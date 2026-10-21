Συνάντηση ΤΕΕ με την ηγεσία του ΥΠΕΝ: Στο επίκεντρο οι πολεοδομικές εκκρεμότητες της Ζακύνθου

Τι συζητήθηκε για την εκτός σχεδίου δόμηση και τα «τυφλά» οικόπεδα

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Οκτωβρίου η συνάντηση του ΤΕΕ Ζακύνθου με την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στην συνάντηση εργασίας με την Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μαριλένα Σούκουλη , έλαβαν μέρος ο Βουλευτής Ζακύνθου Διονύσιος Ακτύπης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Μηχανικών και του ΤΕΕ Ζακύνθου Γιώργος Μοθωναίος και ο κ. Διονύσιος Σκαρτσής, ως μέλος του ΤΕΕ.

Διον. Ακτύπης: «Τάξη στον χώρο αλλά με ταυτόχρονη προστασία της αξίας κάθε περιουσίας»

Σε ανακοίνωσή του ο Βουλευτής Ζακύνθου, εστιάζει ιδιαίτερα στην σημασία των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, που, σύμφωνα με τον ίδιο, διευθετούν χρόνιες εκκρεμότητες. «Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα ανοιχτά ζητήματα της Ζακύνθου που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου, με ιδιαίτερη έμφαση στα Τοπικά και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια. Πρόκειται για μια μεγάλη μεταρρύθμιση που βάζει τάξη στον χώρο και αντιμετωπίζει εκκρεμότητες δεκαετιών. Παρά τους περιορισμένους πόρους της χώρας, η κυβέρνηση επέλεξε να διαθέσει σημαντική χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης για τον πολεοδομικό σχεδιασμό, χωρίς να επιβαρυνθούν οικονομικά οι δήμοι και οι περιφέρειες», αναφέρει.

Παράλληλα, ο κ. Ακτύπης σημειώνει πως επιδιώκεται η ενσωμάτωση περισσότερων κριτηρίων που θα λάβουν υπόψιν τις ιδιαιτερότητες του τόπου μας όσον αφορά την καταγραφή του οδικού δικτύου και την εκτός σχεδίου δόμηση. «Συζητήσαμε την ολοκλήρωση της καταγραφής του οδικού δικτύου και τα επόμενα βήματα για τη διαμόρφωση των Προεδρικών Διαταγμάτων. Στο πλαίσιο της επεξεργασίας τους και της συζήτησης με το Συμβούλιο της Επικρατείας, επιδιώκουμε να ενσωματωθούν περισσότερα κριτήρια, που θα λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες του τόπου μας και θα καλύπτουν περισσότερες περιπτώσεις ιδιοκτησιών. Στόχος μας είναι να μη χάσει καμία περιουσία την αξία της. Ο νέος σχεδιασμός πρέπει να δίνει στους πολίτες σαφείς απαντήσεις και ασφάλεια για το μέλλον της ιδιοκτησίας τους. Αυτή είναι η ουσιαστική αξία της προσπάθειας για ολόκληρη την κοινωνία», υπογραμμίζει.

«Το ΤΕΕ Ζακύνθου θα βρίσκεται σε ανοιχτή επικοινωνία με την Υφυπουργό για όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν, με τη δική μου βοήθεια και ενεργή συνδρομή, ώστε οι ανάγκες του νησιού και οι προτάσεις του τεχνικού κόσμου να μεταφέρονται άμεσα στο Υπουργείο και να εξετάζονται ουσιαστικά», καταλήγει ο Βουλευτής στην ανακοίνωσή του.

Στόχος η ολοκλήρωση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων μέσα στο 2027

