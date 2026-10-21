Οι εξελίξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Στάδιο και την αλλαγή κατηγορίας – Οι εξελίξεις με τα έργα

Στο Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίστηκε και εγκρίθηκε τη ζήτημα της αλλαγής κατηγορίας από Β2 σε Γ1 για το Δημοτικό Στάδιο που είναι αναγκαίο για να επιστρέψει η Ζάκυνθος στην έδρα της. Το θέμα συζητήθηκε με τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Νίκο Γκλαβά που επιβλέπει τις εργασίες στις εγκαταστάσεις να αναφέρει τι έχει προχωρήσει.

Είχε προχωρήσει η ερώτηση του κ. Κωνσταντίνου Πέττα από τη Δύναμη Ελπίδας που είπε τα εξής: “Το χρονοδιάγραμμα πότε η ομάδα της Β’ Εθνικής θα παίξει στο σπίτι στη Ζάκυνθο. Πότε υπολογίζεται υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα το 2027, το 2026 και να μας πείτε κιόλας και ποιες ενέργειες έχουν παραμείνει. Εμείς θα υπερψηφίσουμε τη συγκεκριμένη εισήγηση, όπως είχαμε υπερψηφίσει και όλες τις άλλες εισηγήσεις που είχαν έρθει για αυτό το σκοπό, όπου δυστυχώς σας το χα μου πει τον Ιούλιο-Αύγουστο που είχε έρθει ο προϋπολογισμός ότι δεν κάνετε σωστά που φέρνεται και άλλα θέματα στον προϋπολογισμό και δυστυχώς η αποκεντρωμένη το έστειλε πίσω. Χάσαμε αρκετούς μήνες για αυτό κύριε Γκλαβά. Εμείς είχαμε καταθέσει τότε την ένστασή μας, αλλά εμείς στο συγκεκριμένο θέμα του δημοτικού γηπέδου υπερψηφίζουμε ούτως ώστε επιτέλους οι ομάδες μας να παίξουν στο σπίτι τους και με ασφάλεια”

Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης κ. ΓιώργοςΚωνσταντίνου ρώτησε από την πλευρά του να μάθει το χρονοδιάγραμμα αλλά και να δοθούν εξηγήσεις σχετικά με τη διαδικασία.

Ο κ. Γκλαβάς απαντώντας στο θέμα αυτό είπε αναλυτικά:

