Σ. Ζαχαράκη | “Δεν θεωρώ λύση την κατάληψη αλλά είναι ισχυρό μήνυμα για να καταγραφούν όσα χρειάζονται”

Μήνυμα ότι τα πραγματικά αιτήματα μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών πρέπει να ακούγονται και να αντιμετωπίζονται με ουσιαστικές παρεμβάσεις, αλλά και ότι ούτε οι καταλήψεις και τα κλειστά σχολεία αποτελούν λύση ούτε οι καταστροφές μπορούν να γίνουν ανεκτές, έστειλε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, με αφορμή τις κινητοποιήσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας αναφέρει το ΑΠΕ.

Μιλώντας το πρωί στην τηλεόραση του Σκάι, η κ. Ζαχαράκη αναγνώρισε ότι οι προβληματισμοί και οι διεκδικήσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας αφορούν υπαρκτά ζητήματα, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου έχει υποχρέωση να ακούει, να απαντά και να λογοδοτεί για τις αρμοδιότητές της. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ο διάλογος παραμένει ανοιχτός, με σεβασμό τόσο στο δικαίωμα της διαμαρτυρίας όσο και στο δικαίωμα κάθε μαθητή να παρακολουθεί απρόσκοπτα τα μαθήματά του.

«Δεν πιστεύω στα κλειστά σχολεία και δεν θεωρώ ότι η λύση είναι η κατάληψη. Είναι, όμως, ένα ισχυρό μήνυμα το να μπορέσουν να καταγραφούν όλα αυτά τα οποία θέλετε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας απευθείας στους εκπροσώπους φοιτητών, εκπαιδευτικών και γονέων που παρενέβησαν ζωντανά στην εκπομπή, η υπουργός Παιδείας στάθηκε ιδιαίτερα στα ζητήματα των σχολικών και πανεπιστημιακών υποδομών, της φοιτητικής στέγης και των καθημερινών αναγκών της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Αναγνώρισε ότι πρόκειται για προβλήματα που σε πολλές περιπτώσεις έχουν συσσωρευτεί επί χρόνια και απαιτούν συστηματική προσπάθεια, επισημαίνοντας ότι η αντιμετώπισή τους δεν μπορεί να εξαντλείται σε διαπιστώσεις, αλλά πρέπει να αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες αποφάσεις και έργα.

«Καλό είναι να προφυλαχθεί η σημερινή διαμαρτυρία, έτσι ώστε κάποιοι που ίσως θέλουν να της προσδώσουν άλλο κλίμα να μην το πετύχουν, για να ακουστούν τα πραγματικά αιτήματα. Γιατί εγώ ακούω πραγματικά αιτήματα. Σωστά τα λέτε για τα κτίρια, σωστά τα λέτε για τις ανάγκες και εγώ λογοδοτώ», τόνισε.

Η υπουργός υπογράμμισε ότι οι κινητοποιήσεις οφείλουν να διατηρήσουν τον ειρηνικό τους χαρακτήρα, ώστε το περιεχόμενο των διεκδικήσεων να μην επισκιαστεί από εντάσεις ή καταστροφές, οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές.

Ταυτόχρονα, έκανε σαφή διάκριση ανάμεσα στη συμμετοχή σε μια κινητοποίηση και στην κατάληψη μιας σχολικής μονάδας, τονίζοντας ότι η δημοκρατία προϋποθέτει σεβασμό στα δικαιώματα όλων των μαθητών. Όπως είναι δημοκρατικό δικαίωμα η συμμετοχή στη διαμαρτυρία, άλλο τόσο δημοκρατικό δικαίωμα είναι να παραμένουν τα σχολεία ανοιχτά για όσους μαθητές επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους.

«Όσο δημοκρατικό δικαίωμα είναι να κατέβουν τα παιδιά, άλλο τόσο δημοκρατικό δικαίωμα είναι κάποια σχολεία να είναι ανοιχτά», σημείωσε.

Στο πλαίσιο αυτό, η Σοφία Ζαχαράκη επανέλαβε την πρωτοβουλία της για την πρόσκληση των 15μελών μαθητικών συμβουλίων στο υπουργείο Παιδείας, μέσα από το MINEDU TALKS, έναν σταθερό κύκλο συναντήσεων και ανοιχτού διαλόγου με τους ίδιους τους μαθητές.

Η κ. Ζαχαράκη αναφέρθηκε στη φοιτητική μέριμνα, αναγνωρίζοντας ότι το κόστος στέγασης αποτελεί σημαντική επιβάρυνση για χιλιάδες οικογένειες.

Όπως επισήμανε, βρίσκονται σε εξέλιξη έργα συνολικού ύψους άνω των 733 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία νέων φοιτητικών εστιών και την αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων σε ολόκληρη τη χώρα.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι οι διαθέσιμοι πόροι για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα έχουν αυξηθεί από 51 εκατ. ευρώ το 2019 σε 90 εκατ. ευρώ το 2026, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης των φοιτητών και των οικογενειών τους.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη νέα πρωτοβουλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη μόνιμη ενίσχυση της φοιτητικής σίτισης, με αύξηση της σχετικής χρηματοδότησης από τα 50 εκατ. ευρώ στα 80 εκατ. ευρώ από το 2027 και σε μόνιμη βάση.

Απαντώντας στα ζητήματα που τέθηκαν για την κατάσταση των υποδομών στα δημόσια πανεπιστήμια, η κ. Ζαχαράκη αναφέρθηκε στις χρηματοδοτήσεις που έχουν εξασφαλιστεί για την αντιμετώπιση χρόνιων αναγκών συντήρησης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεών τους.

Αναφερόμενη συνολικά στη χρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης, η κ. Ζαχαράκη σημείωσε ότι ο προϋπολογισμός για την Παιδεία, από περίπου 5,7 δισ. ευρώ το 2019, προσεγγίζει το 2026 τα 7 δισ. ευρώ.

Η υπουργός ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η αύξηση των πόρων δεν σημαίνει πως έχουν καλυφθεί όλες οι ανάγκες, επιμένοντας στην ανάγκη συνεχούς ενίσχυσης της δημόσιας παιδείας, χωρίς να παραγνωρίζονται οι παρεμβάσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Στα αιτήματα των εκπαιδευτικών για την ενίσχυση των σχολείων με μόνιμο προσωπικό, η κ. Ζαχαράκη απάντησε ότι από το 2019 έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 53.000 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών.

Σχολικές υποδομές: «Η ασφάλεια των παιδιών και των εκπαιδευτικών είναι το νούμερο ένα»

Στο ζήτημα της κατάστασης των σχολικών κτιρίων, η Σοφία Ζαχαράκη έθεσε ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Αναφερόμενη τόσο στην περίπτωση της Γκράβας όσο και στις παρεμβάσεις που υλοποιούνται μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», υπογράμμισε ότι η αναβάθμιση των σχολικών υποδομών απαιτεί διαρκή συνεργασία μεταξύ της κεντρικής διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στο πλαίσιο αυτό, διευκρίνισε ότι η ευθύνη για τη συντήρηση και την επισκευή των σχολικών κτιρίων ανήκει στους δήμους, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η Πολιτεία στηρίζει την προσπάθεια αναβάθμισης των υποδομών μέσα από συγκεκριμένες χρηματοδοτικές παρεμβάσεις και προγράμματα.

Η σαφής κατανομή αρμοδιοτήτων, η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και η λογοδοσία καθενός για τις ευθύνες που του αναλογούν αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, 669 σχολεία έχουν ήδη ανακαινιστεί μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», ενώ ο συνολικός σχεδιασμός προβλέπει παρεμβάσεις σε 2.000 σχολικές μονάδες.

Παράλληλα, η υπουργός αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στην κατασκευή νέων σχολικών μονάδων στην Κεντρική Μακεδονία μέσω Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), αναδεικνύοντας τη δυνατότητα αξιοποίησης διαφορετικών χρηματοδοτικών και κατασκευαστικών εργαλείων για τη δημιουργία σύγχρονων εκπαιδευτικών υποδομών.

Ιδιαίτερα κατηγορηματική εμφανίστηκε για την ανάγκη απόδοσης ευθυνών σε περιπτώσεις πλημμελούς εκτέλεσης εργασιών. Αναφερόμενη σε περιστατικό σε σχολείο που είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα ανακαινίσεων, ξεκαθάρισε ότι η λογοδοσία αφορά και τους αναδόχους των έργων.

«Δεν μπορεί αυτός ο εργολάβος να μη λογοδοτήσει. Δεν είναι δυνατόν. Η αγωνία μας προφανώς έχει να κάνει με την ασφάλεια των παιδιών. Η ασφάλεια για τον εκπαιδευτικό και το παιδί είναι το νούμερο ένα», τόνισε.