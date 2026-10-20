Τρία έργα ύδρευσης στο μικροσκόπιο | Σε 15 μέρες οι απαντήσεις στη Διαχειριστική για τον αγωγό στην Μπόχαλη

•Γ. Στασινόπουλος: «Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα»

•Γ. Τσουρουνάκης για αγωγό Μπόχαλης: «Η Διαχειριστική ζητά σχεδόν 900.000 ευρώ ανάκτηση»

•Στο Δημοτικό Συμβούλιο οι απαντήσεις των υπηρεσιών

Σε αναμονή των απαντήσεων των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου για τα ευρήματα της Διαχειριστικής Αρχής Ιονίων Νήσων σχετικά με τον αγωγό της Μπόχαλης βρίσκεται η δημοτική αρχή Ζακύνθου.

Αυτό δηλώνει στην «ΗΜΕΡΑ» ο Δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος, επισημαίνοντας ότι έχει ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία που εφαρμόζεται στις υποθέσεις της τηλεμετρίας και του αγωγού Αγία Μαρίνα – Λούχα – Γύρι – Άγιος Λέοντας. Όπως αναφέρει, οι υπηρεσίες έχουν προθεσμία 15 ημερών για να απαντήσουν στη Διαχειριστική Αρχή και, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, οι απαντήσεις θα παρουσιαστούν στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα ενημερωθούν οι πολίτες.

Ο Δήμαρχος απαντά και στην κριτική της αντιπολίτευσης, με αφορμή τη νέα παρέμβαση του επικεφαλής της «Δύναμης Ελπίδας», Γιώργου Τσουρουνάκη, ο οποίος ζητά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος και κάνει λόγο για πιθανή ανάκτηση σχεδόν 900.000 ευρώ. Ο κ. Στασινόπουλος υποστηρίζει ότι η δημοτική αρχή δεν έχει κάτι να κρύψει, τονίζει ότι τα έργα πρέπει να ελέγχονται και ξεκαθαρίζει ότι οι απαντήσεις θα δοθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες και όχι με δημόσιες αντιπαραθέσεις πριν ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Οι απαντήσεις για τον αγωγό της Μπόχαλης

Αναφερόμενος αρχικά στη νέα καταγγελία της αντιπολίτευσης για τον αγωγό της Μπόχαλης, ο Δήμαρχος υποστηρίζει ότι ο κ. Τσουρουνάκης βιάζεται να τοποθετηθεί, καθώς η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. «Ο κύριος Τσουρουνάκης πάντα βιάζεται. Εμείς έχουμε δηλώσει ότι ο χώρος των ανακοινώσεων και των δηλώσεών μας είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Εκεί γίνονται όλες οι ανακοινώσεις επίσημα για την κοινωνία της Ζακύνθου».

Στη συνέχεια, διευκρινίζει ότι έχουν φτάσει στον Δήμο τα ευρήματα της Διαχειριστικής Αρχής και ότι η υπόθεση ακολουθεί την ίδια διαδικασία με τις άλλες δύο υποθέσεις των έργων ύδρευσης που έχουν απασχολήσει το τελευταίο διάστημα. «Είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία που γίνεται και με την τηλεμετρία και με τον αγωγό Λούχα – Γύρι. Έχουν φτάσει τα ευρήματα στην υπηρεσία. Αυτά πάνε κατευθείαν στην υπηρεσία. Με το που θα απαντήσει η υπηρεσία, θα ανακοινώσουμε και τι έχει απαντήσει η υπηρεσία στα ευρήματα της Διαχειριστικής».

Προθεσμία 15 ημερών για τις απαντήσεις

Όπως εξηγεί ο Δήμαρχος, την ευθύνη για τη σύνταξη των απαντήσεων έχει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, η οποία καλείται να εξετάσει τα ευρήματα και να δώσει τις απαραίτητες διευκρινίσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχει δοθεί προθεσμία 15 ημερών, όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις. «Βεβαίως, όπως όλες οι απαντήσεις απευθύνονται στην τεχνική υπηρεσία, έτσι και το συγκεκριμένο. Και είναι γνωστό ότι όλα τα έργα ελέγχονται. Όλα τα έργα πρέπει να ελέγχονται. Εμείς, ως δημοτική αρχή, δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Είναι μια διαδικασία η οποία δίνει διαφάνεια και υποστηρίζει το έργο και τον κόπο των τεχνικών υπηρεσιών».

