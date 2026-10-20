Οι αυξήσεις στην ενέργεια «γονατίζουν» τις επιχειρήσεις

Μια από τις πιο δύσκολες χειμερινές περιόδους είναι η φετινή για αρκετούς επιχειρηματίες στο νησί μας, οι οποίοι αμφιταλαντεύονται σοβαρά για το αν θα κλείσουν τις επιχειρήσεις τους για μερικούς μήνες και θα επιστρέψουν από το Πάσχα ή ακόμα και από το καλοκαίρι.

Δυστυχώς, το δύσκολο οικονομικό σκηνικό, που προκαλείται τόσο από τις τιμές των καυσίμων όσο –κυρίως– από την ενέργεια, με τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος να βρίσκονται κυριολεκτικά στα ύψη, προβληματίζει έντονα τους συμπολίτες μας και δη τους καταστηματάρχες, οι οποίοι βλέπουν να εκτυλίσσεται μια ιδιαίτερα ζοφερή κατάσταση.

Ο επιχειρηματίας κ. Σωτήρης Παπαδόγκονας αποτύπωσε την κατάσταση και εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό του: «Το ενεργειακό έρχεται τώρα να γίνει ακόμα πιο έντονο για τη λειτουργία της επιχείρησης, καθώς εμείς οφείλουμε να είμαστε στις ώρες που πρέπει, ανοιχτοί. Τα λειτουργικά μας εκτός όλων των άλλων είναι ένα από τα πιο σημαντικά κόστη που δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε γιατί είναι η θερμότητα, ο φωτισμός, τα απαραίτητα. Μπορούμε να περιορίσουμε ενδεχομένως πολλά άλλα, αλλά όχι το ενεργειακό. Δεν υπάρχει τίποτα από πλευράς του κράτους, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να υπάρχει πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής ή του βουλευτή προκειμένου να επιτευχθεί κάτι για τα εμπορικά καταστήματα μια ειδική τιμολόγηση. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία ελάφρυνση, καμιά υποστήριξη, καμιά βοήθεια στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο έμπορος, ο επιχειρηματίας γενικότερα. Αντιθέτως, στα προβλήματα όλων των άλλων ζητούν βοήθεια πρώτα από τους επιχειρηματίες. Στο ενεργειακό καμία πρωτοβουλία. Βλέπουμε σε κάποιες άλλες χώρες δημιουργούνται ακόμα και ενεργειακές κοινότητες μέσα από φωτοβολταϊκά που υποστηρίζουν κάποιες περιοχές είτε σπίτια είτε επιχειρήσεις».

Πρόσθεσε ότι έρχεται μια πολύ δύσκολη περίοδος για τον επιχειρηματικό κόσμο, σημειώνοντας παράλληλα ότι είναι αρκετοί οι αρνητικοί παράγοντες που ωθούν τελικά έναν καταστηματάρχη στο να κλείσει το μαγαζί του: «Ο εμπορικός κόσμος κινδυνεύει. Σίγουρα δεν θα είναι ως αίτιο το ενεργειακό. Θα είναι πολλά άλλα. Είναι οι ελλείψεις υποδομών. Μια πόλη δεν είναι φιλόξενη, έχει πολλά προβλήματα και δεν μπορεί να οδηγήσει ούτε ακόμα και τον ίδιο τον ντόπιο τον Ζακυνθινό να ψωνίσει. Και ναι κινδυνεύουν πολλά καταστήματα. Παρατηρούμε ότι λόγω της μη επισκεψιμότητας το χειμώνα -που είναι ένα άλλο θέμα- ίσως πολλά μαγαζιά της πόλης που λειτουργούσαν όλο το χρόνο δουλεύουν σε δύο ταχύτητες. Κλείνουν το χειμώνα λες και είναι τουριστικά και ανοίγουν το καλοκαίρι».

Από τη μεριά του, ο κ. Τάκης Προβατίδης σημείωσε: «Το ρεύμα είναι ιδιαίτερα ακριβό και τα δημοτικά τέλη έχουν αυξηθεί . Θα υπάρχει πρόβλημα, γιατί στη Ζάκυνθο το χρήμα «κυλάει» μόνο την θερινή περίοδο το χειμώνα πρέπει να κλειστούμε λίγο, να σφίξουμε το ζωνάρι και έχουμε και τα πάγια έξοδα τα οποία αυξάνονται συνεχώς. Θα χειροτερέψει τον χειμώνα η κατάσταση και θα έχουμε αυξήσεις στις τιμές. Είναι δυσοίωνα τα πράγματα. Πάντα τα βγάζουμε πέρα, αλλά θέλει προσεκτικές κινήσεις, να προσέξουμε τον προϋπολογισμό μας».

Επίσης, ο κ. Κωνσταντίνος Πλέσσας σημείωσε: «Δυστυχώς λόγω της ακρίβειας, της ενέργειας και όλων αυτών που συμβαίνουν στην παγκόσμια αγορά ,θα είναι ένας από τους δυσκολότερους χειμώνες. Ο καθένας θα προσπαθήσει να βάλει ένα πιάτο φαΐ και να ζεσταθεί όσο πιο οικονομικά γίνεται. Με αποτέλεσμα η εμπορική αγορά να έχει μία πτώση. Το ρεύμα είναι το πρώτο και κύριο και δυστυχώς έχει ανέβει στα ύψη. Ο εμπορικός κόσμος κρατάει όσο γίνεται πιο χαμηλά τις τιμές με τα κόστη τα καθημερινά να είναι πολύ πιο ακριβά. Και η ενέργεια είναι ένα μεγάλο θέμα. Τα μέτρα της κυβέρνησης είναι σταγόνα στον ωκεανό γιατί δεν ξέρει ο κάθε οικογενειάρχης κατά που να κάνει. Δυστυχώς η οικονομία βυθίζεται μέρα με την ημέρα περισσότερο. Στη Ζάκυνθο «βάζουμε πλάτη» προσπαθούμε να κρατήσουμε ανοιχτή την αγορά. Το χειμώνα θα δείτε πολλά μαγαζιά κλειστά λόγω του ενεργειακού και του μισθολογικού κόστους. Δυστυχώς θα δούμε το ίδιο σκηνικό με το περσινό, σκοτάδια…»

Διονύσης Μπινιώρης