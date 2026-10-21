Δυναμική κινητοποίηση στη Ζάκυνθο από μαθητές, εκπαιδευτικούς και σωματεία – Ζήτησαν την ενίσχυση της παιδείας (φώτο-βίντεο)

Σε κλίμα κινητοποιήσεων βρέθηκε όλη η χώρα, με μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν σε προγραμματισμένες διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε περισσότερες από 50 πόλεις. Βασικά αιτήματα των κινητοποιήσεων ήταν η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η βελτίωση των σχολικών υποδομών, η ενίσχυση της δημόσιας παιδείας και η διεκδίκηση καλύτερων μισθών για τους εκπαιδευτικούς.

Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και η κινητοποίηση στη Ζάκυνθο, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 11 το πρωί της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου, έξω από το κτίριο της Αντιπεριφέρειας, με τη συμμετοχή της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Ζακύνθου, της ΕΛΜΕ Ζακύνθου, της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Ζακύνθου, του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και άλλων σωματείων και συλλογικοτήτων. Στους δρόμους βρέθηκαν πολλοί μαθητές και γονείς, μετά από το κάλεσμα του Συλλόγου Γονέων και Μαθητών Ζακύνθου, στέλνοντας το δικό τους μήνυμα μέσα από την πανεκπαιδευτική κινητοποίηση, όπου μετά πραγματοποιήθηκε πορεία με προορισμό το κτίριο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου.



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Κυριακή Βυθούλκα