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η εκτός σχεδίου δόμηση, με ιδιαίτερη έμφαση στην κατηγοριοποίηση των οδών και στο πάγωμα των αδειών στα οικόπεδα που δεν έχουν πρόσβαση σε κοινόχρηστο χώρο. Όπως αναφέρει ο κ. Μοθωναίος, σε σύντομο χρονικό διάστημα το υπουργείο αναμένεται να καθορίσει τα κριτήρια κατηγοριοποίησης των δρόμων. «Έγινε συνάντηση σε κυβερνητικό επίπεδο και διάλογος με την Υφυπουργό Περιβάλλοντος και αρμόδια για θέματα Πολεοδομίας και Χωροταξίας. Συζητήσαμε τους προβληματισμούς μας για το θέμα της εκτός σχεδίου δόμησης και την κατηγοριοποίηση των δρόμων εκτός σχεδίου, οι οποίοι προβληματίζουν και το Υπουργείο. Στόχος είναι να βρεθούν λύσεις για την εκτός σχεδίου δόμηση. Η συζήτηση απέδωσε καρπούς, διότι το Υπουργείο είναι έτοιμο μέσα σε διάστημα ενός μήνα να βγάλει τα κριτήρια για την κατηγοριοποίηση των δρόμων. Αυτό θα λύσει πολλά προβλήματα για τα εκτός σχεδίου οικόπεδα», υπογραμμίζει.

Όσον αφορά τα «τυφλά» οικόπεδα, η αντιμετώπιση του προβλήματος προσκρούει σε νομικές δυσκολίες. Σύμφωνα με τον κ. Μοθωναίο, στη συζήτηση με την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν ανακοινώθηκε συγκεκριμένη λύση, αλλά εκφράστηκε η πρόθεση για την επίλυση του ζητήματος. «Φυσικά παραμένει το θέμα για αυτά που δεν έχουν καθόλου πρόσβαση σε κοινόχρηστο χώρο, δηλαδή για τα «τυφλά» οικόπεδα. Πρόκειται για ένα θέμα περισσότερο νομικό, διότι σκοντάφτει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το διαχειρίζεται με τον καλύτερο τρόπο η νομική υπηρεσία του Υπουργείου, έτσι ώστε για να δοθεί, αν είναι δυνατόν , κάποια παράταση ή κάποια λύση. Δεν ειπώθηκε κάτι συγκεκριμένο, αλλά η Υπουργός συμφώνησε μαζί μας ότι πρέπει κάτι να γίνει με τα «τυφλά» οικόπεδα. Όμως, το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι η δαμόκλειος σπάθη και πρέπει κάπως να βρεθεί μια φόρμουλα επικοινωνίας», διευκρινίζει.

Ιδιαίτερης σημασίας κρίνεται η αποπεράτωση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων μέσα στο 2027. Όπως μεταφέρει ο πρόεδρος του ΤΕΕ Ζακύνθου, για την ολοκλήρωσή τους υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. «Ενημερώσαμε την Υφυπουργό για τα σχέδια πόλεως που είναι σε εκκρεμότητα και μας υποσχέθηκε ότι θα προχωρήσουν όσο πιο σύντομα οι πράξεις εφαρμογής. Επιπλέον για τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, που ήταν τα τελευταία για τα οποία έγινε ανάθεση, υπάρχουν κωδικοποιημένα χρήματα, ώστε να προχωρήσουν και να τελειώσουν μέσα στο 2027. Έχουμε πλέον το χρονοδιάγραμμα και υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, επειδή βγήκε το Ταμείο Ανάκαμψης στο τέλος του χρόνου. Στόχος είναι να ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός», σημειώνει.

Παράλληλα, με σκοπό την ψηφιοποίηση και την αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των σχετικών υποθέσεων, προετοιμάζεται πλατφόρμα για την συγκέντρωση και διαχείριση των οικοδομικών αδειών και των πολεοδομικών θεμάτων. Ο κ. Μοθωναίος εξηγεί: «συζητήσαμε για την υποστελέχωση των υπηρεσιών των Δήμων, αλλά αυτό μας ενημέρωσαν ότι είναι στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών. Επίσης, ενημερωθήκαμε ότι ετοιμάζεται μια πλατφόρμα ανάλογη με αυτή που ετοιμάζεται στο Κτηματολόγιο, μαζί με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ώστε να μπουν εκεί όλα τα θέματα των αδειών δόμησης και τα πολεοδομικά θέματα. Θα υπάρχει μια πλατφόρμα που θα μπουν όλες οι ηλεκτρονικές άδειες που έχουν μπει μέχρι στιγμής και οι υπόλοιπες άδειες που έχουν ψηφιοποιηθεί. Από εκεί θα δουλεύονται όλες οι άδειες δόμησης. Αυτό είναι μέσα στα σχέδια του Υπουργείου για το επόμενο χρονικό διάστημα».

Σοφία Βαρδακαστάνη