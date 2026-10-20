«Ανάσα» για το ΕΚΑΒ Ζακύνθου τα τρία νέα σύγχρονα ασθενοφόρα

Αλ. Κουτσούκος: «Είναι μια καλή αρχή να ανανεωθεί ο στόλος»

Προ ολίγων ημερών, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ανακοίνωσε την προμήθεια υπερσύγχρονων ασθενοφόρων που θα ενισχύσουν όλες τις περιοχές της.

Η Ζάκυνθος θα ενισχυθεί με τρία τέτοια νέα οχήματα, τα οποία θα βοηθήσουν καθοριστικά το έργο της Υπηρεσίας, ώστε να μπορέσει να ανανεώσει τον “γερασμένο” στόλο της και να προσφέρει ακόμα καλύτερες υπηρεσίες στους συμπολίτες μας. Το πρώτο από τα τρία οχήματα αναμένεται να καταφθάσει στη Ζάκυνθο τις επόμενες ημέρες, ενώ το προσεχές χρονικό διάστημα θα έρθουν και τα υπόλοιπα.

Ο πρόεδρος του Σωματείου Προσωπικού ΕΚΑΒ 3ης Περιφέρειας, κ. Αλέξης Κουτσούκος, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την προμήθεια των συγκεκριμένων ασθενοφόρων, που θα συνεισφέρουν τα μέγιστα στο δύσκολο έργο της Υπηρεσίας: «Σίγουρα θα βοηθήσουν τα νέα ασθενοφόρα. Οι διακομιδές των ασθενών θα πρέπει να είναι ασφαλείς και σύντομες. Την καλοκαιρινή περίοδο τα ασθενοφόρα επιβαρύνονται με τα aircondition και παρουσιάζουν βλάβες και ιδιαίτερα τα παλιά. Τώρα όμως με την παράδοση των νέων είναι μια καλή αρχή να ανανεώσουμε τον στόλο του ΕΚΑΒ τομέα Ζακύνθου και του τομέα Κεφαλονιάς ώστε να υπάρχουν πιο σύντομες, πιο ασφαλείς διακομιδές και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Υπάρχει στο νησί και ένα καινούργιο ασθενοφόρο μετά τη δωρεά που είχε γίνει. Από την πρώτη παρτίδα παραλαμβάνουμε ένα καινούργιο ασθενοφόρο από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και περιμένουμε απ’ όσο μας έχουν πει άλλα δύο, ένα 4×4 και μία κινητή μονάδα. Σε 2-3 μέρες θα το παραλάβουμε και αυτό».

Ο κ. Κουτσούκος τόνισε ότι προσώρας δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τα άλλα δύο ασθενοφόρα: «Για τα άλλα δυο δεν γνωρίζω, αν καθυστερεί η αντιπροσωπεία που τα επισκευάζει, κάπου εκεί θεωρώ ότι είναι το πρόβλημα. Η διαδικασία έχει τελειώσει από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το αποτέλεσμα στην επιχειρησιακή ετοιμότητα των επειγόντων περιστατικών στη Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά και ευχαριστούμε και όσους συνέβαλαν και αισίως το αποτέλεσμα ήταν να πάρουν αυτά τα ασθενοφόρα».

Ο κ. Κουτσούκος πρόσθεσε ότι, με την προμήθεια των νέων οχημάτων, η Ζάκυνθος θα έχει συνολικά 4 νέα ασθενοφόρα στη δύναμή της, καθώς όσα είναι παλιά και φθαρμένα οχήματα θα αποσυρθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Από εκεί και πέρα, αναφέρθηκε και στη χρόνια έλλειψη προσωπικού προκειμένου να στελεχωθούν τα ασθενοφόρα με το απαιτούμενο πλήρωμα, και σημείωσε τι πρέπει να γίνει για να αλλάξει ριζικά αυτό: «Το προσωπικό την καλοκαιρινή σεζόν ενισχύεται από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Περιμένουμε σύντομα να ανοίξει το επικουρικό προσωπικό και ευελπιστούμε ότι υπάρχουν 3-4 άτομα από το νησί που θα δηλώσουν συμμετοχή και θα καλύψουν αυτές τις θέσεις και δεν θα βγουν άγονες όπως συνήθως γίνεται. Το κυνηγάμε από τη μεριά μας και προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε τους πολίτες, να λάβουν μέρος, να παρακολουθήσουν το ΙΕΚ ΕΚΑΒ, να πάρουν πιστοποίηση. Η 6η Υγειονομική Περιφέρεια έχει βγάλει τα αποτελέσματα για το επικουρικό προσωπικό, ωστόσο περιμένουμε την έγκριση από το Υπουργείο Υγείας να προχωρήσουμε στην πρόσληψη του. Θεωρώ θα γίνει σύντομα. Μας έχουν πει ότι μέσα στον Οκτώβρη θα παραλαμβάναμε κάποια άτομα. Καθυστερήσαμε λόγω των ενστάσεων. Μας είπαν τώρα από Νοέμβριο θα ξεκινήσουν κάποιες πόλεις να παραλαμβάνουν ήδη το προσωπικό τους».

Η ασφυκτική πίεση το καλοκαίρι και η εξαιρετική δουλειά του ΕΚΑΒ

Ο κ. Κουτσούκος αναφέρθηκε και στην τεράστια πίεση που δέχτηκε το ΕΚΑΒ καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά και στην εξαιρετική δουλειά και την αυταπάρνηση του προσωπικού: «Η σεζόν στις νησιωτικές περιοχές είναι πάντα δύσκολη, γιατί επιβαρύνεται με πολύ κόσμο και απ’ ότι έμαθα φέτος έχει σπάσει το ρεκόρ κιόλας έχει περάσει πάνω από 1 εκατομμύριο σε προσέλευση τουριστών. Ωστόσο όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι εργαζόμενοι ήταν πάνω στις απαιτήσεις των επειγόντων περιστατικών και στις διακομιδές από νοσοκομείο σε νοσοκομείο γιατί έχουμε και αυτό τον βραχνά, δεν μπορεί το νοσοκομείο να κρατήσει όλα τα περιστατικά κάποια πρέπει να τα διώξει για περαιτέρω διερεύνηση οπότε πρέπει να έρθουν στην Πάτρα».

Τέλος, ο κ. Κουτσούκος σημείωσε ότι για το νησί της Ζακύνθου είναι ιδιαίτερα σημαντική και σωτήρια η παρουσία του πλωτού ασθενοφόρου: «Νομίζω τρεις φορές έχει χρειαστεί. Σε κάποιες ώρες πολύ περίεργες, σε επείγοντα περιστατικά που δεν υπήρχε καράβι, επιχείρησε το πλωτό ασθενοφόρο. Σε ώρα ανάγκης είναι κάτι πολύ σοβαρό. Θα διακομίσει το περιστατικό και δεν θα περιμένει μέχρι να υπάρξει ακτοπλοϊκό δρομολόγιο».

Διονύσης Μπινιώρης