Ερωτηθείς εάν ισχύει και για τον αγωγό της Μπόχαλης η προθεσμία των 15 ημερών, ο κ. Στασινόπουλος απαντά καταφατικά, σημειώνοντας ότι οι υπηρεσίες πρέπει να απαντήσουν στα σημεία για τα οποία ζητούνται διευκρινίσεις. «Έχει δοθεί 15 μέρες προθεσμία για να απαντήσουν, να δώσουν απαντήσεις στα ευρήματα για τα οποία ζητεί διευκρινίσεις η Διαχειριστική Αρχή».

Ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Δήμαρχος επαναλαμβάνει ότι, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία και υπάρχουν οι επίσημες απαντήσεις των υπηρεσιών, θα ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο και η τοπική κοινωνία. Όπως τονίζει, στόχος της δημοτικής αρχής είναι να αποσαφηνιστούν όλα τα ζητήματα που έχουν τεθεί, αλλά και να ολοκληρωθούν τα έργα και να αποδώσουν τα αναμενόμενα οφέλη στους πολίτες. «Μόλις έχουμε τις επίσημες απαντήσεις από την υπηρεσία, θα ενημερώσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο και τον ζακυνθινό λαό. Γιατί είναι σημαντικό η κοινωνία να γνωρίζει τι γίνεται. Και εμείς είμαστε εδώ, δίπλα και στους πολίτες, αλλά και στο αποτέλεσμα του έργου, το οποίο πρέπει να παρουσιαστεί. Είναι σημαντικό γιατί η Φιλικών είναι ένα έργο το οποίο τελείωσε. Είναι ένα έργο το οποίο δίνει νερό στην πόλη. Το ίδιο ισχύει και για τον αγωγό Λούχα – Γύρι, όπου στόχος μας είναι να δοθεί νερό στα ορεινά. Αν υπάρχουν κάποιες αμέλειες, κάποιες παρατυπίες ή οτιδήποτε άλλο στη διαδικασία εφαρμογής του προγράμματος ή της μελέτης, εμείς είμαστε εδώ, ως δημοτική αρχή, να βοηθήσουμε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς».

«Δεν υπάρχει κάτι να κρύψει η δημοτική αρχή»

Με αφορμή το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα έχουν έρθει στο προσκήνιο τρεις υποθέσεις έργων ύδρευσης, ζητήσαμε από τον Δήμαρχο να σχολιάσει τον προβληματισμό που μπορεί να δημιουργείται στους πολίτες από τις διαδοχικές αναφορές σε ελέγχους και ευρήματα.

Ο κ. Στασινόπουλος απαντά ότι η δημοτική αρχή επιδιώκει τη διαφάνεια και ότι προτεραιότητά της είναι να ολοκληρωθούν τα έργα και να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του νησιού. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στον αγωγό των ορεινών περιοχών, επισημαίνοντας ότι η μελέτη του είναι παλιά και ότι οι τεχνικές υπηρεσίες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που υπάρχουν. «Το μήνυμα είναι ένα και ξεκάθαρο: δεν υπάρχει κάτι να κρύψει η δημοτική αρχή. Εμείς, ως δημοτική αρχή, θέλουμε και επιδιώκουμε τη διαφάνεια. Από εκεί και πέρα, στόχος είναι να λειτουργήσουν τα έργα, να είναι χρήσιμα στη ζακυνθινή κοινωνία και εμείς είμαστε εδώ για να ολοκληρώσουμε και να παραδώσουμε αυτό το τόσο μεγάλο έργο. Μιλάμε για έργα, ειδικά για το Λούχα – Γύρι, με μελέτη του 1992, με όποια προβλήματα είχε. Παρ’ όλα αυτά, η τεχνική υπηρεσία προσπαθεί να ολοκληρώσει και να παραδώσει αυτό το έργο».

