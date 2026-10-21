Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας – «Ακουστική Κληρονομιά» | Στη Ζάκυνθο από τις 29 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου

Από τις 29 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου του 2026 θα πραγματοποιηθεί στη Ζάκυνθο συνέδριο με τίτλο «Ακουστική Κληρονομιά»- «Acoustic Heritage».

Το συνέδριο, που θα λάβει χώρα στο Κλειστό Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου, στο Πνευματικό Κέντρο και στον Κινηματογράφο Φώσκολος, διοργανώνουν η Ελληνική Εταιρεία Ακουστικής Οικολογίας, το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Νέες Τεχνολογίες για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη- ΙΠ και το Τμήμα Μουσικών Σπουδών- ΙΠ, σε συνεργασία με το ΚΕΠΕΑ Ζακύνθου, το Δήμο Ζακύνθου και την Εταιρεία Έρευνας και Μελέτης Πολιτισμού-Πλατύφορος.

Τέσσερεις επιστήμονες με διεθνείς διακρίσεις θα λάβουν μέρος στο συνέδριο ως προσκεκλημένοι ομιλητές και θα παρουσιάσουν τη σημασία της Ακουστικής Οικολογίας ως διεπιστημονικό πεδίο που συνδέεται με διαφορετικά ερευνητικά πεδία, με τη ζωή, την μουσική, την εκπαίδευση, την ενεργό πολιτειότητα, την προστασία του περιβάλλοντος και τον πολιτισμό.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν επιστημονικές συνεδρίες, εκδηλώσεις, βιωματικές δράσεις και εργαστήρια, ηχοδιαδρομές, προβολές και συναυλίες. Ειδικότερα θα καλυφθούν οι ακόλουθες θεματικές: δυναμική των ηχοτοπίων και αλληλεπίδραση με τον άνθρωπο διαχρονικά , η σημασία της Ακουστικής Οικολογίας για τη διαχείριση και προστασία της βιοποικιλότητας και της φυσικής κληρονομιάς, η ανάδειξη της ηχητικής πολιτισμικής κληρονομιάς και η συμβολή της ΑΟ στη διαχείριση και διατήρησή της, ο ρόλος της ΑΟ στην εκπαίδευση και στην ενεργό πολιτειότητα και η συμβολή της στην υιοθέτηση καινοτόμων διαδραστικών εκπαιδευτικών μεθόδων, η σύνδεση της ΑΟ με τη μουσική ως πηγή έμπνευσης και εφαρμογών, η δυνατότητα σύνδεσης της ΑΟ με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τον τουρισμό, μέσω της ανάδειξης ηχοδιαδρομών και της ηχητικής ταυτότητας περιοχών, η δυνατότητα υιοθέτησης καινοτόμων εφαρμογών και μεθόδων καθώς και η δυνατότητα αξιοποίησης και ενσωμάτωσης νέων εργαλείων και πρακτικών στην καταγραφή στην ηχητική τεκμηρίωση , η δυνατότητα εφαρμογής της ΑΟ στην περιβαλλοντική ερμηνεία, ευαισθητοποίηση καθώς η δημιουργία υλικού προβολής και προώθησης για γενικές και ειδικές ομάδες.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί από το ΚΕΠΕΑ και τους Οργανωτές του Συνεδρίου Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με τίτλο «Ηχητικός Γραμματισμός» καθώς και εκπαιδευτικές δράσεις με σχολεία της Ζακύνθου. Το εν λόγω εκπαιδευτικό σεμινάριο περιλαμβάνει τις εξής δύο ενότητες:

α. Ακουστική Οικολογία, εφαρμογές, εκπαίδευση & ευαισθητοποίηση, προστασία περιβάλλοντος, μουσική και

β. Εργαστήριο «Αναπτύσσοντας την Εκπαιδευτική Αρχαιοακουστική: Ακρόαση, Μέτρηση και διερεύνηση της κληρονομιάς στο πεδίο» καθώς και εκπαιδευτικές δράσεις με σχολεία της Ζακύνθου. Οι εισηγητές και συντονιστές θα είναι η κα Ιωάννα Ετμεκτσόγλου, Νικόλαος Τσαφταρίδης, Χαρίκλεια Μινώτου, Δημήτρης Σαρρής.

Βάσει του προγράμματος του Συνεδρίου έχουν σχεδιαστεί και θα πραγματοποιηθούν και δύο ηχοδιαδρομές, μία αστική με τίτλο «Για ποιον κτυπά η καμπάνα;» και μία στην Προστατευόμενη Περιοχή του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (ΕΘΠΖ) με τίτλο « Οι Ήχοι της Φύσης: Προστατευόμενες Περιοχές και ηχοποικιλότητα οικοσυστημάτων».

Η ηχοδιαδρομή στον αστικό ιστό της Ζακύνθου, με στάσεις σε Ιερούς Ναούς της πόλης εστιάζει στην ανάδειξη της ηχητικής τους «οντότητας» ως τοπόσημα και ηχόσημα γιατί η ιστορική, θρησκευτική και πολιτισμική κληρονομιά συνδέεται και με την ηχητική ταυτότητα κάθε τόπου.

Αντίστοιχα, η ηχοδιαδρομή στο ΕΘΠΖ με στάσεις σε χαρακτηριστικά οικοσυστήματα της περιοχής, εστιάζει στην ανάδειξη της ηχητικής τους ταυτότητας ως μοναδικά, περιβαλλοντικά, χωροχρονικά σημεία αναφοράς που (δια)συνδέουν προτεραιότητες και δράσεις για επιτυχή προστασία, διαχείριση και διατήρηση ειδών και οικοτόπων.

Τέλος, την ημέρα έναρξης του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με τίτλο «Επτανησιακά Ακούσματα» που οργανώνεται από την Εταιρεία Έρευνας και Μελέτης Πολιτισμού-Πλατύφορος Η εκδήλωση πλαισιώνεται από μουσική και τραγούδι από τα Επτάνησα με τη συμμετοχή των «Τραγουδιστάδες τση Ζάκυνθος» και «Μαντολινάτα Ζακύνθου Αναστάσιος Λευτάκης 1958», από δύο θεατρικά αναλόγια με τον Θοδωρή Καμπίτση και τον Κώστα Καποδίστρια, από αφήγηση παραμυθιού με την Αγγελική Αγαλιανού και ζακυνθινούς χορούς από το Λύκειο Ελληνίδων- Παράρτημα Ζακύνθου.

Η συμμετοχή στο συνέδριο και σε όλες τις προαναφερόμενες δράσεις είναι ελεύθερη σε όλους. Πληροφορίες για το Συνέδριο μπορείτε να αντλήσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://linktr.ee/acousticecology .