Bροχές και σποραδικές καταιγίδες την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου – Νότιοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ στο Ιόνιο

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 10 έως 22 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 23-25 βαθμούς, στην Ήπειρο από 13 έως 25, στη Θεσσαλία από 12 έως 26 βαθμούς, στη Στερεά από 12 έως 26 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 11 έως 24-26 βαθμούς, στα Επτάνησα από 17 έως 24-26 βαθμούς, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 13 έως 24 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 13 έως 24-26 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι, στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα ενδέχεται να είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι ανατολικοί νοτιοανατολικοί 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.