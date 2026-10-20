TEDxZakynthos 2026: Η «SYNDESIS» φέρνει κοντά ανθρώπους και ιδέες

Οκτώ ομιλητές και παράλληλες δράσεις με κοινό άξονα τη σύνδεση

Με κεντρικό θέμα την ιδέα της SYNDESIS επιστρέφει το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026 το TEDxZakynthos στο Κλειστό Δημοτικό Θέατρο, προσκαλώντας το κοινό σε μια ημέρα αφιερωμένη στην επικοινωνία, τη συνεργασία και τη δύναμη των ιδεών.

Η Founder & Curator του TEDxZakynthos κα Ντιάνα Παράσχη εξηγεί ότι η θεματική της φετινής διοργάνωσης προέκυψε μέσα από την ίδια τη διαδρομή της ομάδας που δημιούργησε το TEDx στο νησί. «H ιδέα της SYNDESIS δημιουργήθηκε μέσα από την σύνδεση των ανθρώπων που δημιουργήσαμε το TEDx. Στα χρόνια που προηγήθηκαν μοιραστήκαμε ένα κοινό όραμα, ανταλλάξαμε ιδέες, συνεργαστήκαμε και δημιουργήσαμε δύο TEDx μέσα από την δύναμη της συλλογικής μας προσπάθειας. Ταυτόχρονα, θεωρούμε ότι είναι πολύ επίκαιρο χρήσιμο το θέμα», αναφέρει.

Για την ίδια, η σημαντικότερη επιτυχία της διοργάνωσης είναι η δημιουργία μιας ομάδας εθελοντών που εργάζεται με κοινό στόχο, φέρνοντας κοντά ανθρώπους με διαφορετικές εμπειρίες, γνώσεις και αντιλήψεις. «Ακριβώς αυτή τη σύνδεση των ανθρώπων που δημιούργησαν το TEDx στη Ζάκυνθο την θεωρούμε το μεγαλύτερό μας επίτευγμα. Πρόκειται για μια ομάδα εθελοντών που στήνει αυτήν την εκδήλωση, η οποία προσκαλεί ανθρώπους που έχουν να μας πουν χρήσιμα πράγματα. Φτιάχνουμε ένα χώρο συνάντησης όπου διαφορετικές φωνές και οπτικές συνυπάρχουν, φέρνουν τις εμπειρίες τους, γίνονται αφορμή για διάλογο… Μια ιδέα μπορεί να ταξιδέψει από τον έναν άνθρωπο στον άλλο και να εξελιχθεί. Οι ιδέες αποκτούν μεγαλύτερη δύναμη όταν μοιράζονται. Αυτό θεωρώ ότι είναι και το επίτευγμά μας», σημειώνει η κα Παράσχη.

Οκτώ ομιλητές από διαφορετικά πεδία

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει οκτώ διακεκριμένους ομιλητές από διαφορετικά γνωστικά πεδία, με κοινό άξονα τη σύνδεση. Όπως εξηγεί ακολούθως η κα Παράσχη, ο καθένας θα προσεγγίσει το θέμα μέσα από τις δικές του εμπειρίες και γνώσεις, προσφέροντας διαφορετικές οπτικές γύρω από τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επικοινωνούν, συνεργάζονται και εξελίσσονται.

«Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου ,από το μεσημέρι έως νωρίς το βράδυ, έχουμε ένα πολύ δυνατό πρόγραμμα με οκτώ ομιλητές, οι οποίοι προέρχονται από τελείως διαφορετικούς χώρους και γνωστικά πεδία. Είναι ομιλητές από το χώρο της τεχνολογίας, της εκπαίδευσης, της επιχειρηματικότητας, της νευροεπιστήμης, της ψυχολογίας και της τέχνης. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν ως κοινό θέμα τη σύνδεση. Ο καθένας θα το αναπτύξει με τον τρόπο του, θα μας φέρει τις δικές του εμπειρίες και τις δικές του γνώσεις. Πέρα από τους οκτώ ομιλητές, υπάρχουν και οι παράλληλες δράσεις της εναλλακτικής σκηνής. Στην εναλλακτική σκηνή, έχουμε ένα πάνελ αφιερωμένο στο παιδί και στην εκπαίδευση και μια πολύ χρήσιμη παρουσίαση από ειδικούς οι οποίοι θα μας μιλήσουν για το πως μπορούμε να προστατεύσουμε την ψηφιακή μας παρουσία, η οποία είναι ευάλωτη στο διαδίκτυο. Έχουμε επίσης ένα workshop με μια ειδική εκπαιδευτικό που έρχεται από την Αθήνα για να μας βοηθήσει να χρησιμοποιούμε την αναπνοή μας, ώστε να χαλαρώνουμε και να αποβάλουμε το άγχος. Στο διάστημα των ωρών που θα είμαστε εκεί, θα κάνουμε διαλείμματα για να πιούμε τον καφέ μας και να συζητήσουμε όλα αυτά τα οποία θα ακούσουμε, θα πάρουμε το μεσημεριανό μας γεύμα και, στο τέλος της εκδήλωσης, μας περιμένει ένα απεριτίφ. Όλα αυτά είναι και πάλι για να συνδεθούμε, να συνομιλήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις και ιδέες», υπογραμμίζει.

