Ν. Ακτύπης: «Τα σχολεία δεν θα γίνουν πεδίο δημιουργίας εντυπώσεων»

•Εργασίες συντήρησης, γραφική ύλη και μυοκτονίες στο επίκεντρο της ενημέρωσης του Αντιδημάρχου Παιδείας στο Δ.Σ.

•Τι ανέφερε για θέρμανση, πυρόσβεση και τις παρεμβάσεις στις σχολικές μονάδες

Αναλυτική ενημέρωση για τις εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί στα σχολεία του νησιού, αλλά και για ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία τους, έδωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Νίκος Ακτύπης.

Η τοποθέτησή του έγινε μετά από ερώτηση του επικεφαλής της παράταξης «Δύναμη Ελπίδας», Γιώργου Τσουρουνάκη, σχετικά με τις σχολικές υποδομές, την προμήθεια γραφικής ύλης και το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο κ. Ακτύπης παρουσίασε καταγραφή των εργασιών που έχουν γίνει σε νηπιαγωγεία, δημοτικά και λύκεια, μεταξύ των οποίων ηλεκτρολογικές και υδραυλικές παρεμβάσεις, ελαιοχρωματισμοί και αντικαταστάσεις καυστήρων και σωμάτων καλοριφέρ. Όπως ανέφερε, τα στοιχεία φέρουν τις υπογραφές των διευθυντών των σχολείων και θα κατατεθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να ενημερωθούν όλες οι παρατάξεις. Άφησε, πάντως, αιχμές για την αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι όσο η δημοτική θητεία πλησιάζει προς το τέλος της τόσο θα εντείνονται οι καταγγελίες και τα σχόλια για τις εργασίες του Δήμου. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, είχε προειδοποιήσει ότι μετά τα μισά της θητείας, όσο πλησιάζουν οι εκλογές, «θα αρχίσουν να βγαίνουν από το σάκο διάφορα», εκτιμώντας ότι στόχος είναι να δημιουργηθούν πολιτικές εντυπώσεις. «Για σχολεία δεν θα δημιουργηθούν εντυπώσεις. Είναι όλα καταγεγραμμένα, τι εργασίες έχουν γίνει σε όλα τα σχολεία», τόνισε, προσθέτοντας ότι θα δοθούν στοιχεία και για τα υλικά που έχουν προμηθευτεί και τις παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών και τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, υποστηρίζοντας ότι τα χρήματα που διατίθενται δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες των σχολείων.

Σε εξέλιξη οι διαδικασίες για τη γραφική ύλη

Αναφερόμενος στη γραφική ύλη, ο αντιδήμαρχος είπε ότι ο Δήμος προετοιμάζει τη διαδικασία ανανέωσης της σύμβασης για την προμήθειά της, ενώ έχουν ήδη ενημερωθεί τα βιβλιοπωλεία της Ζακύνθου. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, ο κ. Τσουρουνάκης είχε ζητήσει διευκρινίσεις, επισημαίνοντας ότι ο διαγωνισμός που είχε προκηρυχθεί ακυρώθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο και ζητώντας να μάθει σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία. Ο κ. Ακτύπης ανέφερε ότι, παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν μετά την κατάργηση των σχολικών επιτροπών, ο Δήμος κατάφερε να καλύψει τις ανάγκες των σχολείων την προηγούμενη περίοδο. Παράλληλα, ενημέρωσε ότι έχουν συναφθεί συμβάσεις για τον έλεγχο των καυστήρων και ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία ελέγχου τους, ενώ έχει γίνει σύμβαση και για τον έλεγχο των κλιματιστικών.

Πρόγραμμα πυρόσβεσης στα σχολεία

Ο αντιδήμαρχος αναφέρθηκε ακόμη στο πρόγραμμα πυρόσβεσης που εξασφάλισε ο Δήμος, σημειώνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η εγκατάσταση μόνιμων συστημάτων πυρόσβεσης στις σχολικές μονάδες. Όπως είπε, οι εργασίες έχουν ξεκινήσει από μεγάλα σχολικά συγκροτήματα, μεταξύ των οποίων το ΕΠΑΛ και τα λύκεια, ενώ έχει διανεμηθεί στα σχολεία ο απαραίτητος εξοπλισμός για την πυρόσβεση.

Οι μυοκτονίες και οι απεντομώσεις

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Ακτύπης στις μυοκτονίες και τις απεντομώσεις, με αφορμή και τα προβλήματα που καταγράφηκαν στο δημοτικό σχολείο ορεινής ζώνης. Όπως υποστήριξε, η καθυστέρηση στην αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ζητήματος συνδεόταν με τις διαδικασίες που έπρεπε να προηγηθούν για τη σύναψη της σχετικής σύμβασης.

Σύμφωνα με την ενημέρωσή του, στο σχολείο ορεινής ζώνης πραγματοποιήθηκαν 12 ψεκασμοί για την αντιμετώπιση του προβλήματος με τους ψύλλους. Παράλληλα, έγιναν: μυοκτονία στο Νηπιαγωγείο Γαϊτανίου, απεντόμωση και μυοκτονία στο Δημοτικό Βασιλικού, απεντόμωση και μυοκτονία στο 6ο Νηπιαγωγείο, μυοκτονία στο Νηπιαγωγείο Αλικανά, μυοκτονία στο Δημοτικό Λιθακιάς, απεντόμωση και μυοκτονία στο Νηπιαγωγείο Κυψέλης, μυοκτονία στο 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο, μυοκτονία στο 1ο Λύκειο και απεντόμωση και μυοκτονία στο Ειδικό Δημοτικό και Νηπιαγωγείο και στο ΕΕΕΕΚ Ζακύνθου. Ο αντιδήμαρχος σημείωσε ότι οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται και μετά από αιτήματα εκπαιδευτικών και διευθυντών, με στόχο την προστασία της υγείας των παιδιών και την ασφάλεια των σχολικών χώρων.

Κλείνοντας, επανέλαβε ότι η χρηματοδότηση της εκπαίδευσης δεν επαρκεί για την κάλυψη όλων των αναγκών και ευχαρίστησε τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, καθώς και όσους προσφέρουν εθελοντικά εξοπλισμό και υλικά στα σχολεία. «Η εκπαίδευση δεν είναι μόνο ο Δήμος, η Πολιτεία, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί. Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί για κοινές διεκδικήσεις», ανέφερε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνεργασίας για τη βελτίωση της σχολικής καθημερινότητας.

Γεωργία Καλαμαρά