“Τα γήπεδα κατηγορίας μέχρι Β2 Αυτό που είναι η πρόβλεψη και η απαίτηση για να παίζει μέχρι Γ εθνική όπως είναι ΑΟ Λεβάντε. Πιστοποιούνται για την κατηγορία τους από τις δημοτικές υπηρεσίες. Οτιδήποτε είναι πάνω από κατηγορία Β2, όπως είναι η Γ1 που προβλέπεται για τη Β’ Εθνική, τη Super League 2, πιστοποιείται από μία συνδυαστική επιτροπή που είναι του δήμου, της περιφέρειας και των εμπλεκόμενων φορέων. Πυροσβεστική, αστυνομία, γενική γραμματεία, η Super League 2 Άρα το γήπεδο που ρώταγε ο κύριος Κλάδης για να μπορεί να παίζει ο ΑΟ Λεβάντε από την επόμενη αγωνιστική που θα παίζει εντός θα παίζει γιατί είναι ήδη πιστοποιημένο κατηγορίας Β2. Την τελευταία Κυριακή δεν έπαιξε με κόσμο παρόλο που έγινε μεγάλη προσπάθεια να γίνει αυτό διότι υπήρχανε κάποια θέματα ασφαλείας τα οποία η αστυνομία δεν ήθελε να πάρει την ευθύνη. Δηλαδή κάποιες μικρές αστοχίες, κάποια μπάζα σε μια γωνία, κάποια θεματάκια τα οποία δεν θα υπάρχουν την επόμενη φορά. Άρα ξεκάθαρα ο Αό Λεβάντε θα έχει ένα γήπεδο κατηγορίας Β2 στο οποίο θα μπορεί να αγωνίζεται στη Γ’ Εθνική. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή είναι το μοναδικό Β2 κατηγορίας. Όσον αφορά τη Γ1, εάν δεν κινήσουμε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή να πάρουμε απόφαση σήμερα, να καθαρογραφεί αύριο, να την πάμε στην περιφέρεια και με ευθύνη της περιφέρειας να συγκληθεί η επιτροπή πιστοποίησης κατηγορίας Γ1, δεν υπάρχει δυνατότητα να προχωρήσουμε. Άρα, αυτό που ζητάμε σήμερα είναι να εγκριθεί το διαδικαστικό και αυτό που πρέπει να γίνει διοικητικά. Όσον αφορά το κατασκευαστικό, να απαντήσω και στον κύριο Πέτα, ό,τι ήτανε στα χέρια μας και σ αυτό είχα πει και εδώ και δύο μήνες στα ό,τι ήταν στα χέρια μας και μπορούσε να υλοποιηθεί έχει υλοποιηθεί ήδη. Το υπόλοιπο που λείπει για να μπορέσει το γήπεδο να είναι σε προδιαγραφές Γ1 είναι οι προμήθειες των υλικών που δεν είχαμε, μιας κερκίδας φιλοξενούμενων, των κοντέινερ των δημοσιογραφικών , χώρων των ΜΜΕ, των χώρων του παρατηρητή ασφαλείας και τις τουαλέτες για το κοινό. Αυτά έχουν μπει σε διαδικασία παραλαβής. Η Κερκίδα ήδη έχει συμβασιοποιηθεί και είναι προς παράδοση. και περιμένουμε τα αποτελέσματα από μένα σε μέρα για το διαγωνισμό όσον αφορά τα container και τα isobox θα βγει τις επόμενες μέρες προσωρινός ανάδοχος θα δούμε αν υπάρχει ένα δύο ή 15 προσφορές και τι διάθεση υπάρχει από τον ανάδοχο για να μπορέσουμε να κινηθούμε όσο πιο γρήγορα Παρόλα αυτά εάν καταφέρουμε και κάνουμε τη διαδικασία πιστοποίησης για κατηγορία Γ1 υπάρχει δυνατότητα να παίξει και η ομάδα της Ζακύνθου στη Β’ Εθνική με λίγους ή καθόλου θεατές. Και αυτό διότι η υποδομή για στους εμπλεκόμενους, τους αξιωματούχους αγώνα, δηλαδή αθλητές, προπονητές, παράγοντες, φροντιστές, διαιτητές κτπ υφίσταται ήδη. Αυτό που δεν υφίσταται είναι η υποδομή για τους δημοσιογράφους και τα παρελκόμενα που προβλέπονται. Άρα λοιπόν σε καθαρά θέμα αγωνιστικού χώρου έχουν γίνει μετατροπές. Επιμηκύνθηκε κατά 4m ο αγωνιστικός χώρος. Έγινε η διευθέτηση του του χλοοτάπητα έτσι ώστε να ναι πράσινος.

Έχουν γίνει σοβαρές επεμβάσεις και τα υφιστάμενα τετραγωνικά κάτω από τη λειτουργούσα κερκίδα έχουν αναμορφωθεί με πολύ όμορφο τρόπο. Έχουν βελτιωθεί και να πω και κάτι άλλο γιατί δεν είναι μόνο τα ποδοσφαιρικά σωματεία και η ΑΓΕΖ θα μπορεί να έχει να έχει για την καθημερινή άθληση των αθλητών τους διαφορετικά αποδυτήρια ανδρών γυναικών. Δεν εμπλέκονται οι ενήλικες ποδοσφαιριστές και οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές στην λειτουργία του γηπέδου. Έχει επέλθει μία τάξη σε αυτό που είχαμε διαθέσιμο”.

Διονύσης Μπινιώρης