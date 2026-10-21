Bροχές και σποραδικές καταιγίδες την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου – Νότιοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ στο Ιόνιο

Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Νότιοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ στο Ιόνιο.

Πιο αναλυτικά, προβλέπονται νεφώσεις αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία σε ολόκληρη τη χώρα. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και διάσπαρτες στα ηπειρωτικά και το Ανατολικό Αιγαίο. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και κατά τόπους θα σχηματιστούν ομίχλες. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης δημοσιεύει το meteo.gr

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 10 έως 22 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 23-25 βαθμούς, στην Ήπειρο από 13 έως 25, στη Θεσσαλία από 12 έως 26 βαθμούς, στη Στερεά από 12 έως 26 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 11 έως 24-26 βαθμούς, στα Επτάνησα από 17 έως 24-26 βαθμούς, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 13 έως 24 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 13 έως 24-26 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι, στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα ενδέχεται να είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι ανατολικοί νοτιοανατολικοί 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.