Μπορεί το ηλεκτρονικό βραχιολάκι να προλάβει δολοφονίες γυναικών; | Γράφει η Κατερίνα Πέττα

Κατερίνα Πέττα Νομική σύμβουλος στο Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Ζακύνθου MSc

Σε επίπεδο επιχειρησιακών ενεργειών, όταν γυναίκα-θύμα ενδοοικογενειακής βίας προβεί σε καταγγελία ενώπιον αστυνομικών του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, και ανεξαρτήτως ποινικής αξιολόγησής της από την αρμόδια εισαγγελική αρχή, ακολουθεί η ενεργοποίηση ενός πρωτοκόλλου υπηρεσιακών ενεργειών για την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας και προστασίας της και για το χρονικό διάστημα μετά την καταγγελία.

Πιο συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση προανακριτικά υποχρεούνται εκ του νόμου, ανεξαρτήτως εάν το ζητήσει η γυναίκα-θύμα, να την ενημερώσουν εγγράφως (με έντυπο υλικό) για τις υφιστάμενες δομές ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και αρωγής (Συμβουλευτικό Κέντρο, Ξενώνας Φιλοξενίας κ.α.), για τη δυνατότητα παροχής «Panic Button» και για τη δυνατότητα άμεσης μετακίνησής της με υπηρεσιακό όχημα σε ασφαλές μέρος (safe house) με πρώτιστο μέλημα την ασφάλειά της. Προς ανατροφοδότηση δε, προβλέπεται η υποχρέωσή τους να επικοινωνούν με τη γυναίκα- θύμα τηλεφωνικά ή και με μετάβασή τους στη δηλωθείσα διεύθυνση κατοικίας ή προσωρινής διαμονής/φιλοξενίας της εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερών από τον χρόνο καταγγελίας, καθώς, επίσης, και πέραν του πενθημέρου, αν το κρίνουν αναγκαίο, και να την ρωτούν αν έχει ασκηθεί εκ νέου ενδοοικογενειακή βία εις βάρος της ή αν χρειάζεται πρόσθετη ενημέρωση για θέματα αστυνομικής φύσεως.

Η ελληνική πολιτεία έχει διανύσει πολλά βήματα στην αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών με πιο πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία εκείνη της θέσπισης του Ν. 5172/2025 (ΦΕΚ Α’,10/29-01-2025) όπου -μεταξύ άλλων- προβλέπει αυστηρότερη ποινική μεταχείριση των δραστών αδικημάτων ενδοοικογενειακής βίας. Αναφέρομαι στην περίπτωση όπου η αρμόδια δικαστική αρχή επιβάλλει σε δράστες τέτοιων αδικημάτων ποινή στερητική της ελευθερίας, ανώτερη των δύο (2) ετών. Η συγκεκριμένη ποινή πρέπει να εκτιθεί, δεν μετατρέπεται (σε χρήμα) και δεν αναστέλλεται με κανέναν τρόπο, ενώ η έφεση που τυχόν θα ασκηθεί δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Στις λοιπές περιπτώσεις, ο δικαστής μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να αποφασίσει τη μερική έκτιση της ποινής που θα επιβάλει στον δράστη και την αναστολή του υπόλοιπου μέρους της επιβάλλοντάς του ως συνήθεις περιοριστικούς όρους την απαγόρευση επικοινωνίας καθ’ οιονδήποτε τρόπο με το θύμα και την απαγόρευση προσέγγισής του.

Σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου ο δράστης βρίσκεται ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, το σύνηθες συμβαίνον πρακτικά είναι η αστυνομική αρχή να ενημερώνεται για τυχόν παραβίασή τους από τη γυναίκα- θύμα εφόσον η ίδια καταφέρει να ενεργοποιήσει την εφαρμογή «Panic Button», άλλως να καλέσει ή να στείλει γραπτό μήνυμα (με διεύθυνση και είδος επείγουσας ανάγκης) στο «100». Στο σημείο αυτό εντοπίζεται το πρώτο κενό στο βαθμό όπου το αίσθημα ενισχυμένης ασφάλειας της καταγγέλλουσας εδραιώνεται σε συνάρτηση με τα γρήγορα αντανακλαστικά που επέδειξε ενώπιον κινδύνου επαναθυματοποίησής της.

Εξαιρετικά σημαντικό είναι ότι παρατηρείται και ένα δεύτερο κενό στο διάστημα που ο δράστης είναι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και με την επιβολή απαγόρευσης προσέγγισης της γυναίκας- θύματος. Πρακτικά αυτό δεν μπορεί να σταματήσει τον δράστη, αφού ακόμη κι αν η γυναίκα-θύμα κάνει χρήση της εφαρμογής «Panic Button» άμεσα, ο χρόνος αντίδρασης της αστυνομίας είναι ελάχιστος.

Αυτά τα δύο κενά έρχεται να καλύψει η εξαγγελία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη για την καθιέρωση του μέτρου του ηλεκτρονικού βραχιολιού για όλους όσοι κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή βία και τίθενται υπό περιοριστικούς όρους. Η επιλογή είναι να τίθεται ηλεκτρονικό βραχιολάκι αν, με εισαγγελική διάταξη, ο καταγγελλόμενος αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ή καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης με αναστολή και με επιβολή περιοριστικών όρων. Αυτό σημαίνει πως αν αρχίσει να μετακινείται προς τη γυναίκα- θύμα, θα ειδοποιούνται ταυτόχρονα και σε πραγματικό χρόνο και η αστυνομία και η καταγγέλλουσα. Έτσι η αντίδραση θα είναι πιο άμεση και πιθανόν πιο αποτελεσματική.