«Η Φιλικών ήταν κλειστή για χρόνια»

Επίσης, αναφέρεται και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε το έργο του αγωγού στην οδό Φιλικών, υπενθυμίζοντας την ταλαιπωρία που είχε προκαλέσει στους κατοίκους και στους επαγγελματίες η παρατεταμένη διακοπή της κυκλοφορίας. Όπως λέει, παρά τις δυσκολίες, το έργο ολοκληρώθηκε και πλέον υδροδοτεί την πόλη. «Μην ξεχνάμε τι έχει γίνει με τη Φιλικών. Πόσο καιρό ήταν κλειστός ο δρόμος και, παρ’ όλα αυτά, με τις τεχνικές υπηρεσίες δόθηκε λύση. Θυμόμαστε τα συνεργεία να δουλεύουν μέρα – νύχτα, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο και να δοθεί νερό στον κόσμο».

«Δεν θα κάνουμε τηλεδίκη στο Δημοτικό Συμβούλιο»

Στη συνέχεια, ο κ. Στασινόπουλος ξεκαθαρίζει ότι η δημοτική αρχή θα περιμένει τις απαντήσεις των υπηρεσιών και δεν πρόκειται να τοποθετηθεί εκ των προτέρων για ζητήματα που βρίσκονται υπό έλεγχο. Παράλληλα, αναφέρεται στη διαδικασία που ακολουθήθηκε στην υπόθεση της τηλεμετρίας, σημειώνοντας ότι οι απαντήσεις παρουσιάστηκαν στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΖ. «Και περιμένουμε την απάντηση από την υπηρεσία. Δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι ούτε να κάνουμε τηλεδίκη στο Δημοτικό Συμβούλιο ούτε να απαντήσουμε εμείς για λογαριασμό της υπηρεσίας. Όπως έγινε στην τηλεμετρία, που μόλις η υπηρεσία απάντησε, παρουσιάστηκαν οι απαντήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΖ, γιατί εκεί ήταν ο αρμόδιος φορέας, έτσι θα γίνει και εδώ, όταν έρθουν οι απαντήσεις από την υπηρεσία για τον αγωγό Λούχα – Γύρι, αλλά και για τη Φιλικών. Θα τις παρουσιάσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Δεν φοβόμαστε τίποτα».

Κλείνοντας, ο Δήμαρχος στρέφεται εκ νέου προς τον επικεφαλής της «Δύναμης Ελπίδας», αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο εκείνος παρουσιάζει τα στοιχεία των υποθέσεων. «Και ο κύριος Τσουρουνάκης καλό είναι να ψάχνει πού πήγαν τα λεφτά, γιατί λογικά δεν ξέρει να διαβάζει τα έγγραφα».

Γ. Τσουρουνάκης για αγωγό Μπόχαλης: «Η Διαχειριστική ζητάει σχεδόν 900.000 ευρώ ανάκτηση»

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Δύναμη Ελπίδας», Γιώργος Τσουρουνάκης υποστηρίζει ότι το πόρισμα της Διαχειριστικής Αρχής Ιονίων Νήσων βρίσκεται ήδη στον Δήμο για τον αγωγό της Μπόχαλης και ζητά από τη δημοτική αρχή και τη διοίκηση της ΔΕΥΑΖ να το δώσουν στη δημοσιότητα. «Μετά τις καταγγελίες από την παράταξή μας για τη διαχείριση έργων εκατομμυρίων που αφορούν την ύδρευση, έρχεται άλλο ένα μεγάλο θέμα. Μετά την τηλεμετρία, τον αγωγό Αγία Μαρίνα – Λούχα – Γύρι – Άγιος Λέοντας, έρχεται και το θέμα του αγωγού από την Μπόχαλη στην οδό Φιλικών για την πόλη της Ζακύνθου. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μας, το πόρισμα από τη Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων βρίσκεται στον Δήμο. Καλούμε, λοιπόν, τον δήμαρχο και τη δημοτική αρχή, καθώς και τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΖ, να δώσουν στη δημοσιότητα το συγκεκριμένο πόρισμα. Οι Ζακυνθινοί δικαιούνται ενημέρωση. Δεν είναι επιλογή του δημάρχου το πότε θα ενημερώνει. Είναι υποχρέωσή του».

