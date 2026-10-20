Νότιοι ανέμοι μέχρι 7 μποφόρ στο Ιόνιο την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου – Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά

Την Tετάρτη 21 Οκτωβρίου ο καιρός θα είναι αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με βροχές από το απόγευμα. Η θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα. Νότιοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ στο Ιόνιo δημοσιεύει τοmeteo.gr

Πιο αναλυτικά, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με νεφώσεις στα δυτικά οι οποίες θα πυκνώσουν προς το βράδυ και θα εκδηλωθούν βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες θα επηρεαστεί και η Κεντρική Στερεά, η Δυτική και Βόρεια Πελοπόννησος και η Θεσσαλία. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και κατά τόπους θα σχηματιστούν ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 7 έως 22 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 9 έως 22-24 βαθμούς, στην Ήπειρο από 9 έως 24, στη Θεσσαλία από 10 έως 24 βαθμούς, στη Στερεά από 10 έως 24-25 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 8 έως 23-25 βαθμούς, στα Επτάνησα από 16 έως 22-24 βαθμούς, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 12 έως 24 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 13 έως 24, στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι, θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις και στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 τοπικά έως 7 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με νεφώσεις το πρωί και από το απόγευμα, οπότε το βράδυ πιθανώς να εκδηλωθούν ασθενείς βροχές. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα ενδέχεται να είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές τη νύχτα. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου.