δημοτικών παρατάξεων «Δύναμη Ελπίδας» και «Αρετή και Τόλμη» ανακοίνωσε ότι κατέθεσε ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας Νίκος Γιακουμέλος, με αφορμή την κοινή ανακοίνωση που είχαν δημοσιοποιήσει για καταγγελίες περί πιέσεων σε υπαλλήλους του Δήμου, προκειμένου να εγκριθεί πληρωμή ιδιώτη αναδόχου για την αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων.

Το θέμα προκάλεσε έντονη αντιπαράθεση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου, με τον επικεφαλής της «Δύναμης Ελπίδας» Γιώργο Τσουρουνάκη να αναγνωρίζει δημόσια ότι η παράταξή του αδίκησε τον κ. Γιακουμέλο, ζητώντας του συγγνώμη, αλλά να επιμένει στα ερωτήματα για τη διαδικασία ελέγχου των εργασιών και το ποσό που επρόκειτο να καταβληθεί.

Η αντιπαράθεση επικεντρώθηκε τόσο στην προσωπική αναφορά του αντιδημάρχου όσο και στις συνθήκες υπό τις οποίες προχώρησε ο έλεγχος των εργασιών του αναδόχου, με τις δύο πλευρές να δίνουν διαφορετική ερμηνεία στα γεγονότα και να παραπέμπουν πλέον τη διαλεύκανση της υπόθεσης στις αρμόδιες αρχές.

Η μήνυση και η αποζημίωση των 100.000 ευρώ

Παίρνοντας αρχικά τον λόγο, ο κ. Γιακουμέλος ενημέρωσε το Σώμα ότι κατέθεσε μήνυση κατά των δύο παρατάξεων, υποστηρίζοντας ότι η ανακοίνωσή τους περιείχε ψευδείς και ανυπόστατες κατηγορίες, με στόχο να πλήξει την τιμή και την υπόληψή του. Όπως ανέφερε, η ανακοίνωση τον συνέδεε ευθέως με πιέσεις προς την επιτροπή παρακολούθησης του έργου, προκειμένου να πληρωθεί ένταλμα του αναδόχου για την αποκομιδή απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων. Ο ίδιος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή σε τέτοιες ενέργειες, επισημαίνοντας ότι η πολυετής παρουσία του στα κοινά δεν δικαιολογεί, όπως είπε, τέτοιου είδους κατηγορίες. «Κατέθεσα σήμερα μήνυση κατά των δύο συνδυασμών, με βάση το ψευδέστατο και ανυπόστατο κοινό δελτίο Τύπου που ανάρτησαν στο διαδίκτυο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι σκοπός του ήταν να διαφυλάξει την τιμή και την υπόληψή του. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει χρηματική αποζημίωση ύψους 100.000 ευρώ από τις δύο παρατάξεις, δηλώνοντας ότι τα χρήματα, εφόσον επιδικαστούν και εισπραχθούν, θα διατεθούν σε δομές του Δήμου. Πρόσθεσε, επίσης, ότι θα ζητήσει αποζημίωση 50.000 ευρώ από υπάλληλο του Δήμου, εφόσον από την έρευνα προκύψει ότι εκείνος ήταν η πηγή των συγκεκριμένων καταγγελιών. Ο κ. Γιακουμέλος υπογράμμισε ότι είχε αφήσει χρονικό περιθώριο στις δύο παρατάξεις για να διορθώσουν τη στάση τους, ενώ επανέλαβε ότι δεν δέχεται να προσβάλλεται το όνομά του, η οικογένειά του και η υπόληψή του.

Το περιστατικό στο Δημαρχείο

Στην ίδια ενημέρωση, ο Δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος πήρε το λόγο και αναφέρθηκε και σε άλλο περιστατικό που, όπως είπε, σημειώθηκε τις προηγούμενες ημέρες στο Δημαρχείο. Σύμφωνα με την περιγραφή του, πολίτης εισήλθε σε υπηρεσία και αφαίρεσε με βίαιο τρόπο φάκελο που περιείχε έγγραφα πολιτών. Όπως ανέφερε, με τη διευθύντρια και την υπάλληλο του συγκεκριμένου τμήματος μετέβησαν στο Αστυνομικό Τμήμα και υπέβαλαν μήνυση για βιοπραγία σε βάρος υπαλλήλων και υπεξαίρεση δημόσιων εγγράφων.

Η δημόσια συγνώμη του Γ. Τσουρουνάκη

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο κ. Τσουρουνάκης, ο οποίος χαιρέτισε την απόφαση του κ. Γιακουμέλου να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, ώστε να διαλευκανθεί η υπόθεση. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η αναφορά στο πρόσωπο του αντιδημάρχου ήταν λανθασμένη και του ζήτησε δημόσια συγνώμη. «Σας αδικήσαμε και το λέω ευθαρσώς. Δεν ντρέπομαι να πω και συγνώμη, γιατί λάθος δεν κάνει εκείνος που κάθεται και πίνει καφέ σε μια καφετέρια», δήλωσε, εξηγώντας ότι η παράταξή του είχε στηριχθεί σε πληροφορίες για έντονη αντιπαράθεση στο γραφείο της υπηρεσίας και για προσπάθεια να προχωρήσει η πληρωμή του αναδόχου. Ο κ. Τσουρουνάκης υποστήριξε ότι η αρχική πληροφορία αφορούσε ποσό περίπου 100.000 ευρώ, ενώ στη συνέχεια, όπως ανέφερε, έγινε γνωστό ότι επρόκειτο να πληρωθούν περίπου 25.000 έως 30.000 ευρώ. Με βάση αυτή την εξέλιξη, απέδωσε στον αντιδήμαρχο παρέμβαση που οδήγησε στον περιορισμό του ποσού, αναγνωρίζοντας, ωστόσο, ότι η αρχική ανακοίνωση αδικούσε τον ίδιο προσωπικά. «Ήταν ένα λάθος μας. Τουλάχιστον εγώ το αναγνωρίζω και λέω ότι έχετε δίκιο, ανεξάρτητα από το αν κάνετε μήνυση ή όχι», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η προσφυγή στη Δικαιοσύνη μπορεί να βοηθήσει ώστε να διαπιστωθεί ποιος έχει ευθύνη για όσα συνέβησαν. Παρά τη συγγνώμη, ο κ. Τσουρουνάκης επέμεινε ότι παραμένουν ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου των εργασιών και την έγκριση της πληρωμής. Κατά την τοποθέτησή του υποστήριξε ότι η πρόθεση ήταν να καταβληθεί το ποσό των περίπου 100.000 ευρώ, ενώ τελικά η πληρωμή περιορίστηκε, όπως είπε, στα 25.000 με 30.000 ευρώ.

Η απάντηση του Δημάρχου για την επιτροπή

Στην αντιπαράθεση παρενέβη ο Δήμαρχος, ο οποίος θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι το ποσό που εγκρίνεται για την πληρωμή του αναδόχου δεν καθορίζεται από τον ίδιο, τον αντιδήμαρχο ή τον αρμόδιο για τα ογκώδη, αλλά από την αρμόδια επιτροπή που παρακολουθεί το έργο. Όπως εξήγησε, στην επιτροπή συμμετέχουν οι δύο προϊστάμενοι των υπηρεσιών αποκομιδής και ανακύκλωσης και σύμμεικτων απορριμμάτων, καθώς και ο διευθυντής Καθαριότητας. Ο Δήμαρχος υποστήριξε ότι η επιτροπή είναι εκείνη που ελέγχει τα στοιχεία και εγκρίνει το ποσό που μπορεί να καταβληθεί. Απευθυνόμενος στον κ. Τσουρουνάκη, προειδοποίησε ότι, εάν δεν ανακαλέσει όσα ανέφερε, θα εξετάσει και ο ίδιος το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά, προκειμένου να υποστηρίξει τον αντιδήμαρχο. Από την πλευρά του, ο κ. Τσουρουνάκης επέμεινε ότι η διαδικασία πληρωμής δεν μπορεί να ξεκινά απλώς με την προσκόμιση ενός τιμολογίου από τον ιδιώτη, αλλά πρέπει να προηγούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι. Υποστήριξε ότι για να φτάσει μια υπόθεση στην επιτροπή παρακολούθησης έχουν προηγηθεί συγκεκριμένες ενέργειες και ότι πρέπει να αποσαφηνιστεί με ποια στοιχεία τεκμηριώθηκε το ποσό που αρχικά επρόκειτο να πληρωθεί. Η συζήτηση συνεχίστηκε σε υψηλούς τόνους, με τον Δήμαρχο να επιμένει ότι η έγκριση ανήκει στην επιτροπή και τον επικεφαλής της «Δύναμης Ελπίδας» να υποστηρίζει ότι η εξέλιξη της υπόθεσης δικαιώνει την αρχική παρέμβαση της αντιπολίτευσης.

Ν. Γιακουμέλος: «Δεν είχε κοπεί κανένα τιμολόγιο»

Ο κ. Γιακουμέλος επανήλθε, απορρίπτοντας όσα υποστήριξε ο κ. Τσουρουνάκης και κατηγορώντας τον για παραπληροφόρηση. Σύμφωνα με τον κ. Γιακουμέλο, κατά τον χρόνο στον οποίο αναφερόταν η συζήτηση δεν είχε εκδοθεί τιμολόγιο, αλλά βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία ελέγχου της πρότασης του αναδόχου. «Δεν είχε κοπεί κανένα τιμολόγιο. Απλά είστε ανημέρωτοι», είπε, εξηγώντας ότι η υπηρεσία και η επιτροπή εξετάζουν τις εργασίες, τη σύμβαση και τη μελέτη, ώστε να διαπιστωθεί ποιο ποσό δικαιολογείται. Όπως ανέφερε, στόχος ήταν να ελεγχθεί η πρόταση και να γίνει ο απαραίτητος υπολογισμός, ώστε να μη φύγει από τα ταμεία του Δήμου ούτε ένα ευρώ χωρίς την απαιτούμενη τεκμηρίωση. «Ελέγχεται η πρόταση και λέμε με την επιτροπή όλοι μαζί: είναι σωστό, είναι δίκαιο, τι λέει η μελέτη, τι λέει η σύμβασή μας και κάνουμε τον λογαριασμό», σημείωσε. Ο κ. Τσουρουνάκης απάντησε ότι η παράταξή του αναγνωρίζει την παρέμβαση του αντιδημάρχου, ωστόσο επέμεινε ότι τα υπόλοιπα ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν από τις αρμόδιες αρχές. Η συζήτηση δεν εκτονώθηκε, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν κατηγορίες και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να επιχειρεί επανειλημμένα να επαναφέρει τη συνεδρίαση στην ημερήσια διάταξη.

