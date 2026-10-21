Από “Ζάκυνθο” ψωνίζει για προπονητή η Παναχαϊκή ! | Από τον “πρώην” Σπ. Αντωνόπουλο στον “πρώην” Π. Αμανατίδη

Τον νέο της προπονητή επισημοποίησε η Παναχαϊκή που μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Σπύρο Αντωνόπουλο, καθώς προχώρησε στην ανακοίνωση του Περικλή Αμανατίδη για την άκρη του πάγκου. Ο έμπειρος τεχνικός ήταν πρωτύτερα στον ΑΠΣ στη Superbet League 2 με την πατρινή ομάδα να “ψωνίζει” από το νησί μας στις δυο τελευταίες προσλήψεις.

Συγκεκριμένα πέρσι μετά την αποχώρηση του Σπύρου Αντωνόπουλου από τη Ζάκυνθο τον επέλεξε για τον πάγκο της, ενώ σε αυτόν του ΑΠΣ πήγε ένας πρώην της πατρινής ομάδας που είναι και τώρα ο Ηλίας Φυντάνης.

Και φέτος όμως η επιλογή της δεν ήταν διαφορετική αφού μόλις έφυγε ο Σπύρος Αντωνόπουλος, επέλεξε τον Περικλή Αμανατίδη που πριν από λίγο καιρό είχε αφήσει την θέση του στον πάγκο του ΑΠΣ για τον Ηλία Φυντάνη, που είναι το σημείο επαφής και των δυο τεχνικών.

Απ’ ότι φαίνεται η Παναχαϊκή παρακολουθεί τις επιλογές της Ζακύνθου ή γίνεται το αντίθετο;

Η ανακοίνωση για την έναρξη της συνεργασίας με τον Περικλή Αμανατίδη

“Η Παναχαϊκή ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον καταξιωμένο προπονητή Περικλή Αμανατίδη, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας.

Ο Περικλής Αμανατίδης συγκαταλέγεται στους πλέον επιτυχημένους Έλληνες προπονητές των εθνικών κατηγοριών, έχοντας καταγράψει στο πλούσιο βιογραφικό του τουλάχιστον 10 ανόδους με 8 διαφορετικούς συλλόγους, καθώς και πολυάριθμες κατακτήσεις πρωταθλημάτων.

Με πολυετή παρουσία στη Β’ και Γ’ Εθνική, έχει αποδείξει επανειλημμένα την ικανότητά του να οδηγεί τις ομάδες του στην επίτευξη υψηλών στόχων, γνωρίζοντας όσο λίγοι τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες των συγκεκριμένων κατηγοριών.

Η αποδεδειγμένη τεχνογνωσία του στον πρωταθλητισμό και στις ανόδους αποτέλεσε βασικό κριτήριο για την επιλογή του.

Η Παναχαϊκή διαθέτει σήμερα ένα ισχυρό και ποιοτικό ρόστερ, σταθερές βάσεις και ξεκάθαρο αγωνιστικό προσανατολισμό. Η έλευση του Περικλή Αμανατίδη αποτελεί μια συνειδητή επιλογή για το επόμενο βήμα.

Καλωσορίζουμε τον Περικλή Αμανατίδη στη μεγάλη οικογένεια της Παναχαϊκής και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες.

Καλώς ήρθες στη Μεγάλη Κυρία, κόουτς”.