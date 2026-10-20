Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο τίμησε τον διακεκριμένο Καθηγητή Johann-Matthias Graf von der Schulenburg

Την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026, στην Ιόνιο Ακαδημία, στην Κέρκυρα, πραγματοποιήθηκε με επισημότητα η τελετή αναγόρευσης του διακεκριμένου Γερμανού Καθηγητή Οικονομικών Johann-Matthias Graf von der Schulenburg σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος, κατά την προσφώνησή του, αναφέρθηκε στην πολυσχιδή ακαδημαϊκή πορεία και τη διεθνώς αναγνωρισμένη επιστημονική προσφορά του Καθηγητή von der Schulenburg. Υπογράμμισε την καθοριστική συμβολή του στην ανάπτυξη των οικονομικών της υγείας, καθώς και τη σημαντική συνεισφορά του στην εκπαίδευση, στην καθοδήγηση νέων επιστημόνων και στη διαμόρφωση πολιτικών υγείας.

Στη συνέχεια, ο Καθηγητής Παναγιώτης Βλάμος, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου, κατά την εκφώνηση του επαίνου, παρουσίασε την ακαδημαϊκή διαδρομή του τιμωμένου, από τις σπουδές του στη Γερμανία και τη διεθνή ερευνητική του δραστηριότητα έως τη μακρόχρονη θητεία του στο Πανεπιστήμιο Leibniz του Αννόβερου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Βλάμος στους ιστορικούς δεσμούς της οικογένειας Schulenburg με την Κέρκυρα, καθώς ο τιμώμενος είναι απόγονος του Στρατάρχη Matthias Johann von der Schulenburg, ο οποίος ηγήθηκε της άμυνας του νησιού κατά την πολιορκία του 1716. Υπογράμμισε τον ξεχωριστό συμβολισμό της αναγόρευσης, 310 χρόνια αργότερα, ενός ακόμη μέλους της οικογένειας Schulenburg, αυτή τη φορά για την προσφορά του στην επιστήμη και στην έρευνα.

Ο κ. Βλάμος αναφέρθηκε επίσης στην επιστημονική συνεργασία που έχει αναπτυχθεί με το Εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας (BiHELab) του Τμήματος Πληροφορικής. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας έχει ήδη ξεκινήσει κοινή μελέτη για την οικονομική αποδοτικότητα μοντέλων έγκαιρης διάγνωσης νευροεκφυλιστικών νοσημάτων, ενώ σχεδιάζεται και αντίστοιχη μελέτη για το οικονομικό κόστος της άνοιας στην Ελλάδα. Τόνισε ότι η συνεργασία αυτή αναδεικνύει τις δυνατότητες σύνδεσης της Πληροφορικής, της Βιοπληροφορικής και των οικονομικών της υγείας για την αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων της σύγχρονης κοινωνίας.

Η Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής, Καθηγήτρια Κάτια-Λήδα Κερμανίδου, ανέγνωσε το ψήφισμα του Τμήματος, ενώ ακολούθησε η αναγόρευση του Καθηγητή Schulenburg σε Επίτιμο Διδάκτορα και η επίδοση των διασήμων από τον Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Ο Καθηγητής von der Schulenburg εξέφρασε τη βαθιά συγκίνηση και την ευγνωμοσύνη του για την τιμή που του απονεμήθηκε, ευχαριστώντας τη Διοίκηση και την ακαδημαϊκή κοινότητα του Ιονίου Πανεπιστημίου. Αναφέρθηκε με ιδιαίτερη θέρμη στη μακρόχρονη σχέση της οικογένειάς του με την Κέρκυρα και μοιράστηκε προσωπικές αναμνήσεις από τις επισκέψεις του στο νησί. Εξήρε τη μοναδική φυσιογνωμία του Ιονίου Πανεπιστημίου, επισημαίνοντας τη σύνδεση της πλούσιας ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των Ιονίων Νήσων με τη σύγχρονη επιστημονική έρευνα και την τεχνολογική καινοτομία.

Στην επιστημονική του ομιλία, με τίτλο «Health Economic Aspects of Rare Diseases» (Οικονομικές πτυχές της υγείας σε σχέση με τις σπάνιες παθήσεις), ο Καθηγητής von der Schulenburg παρουσίασε τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα σύγχρονα συστήματα υγείας στη διάγνωση, θεραπεία και χρηματοδότηση της περίθαλψης ασθενών με σπάνια νοσήματα. Ανέδειξε το παράδοξο ότι, ενώ κάθε σπάνια πάθηση επηρεάζει έναν περιορισμένο αριθμό ανθρώπων, συνολικά οι σπάνιες παθήσεις αφορούν εκατομμύρια ασθενείς παγκοσμίως. Παράλληλα, παρουσίασε χαρακτηριστικά παραδείγματα καινοτόμων γονιδιακών θεραπειών, επισημαίνοντας το ιδιαίτερα υψηλό κόστος τους και θέτοντας κρίσιμα ερωτήματα για τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας, τη δίκαιη κατανομή των διαθέσιμων πόρων και την ισότιμη πρόσβαση των ασθενών στις νέες θεραπευτικές δυνατότητες. Τέλος, υπογράμμισε ότι η αξιοποίηση των σύγχρονων υπολογιστικών μεθόδων σε συνδυασμό με την οικονομική ανάλυση μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση αποτελεσματικότερων και κοινωνικά δικαιότερων πολιτικών υγείας.

Η τελετή ολοκληρώθηκε με μουσικό επίλογο από την Ionian Camerata του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, υπό τη διδασκαλία και μουσική επιμέλεια του Αν. Καθηγητή Σπύρου Γκικόντη, με αποσπάσματα από το έργο Juditha Triumphans του Antonio Vivaldi, το οποίο συνδέεται ιστορικά με τη νίκη κατά την πολιορκία της Κέρκυρας το 1716, προσδίδοντας ιδιαίτερο συμβολισμό στην εκδήλωση.

Η αναγόρευση του Καθηγητή Johann-Matthias Graf von der Schulenburg αποτελεί αναγνώριση της εξαιρετικής επιστημονικής και κοινωνικής του προσφοράς και ενισχύει τον διεθνή προσανατολισμό του Τμήματος Πληροφορικής και του Ιονίου Πανεπιστημίου. Παράλληλα, αναδεικνύει τη σημασία της διεπιστημονικής συνεργασίας και δημιουργεί προοπτικές για την περαιτέρω ανάπτυξη κοινών ερευνητικών πρωτοβουλιών σε τομείς αιχμής.

Διερμηνεία από την αγγλική προς την ελληνική γλώσσα και αντίστροφα: Αθηνά Κωνσταντίδου, Παρασκευή Μόσχου, Μαρία Υφαντή, φοιτήτριες Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης & Διερμηνείας

Φωτογραφικό υλικό: Άγγελος Δαμάσκος, Μιχαήλ-Χρήστος Φεσάκης, φοιτητές του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας