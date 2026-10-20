Αεροδρόμιο Ανδραβίδας: Δοκιμαστική η λειτουργία για το νέο ραντάρ το 2027

Θετικά είναι τα τελευταία νέα όσον αφορά την τοποθέτηση του νέου ραντάρ της Ανδραβίδας, το οποίο αναμένεται να προσφέρει περισσότερα slots (χρονοθυρίδες πτήσεων) στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου.

Η τελευταία –ανεπίσημη πάντα– ενημέρωση είναι ότι το ραντάρ έχει ήδη τοποθετηθεί, ενώ σε εξίσου θετικό δρόμο βρίσκεται και η απαραίτητη εκπαίδευση του προσωπικού. Βέβαια, το 2027 η λειτουργία του θα είναι αρχικά δοκιμαστική, ώστε να διαπιστωθεί πώς θα προχωρήσει στην πράξη, ωστόσο τα πρώτα μηνύματα είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα.

Ο ιδιοκτήτης του ομίλου «Xenos Hotels & Resorts», κ. Χρήστος Ξένος, αναφερόμενος στο κρίσιμο αυτό ζήτημα, επισήμανε: «Η τοποθέτηση του ραντάρ είναι οριστική, η εκπαίδευση είναι επίσης. Τώρα το αεροδρόμιο και η Fraport είναι σε επικοινωνία για να δοκιμάσουν δειλά-δειλά περισσότερες πτήσεις όπως προβλέπει το σχέδιο. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι το 2027 θα είναι πειραματικό το στάδιο με σταδιακή αύξηση των slots και ελπίζουμε σε κάτι πιο καλό όσον αφορά την ταχύτητα της προσαρμογής. Βέβαια οι εποχές είναι δύσκολες για τον τουρισμό διότι η πίεση στα νοικοκυριά της Ευρώπης είναι τεράστια. Και τα χρήματα τα οποία τους περισσεύουν είναι λιγότερα. Και θα δούμε τις προσφορές από πλευράς ξενοδοχείων για να τραβήξουμε κόσμο, το οποίο συνέβη και στη μέση του καλοκαιριού αυτής της σεζόν».

Ο κ. Ξένος στάθηκε, επίσης, στην ανάγκη να υπάρξει απόλυτη πολιτική σταθερότητα στη χώρα, ώστε να μπορέσει να διατηρηθεί το ενδιαφέρον από τους τουρίστες να έρθουν το επόμενο καλοκαίρι για τις διακοπές τους: «Σε σχέση με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, η Ελλάδα και το ελληνικό πολιτικό σύστημα είναι αξιέπαινο διότι υπάρχει μία πολιτική σταθερότητα και μακάρι να συνεχίσει. Πάμε -όπως και να έχει το πράγμα- πολύ καλύτερα από το να μπλέξουμε σε φαινόμενα Γαλλίας, Ιταλίας, Αλβανίας ή άλλων χωρών που ακούμε τι συμβαίνει».

«Δειλά-δειλά η αύξηση στα slots, γύρω στο 5-10%»

Ο κ. Ξένος ανέφερε ότι προσώρας δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για το πώς ακριβώς θα λειτουργήσει το ραντάρ της Ανδραβίδας για το 2027, καθώς η αύξηση της κίνησης αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ήπια: «Θα αυξηθούν δειλά δειλά 5-10%. Δεν υπάρχει σαφή εικόνα. Ελπίζω τα συμφέροντα και άλλων περιοχών να μη μας εμποδίσουν στο να αναπτυχθούμε εμείς περισσότερο στη Ζάκυνθο. Από ό,τι ξέραμε από τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν πολλά αιτήματα για χορήγηση slots και δεν υπήρχαν slots για τη Ζάκυνθο. Τώρα όμως μπαίνει και ο παράγοντας ότι ο τουρισμός κάνει λίγο «κοιλιά». Δηλαδή πάμε σε μία περίοδο «ισχνών αγελάδων». Να δώσω ένα παράδειγμα: Πριν τρία χρόνια η Air France διακαώς ήθελε να έρθει στη Ζάκυνθο και δεν μπόρεσε να έρθει επειδή δεν είχε slots. Αν τώρα ακόμη η Air France με αυτά που συμβαίνουν θέλει να έρθει στη Ζάκυνθο είναι άγνωστο, το πιθανότερο όχι. Το πρώτιστο είναι οι πόλεμοι να τελειώσουν και η πολιτική σταθερότητα στη χώρα μας να είναι όπως είναι σήμερα. Να μην αλλάξει το καθεστώς, γιατί και εμείς το 2027 δεν ξέρουμε αν θα έχουμε κυβέρνηση. Μακάρι να συνεργαστούν τα κόμματα, να έχουμε πολιτική σταθερότητα. Το Α και το Ω στις οικονομίες των χωρών είναι η πολιτική σταθερότητα».

Για το ίδιο θέμα τοποθετήθηκε και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων της Δ.Ε. Ζακυνθίων και Υπεύθυνος Επιχειρήσεων στο Επιμελητήριο, κ. Γιώργος Μάργαρης, ο οποίος τόνισε από την πλευρά του ότι το 2027 είναι δύσκολο να δούμε την πλήρη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη του ραντάρ: «Ο προγραμματισμός ήταν να μπορέσει να λειτουργήσει το 2027 που θα μπορεί να το κάνει, αλλά επειδή ο σχεδιασμός των πτήσεων γίνεται νωρίτερα, λογικά δεν θα προλάβουν να μπουν νέες πτήσεις, γιατί οι πτήσεις δηλώνονται από τώρα και το ξεκαθάρισμα γίνεται στα τέλη του Γενάρη. Αν δεν έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία και της εκπαίδευσης δεν θα μπορούν να μπουν νέες πτήσεις. Πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τα πάντα μέχρι τον Ιανουάριο του 2027. Θα υπάρξει ενημέρωση και από την Fraport στο Λονδίνο στις αρχές του Νοέμβριου που είναι η έκθεση».

Διονύσης Μπινιώρης