Στο επίκεντρο η πιθανή επιστροφή χρημάτων

Το ζήτημα που θέτει ο κ. Τσουρουνάκης αφορά, κυρίως, το ενδεχόμενο επιστροφής μέρους της χρηματοδότησης του έργου. Όπως υποστηρίζει, με βάση τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του, η Διαχειριστική Αρχή ζητά την ανάκτηση ποσού που προσεγγίζει τις 900.000 ευρώ. Επίσης, ξεκαθαρίζει ότι η παράταξή του θα επιμείνει στη διερεύνηση της υπόθεσης και στον καταλογισμό ευθυνών, εφόσον αυτές προκύψουν. «Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η Διαχειριστική Αρχή ζητάει σχεδόν 900.000 ευρώ ανάκτηση, δηλαδή, επιστροφή χρημάτων από τη χρηματοδότηση του έργου. Και επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά: δεν θα αφήσουμε όλα αυτά τα χρήματα να τα πληρώσει ο ζακυνθινός λαός. Θα καταλογιστούν σε αυτούς που θα αποδειχτεί ότι έχουν ευθύνες».

Ο αγωγός των ορεινών και οι απαντήσεις

Υπενθυμίζουμε ότι πριν από μία εβδομάδα, την περασμένη Τετάρτη 14 Οκτωβρίου ο Δήμαρχος παραχώρησε συνέντευξη τύπου προκειμένου να απαντήσει σχετικά με την προσωρινή έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Προγράμματος «Ιόνια Νησιά» η οποία καταγράφει αποκλίσεις μεταξύ των εργασιών που είχαν πιστοποιηθεί και της κατάστασης που διαπιστώθηκε κατά την αυτοψία στο έργο «Αντικατάσταση τμήματος υφιστάμενου αγωγού και επέκταση συστήματος υδροδότησης Αγία Μαρίνα – Λούχα – Γύρι – Άγιος Λέοντας».

Ο κ. Στασινόπουλος σημείωσε ότι η έκθεση είναι προσωρινή και ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και της ΔΕΥΑΖ συγκεντρώνουν τα απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή των προβλεπόμενων αντιρρήσεων στη Διαχειριστική Αρχή. Όπως ανέφερε, η δημοτική αρχή θα ενημερώσει αναλυτικά το Δημοτικό Συμβούλιο για τις απαντήσεις που θα δοθούν στα ευρήματα της έκθεσης. Παράλληλα, επανέλαβε ότι βασικός στόχος παραμένει η ολοκλήρωση του έργου και η αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων υδροδότησης στις ορεινές κοινότητες.

Για το συγκεκριμένο έργο, με βάση τα ευρήματα, η ΕΥΔ προτείνει την ανάκτηση ποσού 807.254,91 ευρώ. Η προσωρινή έκθεση αναφέρεται και στην εφαρμογή του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016 για την κίνηση διαδικασιών έκπτωσης του αναδόχου. Ερωτηθείς γιατί δεν κινήθηκαν νωρίτερα οι διαδικασίες έκπτωσης, ο κ. Στασινόπουλος αναφέρθηκε στο ιστορικό του έργου και στις καθυστερήσεις που, κατά την εκτίμησή του, θα μπορούσε να προκαλέσει η επανάληψη των διαδικασιών ανάθεσης. «Το να κηρύξεις έναν εργολάβο έκπτωτο σε ένα έργο κοινής ωφέλειας έχει πολλά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι ότι, μέχρι να ξαναγίνουν οι διαδικασίες, επειδή είναι πρόγραμμα ΕΣΠΑ, θα περάσουν πάνω από δέκα χρόνια», είχε επισημάνει μεταξύ άλλων.

Η τηλεμετρία και οι απαντήσεις

Υπενθυμίζουμε ότι τα ευρήματα των ελέγχων για την τηλεμετρία βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΖ που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σε έντονο κλίμα, καθώς στο επίκεντρο βρέθηκαν τόσο οι παρατηρήσεις της Διαχειριστικής Αρχής όσο και οι απαντήσεις που προετοίμασε η υπηρεσία της ΔΕΥΑΖ. Η διοίκηση της επιχείρησης επιχείρησε να δώσει έμφαση στη διαδικασία που ακολουθήθηκε μετά την παραλαβή των ευρημάτων, αλλά και στο γεγονός ότι οι τελικές κρίσεις ανήκουν πλέον στη Διαχειριστική Αρχή.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά όσα ειπώθηκαν για το θέμα στη συνεδρίαση, στην οποία παρών ήταν και ο Δήμαρχος στην ιστοσελίδα www.imerazante.gr στον παρακάτω σύνδεσμο (https://www.imerazante.gr/2026/09/25/402888).

Γεωργία Καλαμαρά

φωτο αρχείου