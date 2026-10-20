Ζάκυνθος | Δείτε ζωντανά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου – Τα θέματα προς συζήτηση

Στις 18.30 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου με σημαντικά θέματα για άλλη μια φορά προς συζήτηση.

Αναλυτικά:

1.5η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2026

2.Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας της σύναψης δημόσιας σύμβασης ανάθεσης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κοιμητηρίων του Δήμου Ζακύνθου.

3. Ορισμός υπαλλήλου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Σύμβασης Διαβαθμικής Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ζακύνθου και της ΠΙΝ – Π.Ε. Ζακύνθου για την υλοποίηση του έργου:«Παραχώρηση από την Π.Ι.Ν-Π.Ε Ζακύνθου στον Δήμο Ζακύνθου ενός λεωφορείου RENAULT 15 θέσεων, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 9064, ενός φορτηγού IVEGO MARIGUS με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 9059 και ενός φορτωτή HUNDAI με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 5942 ΚΥ».κ. Νικόλαος Γιακουμέλος Αντιδήμαρχος Καθαριότητας

4.Λήψη απόφασης για τη λύση της σύμβασης χρησιδανείου και την επιστροφή ακινήτου στη Δ.ΥΠ.Α. στον οικισμό εργατικών κατοικιών ΄΄ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΙΙΙ ΄΄

5.Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Αμφισβητήσεων Δήμου Ζακύνθου για το υπόλοιπο του έτους 2026, σύμφωνα με το άρθρο 433 του ν. 5314/2026 (Α΄ 103)

6.Λήψη απόφασης για την έγκριση του σχεδίου συμφωνητικού εκμίσθωσης /παραχώρησης χρήσης των Δημοτικών Θεάτρων

7.Δωρεάν παραχώρηση χρήσης αίθουσας στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου Ελατίων στον σύλλογο ΄΄Αγωνιστική Λέσχη Μοτοκρός – Εντούρο Ζακύνθου΄΄κ. Πρόεδρος

8.Παραχώρηση προκατ αίθουσας πρώην Δημοτικού Σχολείου Βολιμών

9.Λήψη Απόφασης για παραχώρηση κλειστού Γυμναστηρίου 2ου Γενικού Λυκείου και κλειστού Γυμναστηρίου 2ου Γυμνασίου Ζακύνθου»

10. Αιτήσεις εποχικότητας επιχειρήσεων

11.Αποδοχή καταρτιζόμενων της ειδικότητας «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης -Αρχιμάγειρας (chef)της Σ.Α.Ε.Κ. Ζακύνθου στους χώρους της κουζίνας του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ζακύνθου ,στο πλαίσιο της Υλοποίησης εργαστηριακών μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών της εν λόγω ειδικότητας

12.Εισήγηση για την αναγκαιότητα χορήγησης έκτακτων οικονομικών βοηθημάτων λόγω οικονομικής αδυναμίας και αναγκαιότητα αντιμετώπισης προβλημάτων

13.Χαρακτηρισμός τάφου με στοιχεία Α/53/1 ονομασίας ΣΟΦΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ που βρίσκεται στο Α΄ Νεκροταφείο Δήμου Ζακύνθου να χαρακτηριστεί τιμής ένεκεν

14.Παραχώρηση του τάφου με στοιχεία Α/31/20 που βρίσκεται στο Α΄ Νεκροταφείο Δήμου Ζακύνθου για επαναδιάθεσηΔ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

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