Η παρέμβαση του Στ. Κακολύρη: «Δεν έχουμε πρόβλημα να ζητήσουμε συγγνώμη»

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης «Αρετή και Τόλμη», Στ. Κακολύρης, ο οποίος επιχείρησε να εξηγήσει το περιεχόμενο της κοινής ανακοίνωσης των δύο παρατάξεων. Όπως υποστήριξε, το δελτίο Τύπου αναφερόταν σε πληροφορίες για πιέσεις προς υπαλλήλους της επιτροπής παρακολούθησης και ζητούσε από τη δημοτική αρχή να δώσει απαντήσεις. Διευκρίνισε ότι, σύμφωνα με τη δική του θέση, η ανακοίνωση δεν κατηγορούσε προσωπικά τον κ. Γιακουμέλο ότι άσκησε πιέσεις στους υπαλλήλους. «Δεν κατηγορήσαμε ούτε εσάς προσωπικά ότι πάτε να ασκήσετε πιέσεις για να υπογράψουν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στόχος ήταν να αποσαφηνιστεί πώς προέκυψε το ποσό που ζητούσε ο ανάδοχος και με ποια στοιχεία τεκμηριώθηκαν οι εργασίες. Ο κ. Κακολύρης έθεσε ερωτήματα για το πώς ενημερώνεται ο Δήμος σχετικά με τις ποσότητες των ογκωδών που απομακρύνονται, αν οι εργασίες έχουν καταγραφεί και ελεγχθεί και ποια διαδικασία ακολουθείται πριν από την έγκριση της πληρωμής. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι, εφόσον αποδειχθεί πως έγινε λάθος, η παράταξή του δεν έχει πρόβλημα να ζητήσει συγγνώμη. «Αν έχουμε κάνει λάθος, θα ζητήσουμε και συγγνώμη», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η πρόθεση δεν ήταν να πληγεί προσωπικά ο αντιδήμαρχος. Η τοποθέτησή του, ωστόσο, δεν έφερε αποκλιμάκωση, καθώς ο κ. Γιακουμέλος επέμεινε ότι η ανακοίνωση τον στοχοποίησε, ενώ οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης συνέχισαν να ζητούν διευκρινίσεις για τη διαδικασία ελέγχου και πληρωμής.

Νέα αντιπαράθεση για τον αγωγό στα ορεινά

Η ένταση επεκτάθηκε και σε άλλο ζήτημα, όταν ο δημοτικός σύμβουλος Νίκος Γκλαβάς αναφέρθηκε στις δημόσιες τοποθετήσεις του κ. Τσουρουνάκη για το έργο του αγωγού στα ορεινά και στην επιτροπή παρακολούθησης. Ο κ. Γκλαβάς εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του, υποστηρίζοντας ότι σε επανειλημμένες ραδιοφωνικές παρεμβάσεις του επικεφαλής της «Δύναμης Ελπίδας» αναφέρονταν τα ονόματα του ίδιου και του Γιάννη Κόκλα, ως μελών της επιτροπής, με αιχμές για την πορεία του έργου και τα χρήματα που είχαν καταβληθεί. Ο κ. Τσουρουνάκης απάντησε ότι αμφισβητεί την πολιτική στάση των μελών της επιτροπής, επικαλούμενος το γεγονός ότι είχαν καταβληθεί περίπου 900.000 ευρώ τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2025, ενώ το έργο, όπως υποστήριξε, ολοκληρώνεται τώρα. Από την πλευρά του, ο κ. Γκλαβάς δήλωσε ότι τα ονόματα τα δικά του και του κ. Κόκλα εμφανίζονται στην απόφαση ορισμού της επιτροπής, χωρίς, όπως είπε, να υπάρχουν σε άλλα σχετικά έγγραφα. Υποστήριξε ακόμη ότι οι αναφορές αυτές συνιστούν στοχοποίηση και ζήτησε να σταματήσει η επανάληψη των συγκεκριμένων αιτιάσεων. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. επιχείρησε να κλείσει τη συζήτηση, επισημαίνοντας ότι οι απαντήσεις για το θέμα θα δοθούν μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας και των αρμόδιων φορέων.

Γεωργία Καλαμαρά