Όπως τονίζει η κα Παράσχη, στόχος είναι το κοινό να φύγει από την εκδήλωση με νέες ιδέες και έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης. «Φιλοδοξούμε το κοινό να αποκομίσει νέες ιδέες και νέο τρόπο σκέψης. Μια ιδέα ταξιδεύει από τον έναν άνθρωπο στον άλλο και μπορεί να γεννήσει έναν τελείως διαφορετικό τρόπο σκέψης. Θεωρούμε ότι οι άνθρωποι είναι πολύ σημαντικό να συνδέονται. Για το λόγο αυτό, κάνουμε τα TEDx, γιατί μας βοηθούν να συνδεόμαστε και να εξελισσόμαστε ως άνθρωποι και ως πνεύματα», καταλήγει.

Με τη «SYNDESIS» στο επίκεντρο, το TEDxZakynthos επιδιώκει να δημιουργήσει έναν κοινό τόπο συνάντησης, όπου οι διαφορετικές ιδέες δεν μένουν μεμονωμένες, αλλά γίνονται αφετηρία για διάλογο, συνεργασία και νέες προοπτικές. Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

•12:00- 13:00 Ηλιακή παρατήρηση με το αστεροσκοπείο YRIA – Υπεύθυνος δράσης: Χρήστος Δαλαμάγκας, Φυσικός

•13:00-13:10 Γυναικείο φωνητικό σύνολο «Μπόνες Νότες»

•15:10-15:30 «Είσαι σίγουρα ασφαλής στο διαδίκτυο;» Τι συμβαίνει όταν κάποιος χρησιμοποιήσει την εικόνα, τη φωνή ή το όνομα σου χωρίς τη συγκατάθεση σου; Μια παρουσίαση από τους Δημήτρη Δρανδάκη & Νίκο Βρυώνη, nostosonline.com

•15:35-16:05 «Whole Child: Το παιδί ως σύνολο». Πάνελ συζήτησης για την ολιστική υποστήριξη του παιδιού. Πώς συνδέονται οι εκπαιδευτικές, συναισθηματικές, κοινωνικές και σωματικές του ανάγκες και πώς μπορούμε να τις φροντίσουμε συνδυαστικά; Συντονίστρια: Mary-Louise Taselos, εκπαιδευτικός, οικογενειακή σύμβουλος και ιδιοκτήτρια του ιδιωτικού σχολείου PolarisLearning Centre στο Τορόντο του Καναδά. Συμμετέχουν: Αγαθονίκη Κοντονή, ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια, Γιώργος Δημητρίου, παιδίατρος

•16:10 – 16:50 «Η αναπνοή ως πράξη σύνδεσης». Μέσα από βιωματικές ασκήσεις και απλές πρακτικές, ανακαλύπτουμε την αναπνοή ως σύμμαχο στην αποφόρτιση της καθημερινής έντασης και στη σύνδεση με τον εαυτό μας και τον κόσμο. Διαδραστικό εργαστήριο με τη Στάθια Ζουγανέλη, εκπαιδεύτρια στη Σχολή Inner Resources Breathwork.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MAIN STAGE

•12:00 Υποδοχή

•13:00 Εναρκτήρια τελετή

SESSION 1

•13:10 Γιάννης Γιαννακόπουλος

•13:30 Αντιγόνη Μερτίκα

•13:50 Αρετή Λεοπούλου

•14:10 Ιωάννης Μικρογιαννάκης

•14:30 Μεσημεριανό γεύμα

•15:15 – 16:45 Ενναλακτική σκηνή

SESSION 2

•17:00 Μαρία Καριωτάκη

•17:20 Ισίδωρος Σιδερίδης

•17:40 Νικόλαος Δημητριάδης

•18:00 Δημήτρης Δημητριάδης

•18:20 τελετή λήξης

•18:30 Aperitif

Σοφία Βαρδακαστάνη