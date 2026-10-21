Αμαλιάδα: Αδέλφια έθαψαν τη μάνα τους στην αυλή

Χωρίς χρήματα ούτε για τα έξοδα της κηδείας, δύο αδέλφια στην Αμαλιάδα πήραν τη σοκαριστική απόφαση να θάψουν την 79χρονη μητέρα τους στον κήπο του σπιτιού τους.

Η υπόθεση είδε το φως της δημοσιότητας το βράδυ της Τρίτης (20/10), όταν ο τρίτος αδελφός της οικογένειας εμφανίστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ήλιδας και κατήγγειλε το συμβάν.

Τα τρία αδέλφια συζούσαν με την ηλικιωμένη μητέρα τους, η οποία αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Όταν η 79χρονη άφησε την τελευταία της πνοή -πιθανότατα την Δευτέρα- τα δύο αδέλφια ισχυρίστηκαν ότι δεν είχαν τους οικονομικούς πόρους για μια κανονική ταφή και αποφάσισαν να την θάψουν στην αυλή του πατρικού τους.

Παρά τις έντονες διαμαρτυρίες του τρίτου αδελφού, οι δύο τους προχώρησαν στην ταφή το βράδυ της Δευτέρας. Μη μπορώντας να αποδεχθεί την κατάσταση, ο αδελφός προσέφυγε στις Αρχές με την ελπίδα η μητέρα του να ταφεί με αξιοπρέπεια σε νεκροταφείο.

Οι αστυνομικές αρχές απέκλεισαν αμέσως τον χώρο και το πρωί της Τετάρτης προγραμματίστηκε η εκταφή της σορού παρουσία ιατροδικαστή, προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου και να επιβεβαιωθούν τα όσα καταγγέλθηκαν. (Σημειώνεται ότι υπάρχει και τέταρτος αδελφός που διαμένει στην Αθήνα).

Πηγή:ΤΟ ΒΗΜΑ